Tìm hiểu Ethereum Layer 2 trong một ví dụ đơn giản

Hiện tại, các giải pháp Layer 2 chủ đạo được áp dụng trên thị trường bao gồm phương pháp Rollup, có thể được chia thành Optimistic Rollup và ZK-Rollup.





Ngoài ra, còn có các giải pháp khác như Sidechains, State Channels, Plasma, Validium, v.v.





Giải pháp Rollup liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu trên Ethereum mainnet và chuyển quy trình giao dịch sang Layer 2 để thực hiện. Sau khi thực hiện xong trên Layer 2, dữ liệu giao dịch được truyền trở lại mainnet. Sự khác biệt chính giữa Optimistic Rollup và ZK-Rollup nằm ở cách chúng đảm bảo tính chính xác của kết quả dữ liệu được trả về Ethereum mainnet trên Layer 2.





Sidechains tự kết nối với main chain bằng phương pháp bắc cầu, với các tài sản bị khóa trên Ethereum mainnet. Dẫn xuất tài sản và thực thi tính toán xảy ra trên sidechain. Sau khi hoàn thành, tài sản được chuyển trở lại main chain, tài sản phái sinh on-chain phụ bị hủy và tài sản bị khóa trên main chain được mở khóa.





Sidechains là các blockchain độc lập chạy song song với mainnet và tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM). Chúng kết nối hai chiều với Ethereum và hoạt động theo các giao thức đồng thuận và tham số block đã chọn của riêng chúng.





Các kênh trạng thái là một giải pháp ban đầu của Layer 2 cho phép người tham gia thực hiện các giao dịch off-chain một cách an toàn trước khi xác nhận kết quả với mainnet.





Tương tự như sidechains, Plasma là một blockchain độc lập được neo vào Ethereum mainnet. Và thực hiện các giao dịch off-chain và trả lại bằng chứng về kết quả giao dịch cho main chain. Plasma sử dụng fraud proofs để phân xử tranh chấp.

Validium tương tự như ZK rollup, với điểm khác biệt là dữ liệu của Validium được lưu trữ off-chain.