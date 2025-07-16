GameFi Là Gì?





GameFi ban đầu được tạo bởi người sáng lập Yearn Finance, Andre Cronje. Nó bắt đầu như một thuật ngữ để mô tả các giao thức DeFi với các yếu tố được trò chơi hóa, nhưng kể từ đó, GameFi đã phát triển để đại diện cho game blockchain.





Các vật phẩm, giao diện và đồng coin từ các game đã nổi tiếng có thể được bán để lấy tiền thật, dẫn đến việc các studio chuyên dụng tham gia vào các hoạt động như kinh doanh, nâng cấp sức mạnh và nạp tiền trong game để kiếm lợi nhuận. Mặc dù những hành vi như trên bị các nhà phát triển game nghiêm cấm, nhưng nhiều nền tảng chui vẫn tiếp tục cho phép các loại hành vi này. Ngoài ra, các hành động như khoá tài khoản có thể góp phần khiến người chơi không hài lòng với các nền tảng gaming.





Game blockchain mang lại sự gia tăng đáng kể về giá trị của các vật phẩm trong game. Với tính độc đáo, khan hiếm, khả năng chuyển nhượng và quyền sở hữu riêng, những vật phẩm này hoàn toàn thuộc về người chơi. Bằng cách xem xét các đặc điểm của vật phẩm trong game, thấy được rằng chúng phù hợp với các tính năng vốn có trong NFT, đóng vai trò là thành phần cốt lõi của GameFi.









1.1 Nhiều loại game có cơ chế kinh tế vốn có liên quan đến các giao dịch và phần lớn các game đều có hệ thống kinh tế riêng.





1.2Các mục đích đa dạng của tài sản độc đáo trong game (giao dịch, đầu cơ và thu thập) tương ứng chặt chẽ với NFT.





1.3 Bằng việc cách mạng hóa các mối quan hệ trong chuỗi ngành công nghiệp game, các mô hình kinh doanh được xây dựng dựa trên nền kinh tế game ảo sẽ trở nên sôi động và phong phú hơn.









Vào tháng 11 năm 2017, CryptoKitties đã hoạt động, gây nghẽn trên mạng Ethereum. Game này liên quan đến nuôi mèo ảo và chiếm gần 30% giao dịch của ETH vào thời điểm đó, dẫn đến nghẽn mạng và phí gas tăng vọt. Điều này trực tiếp dẫn đến việc đội ngũ tập trung vào Flow, một blockchain công khai dành riêng cho game.





Trong suốt mùa hè năm 2021, Axie Infinity đã trở nên vô cùng nổi tiếng với mô hình Chơi để kiếm tiền và lợi nhuận cao, gây ra cơn sốt trên toàn bộ thị trường game blockchain.





Vào nửa cuối năm 2021, được thúc đẩy bởi Axie Infinity, các dự án game blockchain khác trên các public chain khác nhau đã nhanh chóng chạy theo xu hướng. Các tựa game như Farmers World, RACA, CryptoMines, CyberDragon, Wolf Game và Sunflower Farmers đã ra mắt và lan truyền sức sống vào cơn sốt game blockchain.





Vào năm 2022, chu kỳ của các game blockchain đạt đến điểm hòa vốn kéo dài, dần dần mất đi sự tập trung của người dùng.





Vào tháng 4 năm 2022, STEPN được giới thiệu là game Move-2-Earn NFT trên thiết bị di động đầu tiên. Trong nửa cuối năm, STEPN đã trở nên phổ biến rộng rãi, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều game tương tự. Khái niệm "X-to-Earn" đã đạt được sức hút nhất định.









3.1 Quyền sở hữu tài sản: Trong GameFi, người chơi có quyền sở hữu tài sản trong trò chơi, đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với trò chơi truyền thống.





3.2 Thị trường mở: GameFi cho phép mua, bán và giao dịch tài sản trong game miễn phí trên thị trường, mang lại tiềm năng lợi nhuận.





3.3 Phần thưởng khuyến khích: Hiện tại, động lực lớn nhất lôi kéo người chơi là cơ hội tham gia vào các dự án GameFi để tạo ra lợi nhuận.









4.1 Phân loại theo loại game: Chủ yếu bao gồm năm loại: Game đánh bài, game xổ số, game trồng trọt, game xây dựng và game chiến đấu.





4.2 Phân loại theo loại token: Mô hình token đơn, token kép và đa token.





4.3 Phân loại theo Chuỗi ngành công nghiệp: Nền tảng phát hành, gaming chain, máy tính phi tập trung và tổ chức tạo lợi nhuận.









5.1 Mức độ phát triển độc lập thấp: Nhiều loại GameFi hiện có trên thị trường có thể được tìm thấy trong game truyền thống, thậm chí một số còn tích hợp trực tiếp các mô hình kinh tế từ các game truyền thống. Các đội ngũ GameFi thường thiếu kinh nghiệm so với các công ty game truyền thống, nên vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện.





5.2 Thiếu kinh nghiệm vận hành và thiết kế game: Các đội ngũ tiền mã hoá gốc thường thiếu kinh nghiệm trong việc thiết kế cơ chế game và điều chỉnh các mô hình kinh tế. Họ không thành thạo nhiều cách khác nhau để duy trì hệ thống kinh tế game ổn định, đó là lý do tại sao nhiều dự án GameFi cuối cùng rơi vào vòng xoáy suy thoái.





5.3 Phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống: Các dự án GameFi chưa hoàn toàn rời bỏ các kênh phân phối truyền thống và vẫn yêu cầu quảng bá trên các nền tảng như App Store, Google Store và Facebook.









Từ quan điểm của những người đam mê blockchain, GameFi mang đến trải nghiệm tự giao dịch chất lượng cao và hiệu quả hơn, vượt qua những hạn chế của game truyền thống để tạo ra giá trị và trải nghiệm mới.





Vì người chơi có toàn quyền kiểm soát các nhân vật, tài sản và vật phẩm trong game, nên việc quản trị dựa trên token trong game blockchain cho phép người chơi tối ưu hóa và nâng cấp thông qua bỏ phiếu. Và cũng đi kèm với một số ưu điểm hoạt động, bao gồm sự tham gia của người chơi trong việc vận hành và duy trì các game blockchain phi tập trung. Khi số lượng người dùng người chơi tiếp theo tăng lên, lợi ích mà những người chơi đầu tiên nhận được cũng sẽ được gia tăng đáng kể.





Hơn nữa, trong các ngành công nghiệp blockchain khác, một số khía cạnh ngân hàng tập trung nhất định của GameFi tiếp tục vượt trội. Với GameFi, người chơi có thể khám phá nhiều công cụ tài chính khác nhau được tìm thấy trong tài chính truyền thống như cổ phiếu, quỹ và Futures. Nhìn chung, các dự án GameFi vẫn đang trong giai đoạn khám phá ban đầu trong ngành công nghiệp game blockchain, nhưng triển vọng rất hứa hẹn.





Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng GameFi có những thiếu sót cần khắc phục, chẳng hạn như vấn đề sự chậm trễ mạng cao do nhiều người chơi hy vọng vào một trò chơi liền mạch để có thể nhấp trực tiếp vào liên kết hoặc vào cửa hàng mà không cần tải xuống. Tuy nhiên, các game blockchain hiện tại bị giới hạn bởi tốc độ TPS tổng thể của blockchain, vì vậy không phải lúc nào người chơi cũng có được trải nghiệm chơi game mượt mà trong các tương tác on-chain. Ngoài ra, giá thành thiết bị GameFi cho người chơi giảm không đáng kể. Đối với các loại game như Axie Infinity, người chơi có thể cần sở hữu 3 thú cưng chỉ để được chấp thuận tham gia. Điều này có nghĩa là cần có một mức độ tiềm lực tài chính nhất định và là điều kiện cần thiết để chơi game. Hơn nữa, người chơi được yêu cầu trang bị kiến thức về blockchain để tham gia, và liệu điều này có thay đổi hay không vẫn chưa chắc chắn.