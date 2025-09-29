Giới hạn rủi ro Futures trên MEXC là gì? Có lợi ích gì cho giao dịch của bạn?





Trong giao dịch tiền mã hoá, Futures Vĩnh cửu được các nhà giao dịch ưa chuộng bởi đòn bẩy cao và sự linh hoạt. Tuy nhiên, khi biến động thị trường gia tăng, rủi ro liên quan đến giao dịch Futures cũng tăng theo. Để bảo vệ lợi ích của nhà giao dịch và duy trì sự ổn định của thị trường, MEXC đã giới thiệu cơ chế giới hạn rủi ro Futures, nhằm xử lý các rủi ro tiềm ẩn trong điều kiện thị trường biến động mạnh.













Giới hạn rủi ro Futures trên MEXC là cơ chế linh hoạt, được thiết kế riêng cho giao dịch Futures Vĩnh cửu. Cơ chế này giúp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong giai đoạn biến động thị trường bất thường và điều kiện cực đoan. Bằng cách điều chỉnh mức đòn bẩy, giới hạn vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì, MEXC đảm bảo sự ổn định thị trường và giảm khả năng xảy ra rủi ro hệ thống do biến động giá mạnh.





Mục tiêu cốt lõi:

Duy trì sự ổn định thị trường : Ngăn ngừa thanh lý quy mô lớn trong điều kiện thị trường biến động mạnh.

Bảo vệ quyền lợi của nhà giao dịch : Giảm rủi ro liên quan đến đòn bẩy cao và giúp người dùng bảo vệ vị thế.

Tối ưu môi trường giao dịch: Đảm bảo tính công bằng trên thị trường và ngăn ngừa sự mất cân đối do thao tác đơn phương từ các nhà giao dịch lớn.





Về bản chất, giới hạn rủi ro là tập hợp các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và thua lỗ trong giao dịch. Trong thị trường biến động mạnh, các nhà giao dịch nắm giữ vị thế lớn với đòn bẩy cao có thể tạo ra rủi ro thanh lý đáng kể. Nếu quỹ bảo hiểm bị hết, hệ thống tự động giảm vị thế (ADL) có thể bị kích hoạt, khiến các nhà giao dịch khác đối mặt thêm rủi ro.





Để giải quyết điều này, MEXC áp dụng cơ chế giới hạn rủi ro cho tất cả tài khoản giao dịch. Hệ thống sử dụng mô hình ký quỹ theo cấp để quản lý rủi ro: kích thước vị thế tối đa được xác định bởi mức đòn bẩy đã chọn. Đòn bẩy càng cao, kích thước vị thế tối đa càng nhỏ. Người dùng có thể tự điều chỉnh đòn bẩy, và yêu cầu ký quỹ ban đầu sẽ được tính dựa trên mức đòn bẩy đã chọn.





Futures từ thanh điều hướng trên cùng để vào trang giao dịch Futures. Sau đó chọn Giới hạn rủi ro và nhấn Xem tất cả giới hạn rủi ro Futures để truy cập thông tin chi tiết về cấp giới hạn rủi ro. Trên trang web chính thức của MEXC , nhấntừ thanh điều hướng trên cùng để vào trang giao dịch Futures. Sau đó chọnvà nhấnđể truy cập thông tin chi tiết về cấp giới hạn rủi ro.









Trên trang Thông tin giới hạn rủi ro Futures, chọn cặp Futures bạn muốn xem. Trang sẽ hiển thị chi tiết giới hạn rủi ro tương ứng. Ví dụ, hình bên dưới hiển thị các cấp giới hạn rủi ro cho BTCUSDT Futures Vĩnh cửu









1) Trên trang chủ App MEXC, nhấn Futures.

2) Trên trang giao dịch Futures, nhấn nút cài đặt [...] ở góc trên bên phải.

3) Chọn Thông tin Futures.

4) Chuyển sang trang Giới hạn rủi ro, sau đó chọn cặp Futures Vĩnh cửu bạn muốn xem. Trang sẽ hiển thị chi tiết giới hạn rủi ro tương ứng. Ví dụ, hình bên dưới hiển thị các cấp giới hạn rủi ro cho BTCUSDT Futures Vĩnh cửu.

















Đòn bẩy quyết định trực tiếp số lượng vị thế tối đa mà người dùng có thể nắm giữ. Đòn bẩy càng cao, số lượng vị thế tối đa càng nhỏ. Ví dụ, giới hạn rủi ro ETHUSDT Futures Vĩnh cửu có sáu cấp, với các số lượng vị thế tối đa khác nhau ứng với các mức đòn bẩy khác nhau. Khi đòn bẩy được đặt ở mức 500x, số lượng vị thế khoảng 671,829 USDT. Khi đòn bẩy điều chỉnh về 20x, số lượng vị thế tăng lên 44,788,600 USDT.













Tỷ lệ ký quỹ duy trì của người dùng được xác định bởi số lượng vị thế chứ không phải đòn bẩy. Điều này có nghĩa là tỷ lệ ký quỹ duy trì không bị ảnh hưởng bởi cài đặt đòn bẩy.





Như thể hiện trong các cấp giới hạn rủi ro của ETHUSDT Futures Vĩnh cửu, số lượng vị thế càng lớn thì tỷ lệ ký quỹ duy trì yêu cầu càng cao. Ví dụ, nếu số lượng vị thế nằm trong khoảng 0~671,829 USDT, tỷ lệ ký quỹ duy trì áp dụng là 0.1%. Nếu số lượng vị thế tăng lên trong khoảng 17,915,440~44,788,600 USDT, tỷ lệ ký quỹ duy trì áp dụng tăng lên 2%.





Điều quan trọng cần lưu ý là MEXC có thể điều chỉnh đòn bẩy tối đa cho các cặp giao dịch khác nhau, cũng như số lượng vị thế tối đa theo từng mức đòn bẩy cụ thể, để phản ứng với tình hình thị trường. Vui lòng theo dõi thông báo mới nhất từ MEXC





Tỷ lệ ký quỹ duy trì ảnh hưởng trực tiếp đến giá thanh lý. Nếu số dư ký quỹ cho một vị thế giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì yêu cầu, vị thế sẽ bị giảm hoặc thanh lý. Do đó, người dùng được khuyến nghị theo dõi cẩn thận số dư ký quỹ để tránh thanh lý.





Trong giai đoạn biến động giá bất thường hoặc điều kiện thị trường cực đoan, hệ thống có thể thực hiện thêm các biện pháp để duy trì sự ổn định thị trường. Các biện pháp này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh đòn bẩy tối đa, giới hạn số lượng vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì cho các cấp khác nhau.





Để ứng phó với thị trường biến động mạnh, cơ chế giới hạn rủi ro của MEXC vận hành thông qua ba biện pháp chính:









Trong trường hợp thị trường biến động bất thường, MEXC có thể điều chỉnh linh hoạt mức đòn bẩy tối đa khả dụng. Ví dụ:





Trong thị trường ổn định, nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 125x cho Futures Vĩnh cửu.

Trong giai đoạn biến động nghiêm trọng, hệ thống có thể hạ đòn bẩy tối đa xuống 50x hoặc thấp hơn để giảm rủi ro thanh lý.





Cơ chế này làm giảm xác suất thanh lý khi sử dụng đòn bẩy cao và giúp nhà giao dịch quản lý thua lỗ hiệu quả hơn trong điều kiện biến động, từ đó tăng cường an toàn vốn và quản lý rủi ro tổng thể.









MEXC áp dụng giới hạn vị thế theo cấp dựa trên số lượng vị thế, nhằm ngăn thị trường bị ảnh hưởng quá mức bởi các vị thế lớn. Ví dụ:





Với đòn bẩy cao hơn, giới hạn vị thế nhỏ hơn.

Với đòn bẩy thấp hơn, giới hạn vị thế lớn hơn.





Cấu trúc này ngăn một người dùng nắm giữ vị thế quá lớn có thể làm mất cân bằng thị trường, đồng thời kiểm soát rủi ro thanh khoản hệ thống, đảm bảo sự ổn định và công bằng trong môi trường giao dịch.









Tỷ lệ ký quỹ duy trì là tỷ lệ ký quỹ tối thiểu cần thiết để giữ một vị thế mở. MEXC có thể điều chỉnh các tỷ lệ này trong điều kiện thị trường biến động mạnh:





Thị trường ổn định : Tỷ lệ ký quỹ duy trì thấp hơn, cho phép người dùng giữ lại nhiều tài sản khả dụng hơn.

Thị trường biến động: Tỷ lệ ký quỹ duy trì tăng lên, đảm bảo người dùng duy trì đủ ký quỹ để hỗ trợ vị thế.





Điều chỉnh này nâng ngưỡng thanh lý, giảm khả năng thanh lý, đồng thời đảm bảo mức ký quỹ đủ trên toàn hệ thống để giảm khủng hoảng thanh khoản và duy trì sự ổn định thị trường.









Cơ chế giới hạn rủi ro của MEXC không chỉ là công cụ quan trọng để duy trì sự ổn định thị trường mà còn mang lại lợi ích lớn cho từng nhà giao dịch. Những lợi ích thực tế bao gồm:





Giảm rủi ro thanh lý : Đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng làm gia tăng thua lỗ. Giới hạn rủi ro điều chỉnh linh hoạt đòn bẩy và yêu cầu ký quỹ, giúp làm giảm khả năng thanh lý trong giai đoạn biến động mạnh.

Tối ưu quản lý vốn : Cơ chế này giúp nhà giao dịch quản lý vị thế và ký quỹ thận trọng hơn, khuyến khích các chiến lược linh hoạt thay vì thao tác liều lĩnh. Ví dụ, khi đòn bẩy bị giới hạn, nhà giao dịch phải cam kết nhiều ký quỹ hơn, từ đó phải lập kế hoạch phân bổ vốn kỹ lưỡng trước khi mở giao dịch.

Gia tăng mức độ an toàn : Thị trường biến động thường gây ra hoảng loạn cho nhà giao dịch. Giới hạn rủi ro tạo thêm một lớp bảo vệ, giảm khả năng thanh lý do biến động giá đột ngột.

Nâng cao tính công bằng của thị trường: Giới hạn rủi ro áp dụng đồng đều cho cả nhà giao dịch lớn và nhỏ, ngăn bất kỳ cá nhân nào gây ảnh hưởng quá lớn đến giá, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường.









Bằng cách hiểu rõ cơ chế giới hạn rủi ro của MEXC, nhà giao dịch có thể áp dụng các chiến lược sau để nâng cao hiệu quả giao dịch:





Sử dụng đòn bẩy phù hợp: Trong thị trường biến động mạnh, nên chọn mức đòn bẩy thấp hơn để giảm rủi ro. Ngay cả khi có thể dùng đòn bẩy cao, hãy luôn chọn mức phù hợp với khả năng chịu rủi ro cá nhân.





Kiểm soát kích thước vị thế: Tránh mở vị thế quá lớn, đặc biệt trong giai đoạn biến động cao. Đặt kích thước vị thế hợp lý dựa trên giới hạn rủi ro để đảm bảo có đủ ký quỹ nếu cần bổ sung.





Đặt mức SL và TP: Xác định rõ mức SL trước khi mở vị thế để giảm thiểu thua lỗ ngoài tầm kiểm soát. Đồng thời, đặt mục tiêu TP thực tế để chốt lợi nhuận khi đạt được.





Theo dõi thông báo thị trường: MEXC thường xuyên cập nhật các điều chỉnh giới hạn rủi ro thông qua : MEXC thường xuyên cập nhật các điều chỉnh giới hạn rủi ro thông qua thông báo chính thức . Nhà giao dịch cần theo sát các thay đổi này và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.





Cơ chế giới hạn rủi ro của MEXC là biện pháp bảo vệ quan trọng cho thị trường, bảo vệ vốn của nhà giao dịch trong giai đoạn biến động mạnh, đồng thời duy trì sự ổn định chung. Bằng cách điều chỉnh linh hoạt đòn bẩy, giới hạn vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì, MEXC mang đến cho nhà giao dịch trải nghiệm an toàn hơn trong môi trường rủi ro cao.





Đối với nhà giao dịch, việc hiểu và áp dụng cơ chế này không chỉ giúp giảm rủi ro giao dịch mà còn tối ưu quản lý vốn và cải thiện lợi nhuận dài hạn. Trước khi tham gia giao dịch Futures Vĩnh cửu, nhà giao dịch cần nghiên cứu kỹ các quy tắc liên quan và xây dựng kế hoạch giao dịch phù hợp với khả năng chịu rủi ro cá nhân.





