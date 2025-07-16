MEME Token Là Gì?









MEME là một hiện tượng văn hóa có thể được hiểu là các meme hoặc trò đùa phổ biến trên internet. Liên quan đến nội dung cộng hưởng với một số lượng lớn người dùng và do đó, lan truyền nhanh chóng trên internet. Đó là một xu hướng văn hóa.





Tương tự, token MEME là token biểu hiện của hiện tượng văn hóa này. Những token này có thể không nhất thiết thực sự phải có giá trị thực tế, nhưng đại diện cho một hiện tượng cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể.









2.1 Bản sắc văn hóa: Nhiều token MEME được chia sẻ dựa trên bản sắc văn hóa, mang các thành viên lại gần nhau và khuyến khích tự phát, dẫn đến tăng sự công nhận và tham gia từ những người khác.





2.2 Hiệu ứng tài sản: Token MEME thường bắt đầu với giá ban đầu thấp và khi kích hoạt FOMO (Fear of Missing Out) trên thị trường, giá thường tăng vọt hàng trăm hoặc hàng nghìn lần, tạo ra hiệu tài sản sẽ thu hút nhiều người tham gia hơn.





2.3 Bản chất đầu cơ & lan truyền mạnh: Hầu hết các token MEME đều thiếu hỗ trợ kỹ thuật hoặc dự án và hạn chế trong các ứng dụng thực tế. Thay vào đó, chủ yếu dựa vào đầu cơ và thổi phồng để được ưa chuộng và thúc đẩy tăng giá.







Cho dù đó là bull market hay bear market, token MEME luôn xuất hiện muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Đó là bởi vì liên tục đại diện cho các thuộc tính văn hóa nhất định, thu hút các cộng đồng ủng hộ. Tất nhiên, hiệu ứng tài sản tăng vọt cũng là một yếu tố quan trọng cho sự hiện diện liên tục của token MEME.









Dogecoin ra đời nhằm mục đích châm biếm việc lạm dụng các loại tiền mã hóa thời bấy giờ, ngay khi những bức ảnh meme về chú chó trở nên phổ biến trên toàn thế giới, những người sáng lập Dogecoin đã phát hành DOGE với một chút thay đổi về mã của Bitcoin.





Dogecoin, ban đầu được sử dụng nhằm mục đích hài hước và chế giễu, giá thấp và tốc độ chuyển nhanh được mọi người sử dụng để thưởng trên Internet. Sau đó, do có nhiều xác nhận từ Elon Musk, DOGE đã tăng vọt về giá trị, đạt gần $0.8 cho mỗi token.









SHIB, được giới thiệu vào năm 2021, được coi là một trong những token đã góp phần tạo nên cơn sốt token theo chủ đề động vật cùng với DOGE vào năm đó.





SHIB đã trở nên phổ biến một phần nhờ sự chứng nhận của Elon Musk trên Twitter và một phần nhờ cơ chế token sáng tạo. Trong lần phân bổ đầu tiên, SHIB đã chuyển 50% số token trực tiếp đến tài khoản của Vitalik Buterin, đốt cháy một nửa nguồn cung một cách hiệu quả. Nhiều token có chủ đề động vật khác đã đi theo sự dẫn dắt của SHIB với vấn đề này.





Hình đại diện của SHIB là Shiba Inu. Các token MEME của DOGE và SHIB với hình ảnh một con chó đã lần lượt thành công, tạo cảm hứng cho nhiều người bắt chước sử dụng hình ảnh của một con chó và một số thậm chí còn đặt tên cho token này theo tên con chó Floki của Musk.





SHIB có khả năng nổi bật giữa vô số token theo chủ đề động vật, ngoài sự đổi mới trong cơ chế, còn liên quan đến công việc và hoạt động đội ngũ. Đội ngũ SHIB đã liên tiếp thực hiện SHIBASwap, cố gắng phát hành NFT, hợp tác với các đội ngũ khác để sử dụng hình ảnh của Shiba Inu vào GameFi, và thậm chí gợi ý làm việc trên blockchain của riêng. Đội ngũ vẫn đang tiếp tục xây dựng dự án.









Hình ảnh token của PEPE dựa trên nhân vật, Pepe the Frog, do Matt Furie tạo ra trong phim hoạt hình của anh ấy có tựa đề "Boys Club" vào năm 2005. Hình ảnh của Pepe từ lâu đã được cộng đồng tiền mã hóa đón nhận và được sử dụng để tạo meme. Khi token PEPE được giới thiệu, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường.





PEPE là token ERC-20 phát triển nhanh nhất trong lịch sử tiền mã hóa, đạt được hơn 100,000 địa chỉ nắm giữ trong 23 ngày và đạt giá trị thị trường là 1 tỷ USD. Sự phổ biến của PEPE đã tạo nên sự phục hưng của token MEME, gây tắc nghẽn trên cả mạng Ethereum và Bitcoin.





Lưu ý: Thời kỳ phổ biến PEPE cũng là thời kỳ cơn sốt BRC-20, nhiều dự án đã tạo token MEME trên mạng Bitcoin, điều này đã khơi dậy sự theo đuổi và đầu cơ của mọi người, đồng thời khiến mạng Bitcoin bị tắc nghẽn.













Nếu chúng ta nói rằng PEPE có một nền tảng văn hóa vững chắc và được sinh ra trong đặc quyền, thì AIDOGE áp dụng cách tiếp cận cơ bản. Tận dụng hiệu ứng của các đợt airdrop token ARB, những người nắm giữ token ARB có thể trực tiếp yêu cầu token AIDOGE, với những người yêu cầu sớm hơn sẽ nhận được nhiều token hơn. Cơ chế FOMO này đã thu hút một lượng lớn người dùng trong giai đoạn đầu. Sau đó, các token MEME khác được phát hành trên Arbitrum cũng học theo phương thức khởi chạy ban đầu này.

Ngoài ra, AIDOGE cũng giới thiệu các cơ chế phân phối sáng tạo. Khi giao dịch AIDOGE, có một khoản phí mặc định là 15%, trong đó 1% bị đốt vĩnh viễn, 3% được phân phối cho staker $AIDOGE và 3% được phân phối ngẫu nhiên cứ sau nửa giờ cho người dùng có giao dịch trên $100, sử dụng hợp đồng thông minh cho phân phối với số lượng ngẫu nhiên. Hơn nữa, 2% phí sẽ quay trở lại nhóm thanh khoản Camelot, 3% được sử dụng để mua $ARB và 3% được phân bổ để phát triển dự án. Cơ chế giảm phát và xổ số là những yếu tố quan trọng thu hút người dùng sau này tham gia.









Mặc dù có rất nhiều MEME coin mà Musk đã gọi tên, nhưng đa số là những thuật ngữ nhất định được đề cập trong một số nhận xét thông thường của ông, được sử dụng làm tên token.





Như chúng ta đã biết, Dogecoin là MEME token mà Musk nhắc đến nhiều nhất. Thậm chí, Musk còn bị cáo buộc dựa vào sức ảnh hưởng của bản thân để tác động và thao túng giá Dogecoin vì những bình luận công khai của ông về Dogecoin trên Twitter.





Vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, Elon Musk đã tweet một trang bìa tạp chí hư cấu "Dogue". Vì vậy, DOGE đã tăng giá 404% vào ngày hôm đó, tăng từ $0.014 lên $0.08.





Vào ngày 4 tháng 2 năm 2021, Elon Musk đã tweet rằng "Dogecoin là tiền điện tử của mọi người", dẫn đến giá DOGE tăng 90% từ 0.031 USD lên $0058 vào ngày hôm đó.





Vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, Elon Musk đã tweet một bức ảnh Dogecoin hạ cánh trên mặt trăng, dẫn đến giá của token tăng từ $0.043 lên $0.06.





Vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, Elon Musk một lần nữa đã tweet một bức ảnh liên quan đến logo Dogecoin, khiến giá DOGE tăng vọt 238% lên $0.45 trong cùng ngày. Sau đó, Dogecoin tiếp tục quỹ đạo đi lên, đạt mức cao nhất mọi thời đại là $0.73.





Vào ngày 10 tháng 5, Musk là khách mời trong chương trình hài kịch "Saturday Night Show" và thừa nhận rằng Dogecoin là một trò lừa đảo. Dogecoin đã giảm hơn 34% xuống còn $0.45.





Vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, Elon Musk thông báo rằng Tesla sẽ chấp nhận DOGE như một hình thức thanh toán cho các sản phẩm của mình.





Vào ngày 10 tháng 4 năm 2022, Elon Musk gợi ý rằng phí đăng ký Twitter Blue có thể được thanh toán bằng DOGE.





Vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, Elon Musk thông báo rằng SpaceX sẽ chấp nhận DOGE như một hình thức thanh toán.





Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, Elon Musk đã mua lại Twitter và giá của DOGE đã tăng từ $0.06 lên mức cao nhất là $0.158.





Vào ngày 3 tháng 4 năm 2023, biểu tượng chú chim xanh trên trang web của Twitter bất ngờ được thay thế bằng biểu tượng Shiba Inu của DOGE. Ngoài ra, Elon Musk đã tweet một hình ảnh có logo Shiba Inu của DOGE với logo chú chim xanh của Twitter.





Vào ngày 20 tháng 7 năm 2023, website của Tesla một lần nữa xuất hiện thêm mã hỗ trợ thanh toán DOGE.









Điểm hấp dẫn nhất của meme coin đối với người dùng chính là tiềm năng lợi nhuận không chắc chắn, đi kèm với sự biến động giá cực kỳ cao. Meme coin thường tăng giá mạnh nhờ hiệu ứng FOMO trên thị trường, nhưng khi cơn sốt qua đi, giá trị có thể sụt giảm nhanh chóng. Vì vậy, khi đầu tư vào meme coin, nhà đầu tư cần giữ cái đầu lạnh và nghiên cứu kỹ lưỡng để nắm bắt xu hướng thị trường một cách chính xác.



