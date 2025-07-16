Khoá bảo mật là gì?





Khoá bảo mật là một công nghệ xác thực danh tính mới cho phép người dùng truy cập tài khoản trực tuyến trên các trang web hoặc ứng dụng mà không cần nhập mật khẩu theo cách thủ công. Với khoá bảo mật, người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng các phương pháp như nhận dạng vân tay, quét khuôn mặt hoặc cài đặt khóa màn hình thiết bị (Ví dụ: Mã PIN). Khoá bảo mật cung cấp các cơ chế bảo vệ mạnh mẽ và hiệu quả, giúp chống lại các mối đe dọa như tấn công lừa đảo.









1.1 Đăng nhập liền mạch, không cần mật khẩu: Người dùng có thể truy cập trực tiếp vào tài khoản bằng các phương pháp như nhận dạng vân tay, quét khuôn mặt, v.v., đơn giản hóa quy trình đăng nhập và tránh các vấn đề như phải nhập nhiều mục hoặc sai mật khẩu.





1.2 Nâng cao bảo mật: Khoá bảo mật, dựa trên tiêu chuẩn FIDO Alliance và W3C, sử dụng cặp khóa được mã hóa thay vì mật khẩu, tăng cường đáng kể tính bảo mật. Khoá bảo mật được liên kết chặt chẽ với các ứng dụng hoặc trang web liên quan, đảm bảo người dùng không vô tình sử dụng khoá bảo mật để đăng nhập vào các ứng dụng hoặc trang web lừa đảo.





1.3 Sử dụng song song với mật khẩu: Bằng cách đăng nhập bằng khoá bảo mật, bạn có thể sử dụng các công nghệ sinh trắc học như tự động điền, nhận dạng khuôn mặt hoặc nhận dạng vân tay để xác thực, cho phép chuyển đổi liền mạch từ mật khẩu sang khoá bảo mật. Thiết kế này cho phép người dùng sử dụng đồng thời cả mật khẩu và khoá bảo mật.









Tính năng khoá bảo mật hiện chỉ khả dụng trên App MEXC, được hỗ trợ trên iOS 16.0.0 hoặc Android 9.0 trở lên. Chúng tôi sẽ trình bày quy trình rút trên phiên bản iOS của App.





Lưu ý: Do các hạn chế về khu vực hoặc hạn chế về thiết bị như thiếu hỗ trợ dịch vụ Google, một số thiết bị có thể không sử dụng được tính năng khoá bảo mật. Cảm ơn sự thông cảm của bạn.









1）Mở và đăng nhập vào App MEXC, sau đó nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái của trang chủ.





2）Nhấn vào [Trung tâm bảo mật].





3）Nhấn vào [Khoá bảo mật].





4）Trên trang Khóa bảo mật, nhấn vào [Thêm khoá bảo mật].





5）Nhập mã xác minh Email hoặc SMS, nhập mã Google Authenticator, sau đó nhấn vào [Xác nhận]. Sau khi hoàn tất xác thực sinh trắc học, khoá bảo mật sẽ được tạo thành công.













1）Mở và đăng nhập vào App MEXC, sau đó nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái của trang chủ.





2）Nhấn vào [Trung tâm bảo mật].





3）Nhấn vào [Khoá bảo mật].





4）Trên trang Khoá bảo mật, bạn có thể xem tất cả khoá bảo mật đã đặt. Bạn có thể nhấn vào nút [Thêm khoá bảo mật] bên dưới để tiếp tục thêm khoá bảo mật mới, với giới hạn tối đa là 10 khoá bảo mật.





Nếu có nhiều khoá bảo mật, nhấn vào nút chỉnh sửa hình bút chì để sửa đổi tên của khoá bảo mật nhằm quản lý dễ dàng hơn.





Nếu không muốn sử dụng hoặc muốn xóa các khoá bảo mật không cần thiết nữa, nhấn vào nút xóa ở ngoài cùng bên phải để xóa khoá bảo mật đã chọn.













1) Trên trang khoá bảo mật, nhấn vào biểu tượng ⚙️ ở góc phải.

2) Chọn App mong muốn, sau đó nhấn [Lưu].

3) Nhập mã xác minh hai yếu tố, sau đó nhấn vào [Xác nhận] để hoàn tất

















Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng phiên bản iOS của App làm ví dụ để hướng dẫn thao tác rút.





1）Mở và đăng nhập vào App MEXC, sau đó nhấn vào nút [Ví] ở góc dưới cùng bên phải.

2）Chọn [Rút] trên trang Ví.

3）Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút, chẳng hạn như USDT và nhập "USDT" vào hộp tìm kiếm ở trên cùng.

4）Nhấn vào kết quả tìm kiếm USDT.

5）Chọn [Rút On-chain] làm phương thức rút.

6）Điền vào các trường "Địa chỉ rút" và "Số lượng rút", sau đó chọn mạng rút.

7）Sau khi xác nhận thông tin chính xác, nhấn vào [Xác nhận].

8）Kiểm tra kỹ thông tin rút, sau đó nhấn vào [Xác nhận rút].









Nếu trước đó bạn đã đặt khoá bảo mật, sau khi nhấn vào [Xác nhận rút], bạn chỉ cần hoàn tất xác thực sinh trắc học hoặc nhập mật khẩu để hoàn tất thao tác rút.





INếu chưa thiết lập khoá bảo mật trước đó, sau khi nhấn vào [Xác nhận rút], cửa sổ bật lên thông báo "Thêm khoá bảo mật để rút".





9）Nhấn vào [Thêm khoá bảo mật].

10）Nhập mã xác minh Email hoặc SMS, nhập mã Google Authenticator, sau đó nhấn vào [Xác nhận]. Sau khi hoàn tất xác thực sinh trắc học, khoá bảo mật sẽ được tạo thành công.





Khi khoá bảo mật được tạo thành công, bạn sẽ không cần phải hoàn thành 2FA khi thực hiện thao tác rút nữa. Chỉ cần hoàn tất xác thực sinh trắc học hoặc nhập mật khẩu để hoàn tất thao tác rút.













1) Nhập Email hoặc số điện thoại đã liên kết với tài khoản MEXC của bạn, sau đó chọn [Tiếp theo].

2) Hoàn thành bước xác minh bằng cách kéo thanh trượt.

3) Tiến hành xác thực sinh trắc học để đăng nhập vào App MEXC.









Sử dụng khoá bảo mật để đăng nhập hoặc rút không chỉ đơn giản hóa quy trình và nâng cao hiệu quả mà còn tăng cường bảo mật, ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công mạng và bảo vệ tài sản. Vì khoá bảo mật được lưu trữ trên thiết bị của riêng bạn, hãy đảm bảo giữ an toàn cho thiết bị để tránh mất tài sản nếu bị mất thiết bị.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.