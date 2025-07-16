Cho dù sử dụng ví hay sàn giao dịch, điều quan trọng khi người dùng nạp và rút là phải nhập đúng địa chỉ. Tuy nhiên, đối với một số tài sản kỹ thuật số nhất định, người dùng cũng phải nhập Memo cùng vCho dù sử dụng ví hay sàn giao dịch, điều quan trọng khi người dùng nạp và rút là phải nhập đúng địa chỉ. Tuy nhiên, đối với một số tài sản kỹ thuật số nhất định, người dùng cũng phải nhập Memo cùng v
Memo/Tag là gì?

16/07/2025MEXC
Cho dù sử dụng ví hay sàn giao dịch, điều quan trọng khi người dùng nạp và rút là phải nhập đúng địa chỉ. Tuy nhiên, đối với một số tài sản kỹ thuật số nhất định, người dùng cũng phải nhập Memo cùng với địa chỉ. Memo là mã nhận dạng bằng số hoặc chuỗi duy nhất đảm bảo tính duy nhất của địa chỉ nạp, đôi khi được gọi là nhãn, tag, tin nhắn hoặc ID thanh toán. Memo phải nhất quán với địa chỉ nạp và bất kỳ sự không trùng khớp nào cũng có thể dẫn đến giao dịch không thành công và có thể gây tổn thất tài sản. Vì vậy, việc điền Memo chính xác là điều cần thiết.

1. Tại sao cần điền Memo?


Cần phải điền Memo vì đối với các token cụ thể như XRP, MEXC sử dụng cùng một địa chỉ cho tất cả người dùng. Để quản lý và phân biệt tài sản nạp cho người dùng cá nhân tại địa chỉ này, MEXC sẽ tạo một Memo duy nhất cho mỗi người dùng. Ngoài ra, một số dự án nhất định có thể yêu cầu điền Memo khi rút token.

2. Tiền mã hoá có Memo trên MEXC


Sau đây là các token phổ biến có Memo được niêm yết trên MEXC: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, TON và nhiều token khác

3. Lưu ý quan trọng khi thêm Memo


3.1 Memo tương ứng từng địa chỉ nạp và rút, đảm bảo tính duy nhất của các địa chỉ này. Việc điền không chính xác hoặc bỏ sót có thể dẫn đến mất tài sản.

3.2 Khi chọn mạng nạp, hãy đảm bảo mạng rút trên các nền tảng giao dịch hoặc ví khác nhất quán với mạng nạp trên MEXC. Nếu không, tài sản có thể bị mất.

3.3 Một số token hoặc mạng có thể không cần Memo. Vui lòng thực hiện quá trình nạp hoặc rút dựa trên các điều kiện cụ thể. Nếu không cần Memo để rút, hãy chọn "Không có Memo". Nếu cần có Memo, hãy đảm bảo điền cả địa chỉ và Memo. Nếu không, tài sản có thể bị mất.

4. Cách điền chính xác Memo khi nạp


Dưới đây là ví dụ nạp XRP.

4.1 Trên Web:


Đi đến trang nạp, chọn [XRP] làm loại tiền mã hóa, và cửa sổ bật lên "Lưu ý khi nạp Ripple (XRP)" sẽ xuất hiện. Đánh dấu vào ô bên cạnh dòng chữ "Tôi đã rõ những rủi ro trên" và nhấn vào [Xác nhận].


Chọn [XRP] làm mạng và nhấn vào [Hiển thị địa chỉ và Memo] trong phần "Địa chỉ nạp".


Sau khi tạo địa chỉ, hãy sao chép địa chỉ nạp và Memo/Tag vào nền tảng rút tương ứng.


4.2 Trên App:


Trên trang "Ví", nhấn vào [Nạp], nhập "XRP" vào hộp tìm kiếm để tìm token XRP mà bạn muốn nạp vào.

Trong cửa sổ bật lên lưu ý khi nạp, nhấn vào ô bên cạnh dòng chữ [Tôi đã rõ những rủi ro trên]. Sau đó, nhấn vào [Hiển thị địa chỉ và Memo], sau đó địa chỉ sẽ được tạo.

Sao chép địa chỉ nạp và Memo/Tag vào nền tảng rút tương ứng, đồng thời xác minh xem mạng có nhất quán hay không. Xác nhận bạn muốn nạp tài sản vào tài khoản Spot hay tài khoản Futures, sau đó hoàn tất việc nạp XRP.


5. Cách điền chính xác Memo khi rút


Lấy việc rút XRP làm ví dụ.

5.1 Trên web


Vào trang rút token, chọn [Địa chỉ] trong mục "Rút đến", điền vào các trường "Địa chỉ" - "Mạng" - "[Memo/Tag]" - "Số lượng rút" và nhấn vào [Gửi].
(Nếu địa chỉ XRP của bạn không yêu cầu Memo, bạn có thể đánh dấu vào ô "Không [Memo/Tag]" và tiến hành rút tài sản.)


5.2 Trên App


Trên trang "Ví", nhấn vào [Rút], nhập "XRP" vào hộp tìm kiếm để tìm token XRP bạn muốn rút và chọn [Rút On-chain] làm phương thức rút.

Trên trang rút, nhập địa chỉ rút, chọn XRP làm mạng rút, nhập Memo/Tag và nhập số lượng rút. Sau khi xác nhận thông tin chính xác, nhấn vào [Xác nhận]. (Nếu địa chỉ XRP của bạn không yêu cầu Memo, bạn có thể đánh dấu vào ô "Không [Memo/Tag]" và tiến hành rút tài sản.)


Bài viết này bao gồm những thông tin cơ bản về Memo và tầm quan trọng của nó. Đảm bảo điền đúng Memo là rất quan trọng. Nếu bạn chưa điền hoặc nhập Memo/Tag không chính xác, bạn có thể tham khảo bài viết "Đơn yêu cầu khôi phục khoản nạp sai do Memo/Tag chưa điền/nhập sai" để biết thêm chi tiết. Nếu bạn rút sai địa chỉ hoặc điền sai Memo, bạn có thể tham khảo bài viết "Rút token sai địa chỉ hoặc nhập sai Memo thì sao?"

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.

