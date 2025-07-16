Ethereum Là Gì?





Ethereum, thường được gọi là "máy tính của thế giới", là một cơ sở hạ tầng điện toán phi tập trung toàn cầu, nguồn mở, nơi các chương trình được gọi là hợp đồng thông minh có thể được thực thi.





Ethereum sử dụng blockchain để đồng bộ hóa và lưu trữ trạng thái của hệ thống, tận dụng Ether (ETH) để đo lường và phân bổ các tài nguyên được tiêu thụ trong quá trình thực hiện chương trình.





Ethereum cung cấp cho các nhà phát triển một nền tảng an toàn để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) tích hợp tính kinh tế. Trong khi cung cấp các tính năng như tính ứng dụng cao, khả năng kiểm toán, tính minh bạch và tính trung lập, Ethereum giảm thiểu và loại bỏ kiểm duyệt, sự can thiệp của bên thứ ba và rủi ro đối tác.









Vào cuối năm 2013, Vitalik Buterin, ban đầu là một người đam mê Bitcoin, đã ra mắt Ethereum whitepaper (còn được gọi là Yellow Paper). Sau đó, Gavin Wood (hiện là người sáng lập Polkadot) đã tham gia với tư cách là người đồng sáng lập Ethereum.





Những người sáng lập Ethereum đã nhận định nó như một nền tảng điện toán đa năng cung cấp cho các nhà phát triển khác một môi trường an toàn và có thể lập trình. Với Ethereum, các nhà phát triển không còn cần phải xây dựng các thuật toán đồng thuận, mạng ngang hàng và các thuật toán cơ bản. Thay vào đó, có thể trực tiếp xây dựng các ứng dụng phi tập trung mong muốn trên nền tảng Ethereum.





Đội ngũ sáng lập Ethereum đã dành hơn một năm để biến Ethereum từ lý thuyết thành hiện thực. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, khối Ethereum đầu tiên đã được khai thác thành công, đánh dấu sự ra mắt thành công của Ethereum và bắt đầu hành trình trở thành máy tính của thế giới.









Mạng ngang hàng (P2P): Một hệ thống internet phi tập trung mà người dùng có thể trao đổi thông tin. Mục đích của nó là giảm số lượng node mạng trong truyền dẫn truyền thống để giảm nguy cơ mất dữ liệu. Ethereum hoạt động trên Ethereum mainnet.





Quy tắc đồng thuận: Quy tắc xác nhận khối mà mọi full node phải tuân thủ để duy trì tính nhất quán với các node khác.





Giao dịch: Giao dịch Ethereum là các thông báo mạng chứa thông tin như người gửi, người nhận, giá trị và dữ liệu payload.





Máy trạng thái: Trạng thái của Ethereum là một cấu trúc dữ liệu lớn không chỉ lưu trữ tất cả các tài khoản và số dư mà còn duy trì một máy trạng thái. Có thể thay đổi giữa các khối khác nhau dựa trên các quy tắc được xác định trước và thực thi mã máy ngẫu nhiên. Các chuyển đổi trạng thái của Ethereum được xử lý bởi Ethereum Virtual Machine (EVM).





Thuật toán đồng thuận: Ethereum ban đầu đã sử dụng mô hình đồng thuận của Bitcoin, sử dụng tầm quan trọng của PoW để xác định chuỗi dài nhất. Ethereum hiện đã chuyển sang hệ thống bỏ phiếu có trọng số PoS (Proof of Stake).





Cấu trúc dữ liệu: Ethereum blockchain được lưu trữ trên mỗi node giống như cơ sở dữ liệu, chứa các giao dịch và trạng thái của hệ thống. Dữ liệu Hash được lưu trữ trong cấu trúc dữ liệu Merkle Patricia Tree (MPT).





An toàn kinh tế: Ethereum hiện đang sử dụng thuật toán PoS (Proof of Stake) để đảm bảo an toàn kinh tế.









ETH là tiền mã hóa gốc của mạng Ethereum. Mục đích của ETH là cho phép thị trường hóa tính toán, cung cấp cho người tham gia các ưu đãi kinh tế để xác minh và thực hiện các yêu cầu giao dịch, từ đó đóng góp tài nguyên tính toán cho mạng.





Ngoài việc đóng vai trò là động lực kinh tế để khuyến khích người xác thực thực hiện các yêu cầu giao dịch, ETH còn đóng vai trò là biện pháp bảo vệ chống lại các đối tượng xấu, đang cố gắng làm tắc nghẽn mạng Ethereum bằng cách thực hiện các phép tính vô hạn, hoặc các tập lệnh sử dụng nhiều tài nguyên khác. Điều này đảm bảo bảo mật mạng vì những người tham gia phải trả một khoản phí nhất định để sử dụng tài nguyên máy tính.









Chúng ta có thể coi các hợp đồng thông minh trên Ethereum là các chương trình bất biến chạy theo cách xác định trên Máy ảo Ethereum. Sau khi hợp đồng thông minh được triển khai thành công, và mã không thể thay đổi được.





Hợp đồng thông minh sẽ chỉ được thực hiện khi được gọi bởi một giao dịch, khi không có giao dịch được thực hiện, sẽ ở trạng thái chờ được gọi và sẽ không thực hiện tự động.





Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tạo hợp đồng thông minh. Thông qua hợp đồng thông minh, các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung phức tạp cung cấp dịch vụ cho người dùng, chẳng hạn như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nền tảng giao dịch, trò chơi, công cụ xã hội, v.v.









Sau những thăng trầm của thị trường, hệ sinh thái Ethereum đã đảm bảo vững chắc vị trí dẫn đầu, vượt xa các public chain khác. Nhiều public chain từng được mệnh danh là "Ethereum killers" giờ đã chìm vào quên lãng. Trong hệ sinh thái mạng Ethereum, các miền như DeFi, NFT, DAO và GameFi đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án tiên phong.





Để giải quyết các vấn đề về tắc nghẽn mạng Ethereum và phí giao dịch cao, mạng Layer 2 và công nghệ mở rộng đã bắt đầu được đưa vào thực tế sau nhiều năm thảo luận, và cũng bắt đầu xuất hiện hệ sinh thái Layer 2. Không khó để thấy rằng sự thịnh vượng của Ethereum sẽ tồn tài theo thời gian.