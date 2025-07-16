Thị trường dự đoán là gì?













Thị trường dự đoán cho phép người tham gia dự đoán kết quả của các sự kiện trong tương lai. Những sự kiện này có thể bao gồm biến động giá tiền mã hoá, nâng cấp các giao thức cụ thể và nhiều sự kiện khác.





Thị trường dự đoán thường là một cách hiệu quả để tổng hợp thông tin, vì hành vi dự đoán sẽ phản ánh quan điểm của người tham gia về khả năng xảy ra một sự kiện cụ thể. Trong thị trường tiền mã hoá, các thị trường dự đoán có thể giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn kỳ vọng của người tham gia thị trường về các sự kiện trong tương lai, giúp định hướng và đưa ra quyết định đầu tư.









Giao thức dự đoán là các giao thức dựa trên công nghệ blockchain, sử dụng hợp đồng thông minh để quản lý quá trình tạo, giao dịch và giải quyết sự kiện, giúp đảm bảo tất cả các giao dịch đều minh bạch và tự động. Nhờ thiết kế phi tập trung, các thị trường dự đoán trở nên công bằng và minh bạch hơn, đồng thời cung cấp một phương thức hiệu quả để tổng hợp thông tin và dự đoán kết quả của các sự kiện thị trường.





Giao thức dự đoán thường bao gồm bốn bước:





Tạo sự kiện: Bất kỳ ai đều có thể tạo một sự kiện trên nền tảng thị trường dự đoán. Sự kiện này có thể là một dự đoán về bất cứ điều gì, chẳng hạn như giá BTC có đạt 100,000 USDT trong đợt tăng giá này không, hoặc các sự kiện trong thế giới thực như kết quả bầu cử ở Mỹ. Người tạo cần mô tả sự kiện, điều kiện xảy ra và các kết quả có thể xảy ra.





Thị trường giao dịch: Khi sự kiện được tạo, người tham gia có thể dự đoán vào các kết quả khác nhau trong thị trường.





Giải quyết sự kiện: Sau khi sự kiện diễn ra, nền tảng cần cơ chế để xác định kết quả của sự kiện.





Kết quả thanh toán: Dựa trên kết quả của sự kiện, những người tham gia dự đoán đúng sẽ nhận được tỷ lệ phần thưởng nhất định, trong khi những người dự đoán sai sẽ mất đi tài sản.













Minh bạch và công bằng: Thị trường dự đoán phi tập trung sử dụng công nghệ blockchain, đảm bảo tất cả các giao dịch và quy trình giải quyết sự kiện đều minh bạch và bất kỳ ai đều có thể xác minh, mang lại sự công bằng và minh bạch.





Không cần sự tin tưởng: Hợp đồng thông minh tự động thực hiện các giao dịch và giải quyết sự kiện mà không cần dựa vào trung gian để quản lý thị trường giúp giảm thiểu việc xây dựng sự tin tưởng.





Toàn cầu hóa và không biên giới: Bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu đều có thể tham gia, điều này giúp mở rộng sự tham gia và tăng thanh khoản.





Tổng hợp thông tin: Thị trường dự đoán có thể tổng hợp kỳ vọng của người tham gia về kết quả của các sự kiện, cung cấp tín hiệu thông tin hữu ích giúp dự đoán kết quả sự kiện tốt hơn.









Chi phí giao dịch: Các thị trường dự đoán phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain có thể phải đối mặt với chi phí giao dịch cao và tốc độ giao dịch chậm, đặc biệt là những lúc nghẽn mạng.





Trải nghiệm người dùng: Người dùng mới có thể gặp khó khăn khi sử dụng thị trường dự đoán phi tập trung.





Độ tin cậy nguồn dữ liệu: Kết quả của thị trường dự đoán thường dựa vào các nguồn dữ liệu bên ngoài, các nguồn này cần phải chính xác và đáng tin cậy để tránh xảy ra tranh chấp.





Vấn đề thanh khoản thị trường: Các thị trường mới hoặc ít phổ biến có thể gặp vấn đề về thanh khoản, ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch và tiềm năng lợi nhuận của người dùng.









Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGecko, top 10 dự án thị trường dự đoán theo vốn hóa thị trường là Gnosis, SX Network, Azuro Protocol, Kleros, Prosper, Augur, HILO, Polkamarkets, Zeitgeist và PlotX.









Do những thách thức như thiếu thanh khoản thị trường và hành vi thiếu lý trí của người tham gia trong thực tế, nhiều dự án đã quyết định ngừng hoạt động hoặc chuyển hướng. Phần này sẽ giới thiệu một số dự án nổi bật trên các blockchain khác nhau.













Polymarket là một nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung dựa trên blockchain, cho phép người dùng dự đoán kết quả tương lai của các sự kiện khác nhau bằng tiền mã hoá, bao gồm các chủ đề phổ biến hiện nay như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và kết quả của Olympic. Các hợp đồng thông minh của Polymarket hoạt động trên mạng Polygon, giúp giảm phí giao dịch đáng kể và cải thiện tốc độ xử lý giao dịch.





Polymarket đã thu hút một lượng lớn người dùng và người theo dõi nhờ tính minh bạch cao và trải nghiệm tương tác thân thiện với người dùng. Gần đây, với sự quảng bá của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump, Polymarket đã trở thành một trong những nền tảng dự đoán tiền mã hoá lớn nhất.













Augur là một trong những dự án đầu tiên khám phá thị trường dự đoán phi tập trung mã nguồn mở (open source), được xây dựng trên blockchain Ethereum. Ngoài việc cho phép người dùng dự đoán kết quả sự kiện, Augur còn hỗ trợ người dùng tự tạo thị trường. Token gốc của nền tảng là REP, được sử dụng để khuyến khích, tạo thị trường và giải quyết tranh chấp.





Tầm nhìn của Augur là cho phép người dùng dự đoán và giao dịch các kết quả sự kiện thông qua hợp đồng thông minh và cơ chế phi tập trung. Để giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng của Ethereum, Augur đã ra mắt phiên bản Turbo sử dụng mạng Polygon để nâng cao hiệu quả giao dịch và khả năng mở rộng, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng.





Hiện tại, trang web chính thức của Augur và các phương tiện truyền thông liên quan không còn được cập nhật và dự án đã ngừng hoạt động.













Gnosis ban đầu được thiết kế như một nền tảng dự đoán tương tự như Augur, nhưng đã chuyển hướng sau khi không đạt được mục tiêu ban đầu. Đội ngũ Gnosis đã phát triển một loạt sản phẩm, bao gồm Gnosis Safe (tài khoản đa chữ ký và có thể lập trình), Gnosis Chain, Gnosis Protocol (CowSwap), Conditional Tokens (dành cho thị trường dự đoán), Gnosis Auction, và Zodiac (cung cấp tiêu chuẩn và công cụ cho DAO tổng hợp).













Hedgehog là một thị trường dự đoán phi tập trung được xây dựng trên mạng Solana. Điểm nổi bật của nền tảng là tất cả các dự đoán đều không có rủi ro, nghĩa là bạn sẽ không bị mất tài sản gốc.





Trước khi tham gia dự đoán, người dùng cần cam kết USDC để nhận một lượng token trò chơi nhất định để tham gia dự đoán. Token trò chơi không thể được chuyển nhượng và chỉ có thể được sử dụng để tham gia dự đoán. Nếu dự đoán đúng, người dùng sẽ nhận được phần thưởng dưới dạng token trò chơi. Lưu ý tất cả các phần thưởng thị trường đều được nhận và thanh toán bằng token trò chơi.





Thị trường dự đoán không chỉ giúp giải trí, mang lại lợi nhuận mà còn là một nguồn thông tin quan trọng giúp người dùng đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Tính chất kép này giúp cho thị trường dự đoán trở nên độc đáo và có giá trị đặc biệt trong ngành công nghiệp tiền mã hoá.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.