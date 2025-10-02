Copy Trade là gì? Ưu điểm và rủi ro cần biết





Trong thị trường tiền mã hoá, giao dịch Futures nổi tiếng với tiềm năng lợi nhuận cao, tuy nhiên độ phức tạp và rủi ro vốn có thường khiến người mới nản lòng. Để giảm bớt rào cản này, MEXC đã giới thiệu tính năng Copy Trade phổ biến, thu hút hơn 2 triệu người dùng bằng cách giải quyết trực tiếp các thách thức chính mà nhà giao dịch gặp phải.





Tính năng này cho phép người dùng sao chép chiến lược của các Trader có hiệu suất hàng đầu trên sàn chỉ với một cú nhấn, mang lại khả năng giao dịch tự động, hoạt động gần giống như việc có một nhà quản lý danh mục đầu tư cá nhân. Đối với người dùng không có thời gian để phân tích thị trường chuyên sâu hoặc chưa có kinh nghiệm tự giao dịch, Copy Trade mang đến một điểm khởi đầu hấp dẫn. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ đầu tư nào, đây vẫn là con dao hai lưỡi. Việc hiểu rõ cả ưu điểm và rủi ro là điều cần thiết trước khi tham gia.









Copy Trade bao gồm việc sao chép giao dịch của một nhà đầu tư khác, tự động thực hiện theo tất cả hành động của họ. Trong tài chính truyền thống, ví dụ trên các sàn CFD, Copy Trade có thể được thực hiện thủ công, yêu cầu người dùng phải đặt các lệnh giống như Trader đã chọn.





Trong lĩnh vực tiền mã hoá, các sàn giao dịch hiện đại như MEXC đã giới thiệu Copy Trade hoàn toàn tự động. Người dùng chỉ cần chọn một hoặc nhiều Trader để theo dõi và quyết định phân bổ tỷ lệ vốn. Từ thời điểm đó, quá trình hoàn toàn thụ động, các lệnh được thực hiện theo thời gian thực thay mặt cho người dùng.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Copy Trade mang lại lợi ích đáng kể cho cả Trader và người theo dõi. Đối với người theo dõi, tính năng này tiết kiệm thời gian, cho phép học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, và tận dụng được kiến thức của họ. Đối với Trader, Copy Trade mang lại cơ hội tiếp cận nguồn vốn lớn hơn và nâng cao lợi nhuận tổng thể.









Khả năng tiếp cận





Copy Trade giảm rào cản kỹ thuật cho người mới. Người mới tìm hiểu Futures Vĩnh cửu trên MEXC không cần phải nắm vững cách đặt lệnh, chiến lược giao dịch hay các kiến thức phức tạp từ trước, nhờ đó trở thành điểm khởi đầu lý tưởng.





Tiếp cận chiến lược chuyên nghiệp





Bằng cách quan sát và sao chép các Trader giàu kinh nghiệm, người theo dõi được tiếp cận lịch sử giao dịch và kỹ thuật đã được chứng minh. Copy Trade cung cấp một kênh học tập giá trị, cho phép người theo dõi xem xét, phân tích và áp dụng phương pháp chuyên nghiệp vào giao dịch của bản thân.





Đa dạng hóa danh mục





Lợi nhuận từ Copy Trade được xem là thu nhập thụ động, bổ sung cho thu nhập chủ động và tăng thêm sự đa dạng cho danh mục. Đối với nhà giao dịch mới, yếu tố thụ động này có thể giúp giảm thiểu một phần rủi ro từ các chiến lược chủ động. Ở khía cạnh này, Copy Trade hoạt động tương tự các quỹ đầu tư - dù không đảm bảo bảo toàn vốn, sự giám sát chuyên nghiệp có thể giảm bớt một số rủi ro.





Nhiều thời gian rảnh hơn





Với việc thực thi tự động, người theo dõi có thể tham gia mà không cần liên tục theo dõi màn hình. Thời gian rảnh có thể được dùng để nghiên cứu xu hướng thị trường, theo đuổi sở thích hoặc tận hưởng các hoạt động xã hội. Điều này cũng giảm mệt mỏi và căng thẳng do việc theo dõi thị trường kéo dài và bớt đi nỗi lo bỏ lỡ cơ hội.





Tách biệt cảm xúc khỏi giao dịch





Cảm xúc có thể cản trở sự quyết đoán, đặc biệt khi nhà giao dịch đối mặt với lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn. Copy Trade giúp giảm thiểu rủi ro này bằng cách uỷ quyền việc thực thi lệnh cho chuyên gia, từ đó giảm ảnh hưởng của cảm xúc đến kết quả.









Tiếp cận nguồn vốn lớn hơn





Trader có lịch sử thành tích tốt có thể thu hút thêm nhiều người theo dõi và nhờ đó quản lý lượng vốn lớn hơn, từ đó gia tăng lợi nhuận tiềm năng.





Phần thưởng dựa trên hiệu suất





Copy Trade không đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, khi giao dịch có lợi nhuận, cơ chế chia sẻ lợi nhuận sẽ được kích hoạt giữa Trader và người theo dõi. Cấu trúc này giảm bớt áp lực cho Trader so với các sản phẩm tài chính truyền thống vốn yêu cầu lợi nhuận tối thiểu hoặc áp dụng thêm phí hiệu suất. Với Copy Trade, Trader được trả thưởng công bằng dựa trên hiệu suất thực tế mà không bị ràng buộc vào mục tiêu lợi nhuận tối thiểu hoặc lợi nhuận vượt trội.













Giảm quyền kiểm soát





Khi tham gia Copy Trade, người theo dõi từ bỏ một phần quyền quyết định. Dù sàn cho phép cài đặt các thông số như giới hạn rủi ro và lựa chọn Trader, các quyết định giao dịch thực tế vẫn thuộc về Trader đã chọn, làm giảm quyền kiểm soát trực tiếp đối với kết quả.





Hạn chế cơ hội học hỏi





Copy Trade có thể giúp người theo dõi tiếp cận chiến lược chuyên nghiệp, nhưng giá trị giáo dục vẫn hạn chế. Nếu không hiểu vững thị trường, người theo dõi thường khó phân tích tại sao Trader đưa ra một số quyết định hoặc tại sao giao dịch thành công hay thất bại. Cuối cùng, kinh nghiệm tự giao dịch vẫn là công cụ học tập hiệu quả nhất - điều mà Copy Trade không thể thay thế.





Rủi ro thị trường





Thị trường vốn không thể dự đoán. Một Trader có lợi nhuận hôm nay có thể thua lỗ vào ngày mai. Hiệu suất trong quá khứ không phải, và không bao giờ nên được hiểu như là chỉ báo cho kết quả trong tương lai.





Rủi ro thanh khoản





Người theo dõi không phải lúc nào cũng khớp được lệnh ở cùng mức giá như Trader mà họ theo dõi, hoặc có thể không khớp được lệnh. Nguyên nhân có thể do trượt giá, độ trễ khớp lệnh hoặc độ sâu thị trường hạn chế. Ví dụ, giao dịch các tài sản kém thanh khoản như Futures Vĩnh cửu hiếm hoặc có khối lượng thấp làm tăng rủi ro này. Để giảm thiểu, người theo dõi nên cân nhắc chọn Trader chủ yếu hoạt động trong các thị trường có tính thanh khoản cao.





Rủi ro hệ thống





Các sự kiện lớn không thể dự đoán trước như biến động địa chính trị, sự kiện "thiên nga đen" hoặc gián đoạn thị trường bất thường vẫn có thể tác động đáng kể đến hiệu suất. Đây là những rủi ro khó hoặc không thể dự đoán trước, nhưng vẫn cần được lưu tâm.









Tương tự như người theo dõi, Trader cũng đối mặt với rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hệ thống. Khi MEXC Futures tiếp tục phát triển với nhiều tính năng mới và phạm vi giao dịch mở rộng, Trader phải thích ứng liên tục. Những thay đổi này đòi hỏi việc học tập, thực hành và điều chỉnh không ngừng. Trách nhiệm và chi phí cập nhật kỹ năng đều thuộc về Trader. Để duy trì tính cạnh tranh, Trader trên MEXC phải liên tục rèn luyện chiến lược và phát triển qua việc học tập liên tục - bất kỳ sự lơ là nào cũng có nguy cơ bị thị trường bỏ lại.





Ngoài ra, việc trở thành Trader trong Copy Trade trên MEXC cần đáp ứng những yêu cầu cụ thể. Trader phải đăng ký tài khoản MEXC , hoàn thành xác minh KYC và đáp ứng các yêu cầu khối lượng giao dịch nhất định do sàn đặt ra.













Copy Trade là một trong những cách đơn giản nhất để tham gia thị trường. Bằng cách sao chép giao dịch của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, người mới có thể tiếp cận mà không cần chuyên môn từ trước, đồng thời học hỏi từ các Trader kỳ cựu. Đối với người mới, đây là một điểm khởi đầu dễ tiếp cận. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chiến lược nào, Copy Trade cũng có những hạn chế và rủi ro. Về bản chất, bạn đang uỷ thác vốn của mình cho một người mà có thể bạn sẽ không bao giờ gặp. Việc quan sát giao dịch của người khác mà không xây dựng kinh nghiệm riêng cũng hạn chế sự phát triển dài hạn. Với những ai muốn tham gia giao dịch lâu dài, Copy Trade nên được xem là điểm khởi đầu chứ không phải mục tiêu cuối cùng.





*BTN-Bắt đầu hành trình giao dịch Futures&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT





MEXC đã chính thức triển khai sự kiện Lễ hội 0 phí , giúp người dùng giảm đáng kể chi phí giao dịch. Với sự kiện này, người dùng có thể thực sự tiết kiệm nhiều hơn, giao dịch nhiều hơn và lợi nhuận nhiều hơn. Khi tham gia sự kiện, bạn sẽ được tận hưởng giao dịch với phí siêu thấp trên MEXC, đồng thời luôn đón đầu xu hướng thị trường và nắm bắt cơ hội đầu tư thoáng qua ngay khi xuất hiện. Đây chính là cánh cổng dẫn bạn đến giao dịch thông minh hơn và gia tăng tài sản hiệu quả hơn.









Vì sao lựa chọn MEXC Futures? Khám phá những ưu điểm độc đáo của giao dịch Futures trên MEXC và tìm hiểu cách dẫn đầu thị trường phái sinh.

Hướng dẫn giao dịch Futures (phiên bản App) : Xem hướng dẫn từng bước cách giao dịch Futures trên App MEXC và bắt đầu giao dịch một cách tự tin.



