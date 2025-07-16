Sức hấp dẫn của token MX









MX là token gốc do MEXC phát hành để hỗ trợ hệ sinh thái MEXC. MEXC cung cấp thị trường giao dịch an toàn và thuận tiện cho người dùng đam mê tiền mã hóa, đồng thời cung cấp các lợi ích bổ sung cho người dùng nắm giữ MX.













Người dùng nắm giữ token MX sẽ được tham gia các sự kiện airdrop độc quyền hàng tháng. Để tham gia và nhận phần thưởng, vui lòng truy cập trang web chính thức của MEXC, chọn [Kickstarter] trong mục [Sự kiện] trên thanh điều hướng tại trang chủ.









Tham gia sự kiện Kickstarter cho phép người dùng nhận airdrop token mới miễn phí. Token MX được sử dụng để tham gia sẽ không bị khóa, và người dùng có thể tham gia đồng thời tất cả các sự kiện Kickstarter nếu đáp ứng đủ điều kiện.





Điều quan trọng cần lưu ý là sự kiện Kickstarter yêu cầu nắm giữ một lượng MX nhất định để tham gia. Ngoài ra, giới thiệu càng nhiều người dùng hợp lệ trong sự kiện, hệ số cam kết tương ứng sẽ càng cao và phần thưởng nhận được sẽ càng lớn.





Để biết thông tin chi tiết về yêu cầu tham gia Kickstarter, vui lòng tham khảo hướng dẫn: Làm thế nào để tham gia Kickstarter?









MEXC cung cấp mức phí giao dịch cực thấp, với phí giao dịch Spot 0% phí Maker và 0.05% phí Taker. Phí giao dịch Futures là 0% phí Maker và 0.02% phí Taker.





Người dùng cũng có thể sử dụng MX để khấu trừ phí và tận hưởng ưu đãi giảm 20% phí giao dịch Spot và USDT-M Futures. Nếu người dùng nắm giữ từ 500 MX trở lên trong 24 giờ liên tiếp, người dùng sẽ tận hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch Spot và Futures.









Lưu ý: Mức phí có thể thay đổi tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trên trang phí giao dịch









MEXC cung cấp hoa hồng thông qua chương trình giới thiệu bạn bè. Khi giới thiệu bạn bè giao dịch trên MEXC, người dùng sẽ nhận được hoa hồng giới thiệu dựa trên phần trăm khối lượng giao dịch của người được giới thiệu. Và ưu đãi này không chỉ áp dụng một lần duy nhất. Mỗi khi người được giới thiệu hoàn thành giao dịch, người giới thiệu sẽ nhận được một phần phí giao dịch dưới dạng hoa hồng.





Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải, chọn [Giới thiệu bạn bè] và nhấn vào [Giới thiệu bạn bè] trên trang giới thiệu. Sao chép mã giới thiệu hoặc liên kết giới thiệu để mời bạn bè giao dịch trên MEXC.





Để biết thêm về ưu đãi phí giao dịch, bạn có thể tham khảo " Mời bạn bè đăng ký MEXC ".

















Theo thống kê của MEXC, tổng cộng 1,113 sự kiện airdrop đã được thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 11/2023, với mức trung bình là 111.3 airdrop mỗi tháng. Tổng giải thưởng của các đợt sự kiện là khoảng 130 triệu USD và tổng giải thưởng trung bình hàng tháng là hơn 11 triệu USD.





Theo dữ liệu mới nhất từ 24/11 đến 30/11, nếu bạn đáp ứng điều kiện tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn có thể chia sẻ phần thưởng của tổng cộng 28 sự kiện với tỷ suất lợi nhuận hàng năm trên 68%.









Khi giới thiệu bạn bè đăng ký MEXC, người dùng sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định của phí giao dịch dưới dạng hoa hồng mỗi khi bạn bè hoàn tất giao dịch. Tỷ lệ hoa hồng cho người dùng tiêu chuẩn là 40%, áp dụng cho cả giao dịch Spot và Futures. Nếu muốn nhận hoa hồng cao hơn, người giới thiệu có thể đăng ký để trở thành Đại lý MEXC. Sau khi mời thành công bạn bè đáp ứng yêu cầu, người giới thiệu có thể nhận lên đến 60 USDT tiền thưởng Futures, và mỗi người được giới thiệu hợp lệ cũng có thể nhận 20 USDT tiền thưởng Futures.





Hoa hồng Spot sẽ được thanh toán vào khoảng 00:00 ngày hôm sau (UTC+8), trong khi hoa hồng Futures sẽ được thanh toán vào khoảng 09:00 ngày hôm sau (UTC+8). Thời gian thanh toán thực tế có thể chậm trễ, vui lòng tham khảo thời gian thanh toán thực tế của ngày hôm sau. Hoa hồng sẽ được phân bổ vào tài khoản Spot MEXC. Vui lòng xem lịch sử hoa hồng trên trang giới thiệu MEXC.









Giá trị của một token phần lớn đến từ giá thị trường của chính token đó và MX cũng không phải là ngoại lệ. Trong quý 1 năm 2023, MX chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 330%. Tính đến thời điểm hiện tại, giá của MX đã tăng hơn 265% vào năm 2023. Người dùng nắm giữ MX dài hạn có thể được hưởng lợi từ việc tăng giá của chính token này. Bạn càng nắm giữ nhiều, chi phí đầu tư càng thấp, dẫn đến lợi nhuận càng cao.





Ngoài ra, token MX được hưởng lợi từ cơ chế đốt định kỳ nhằm ổn định giá trị. Nguồn cung MX được kiểm soát bằng việc đốt token thường xuyên của MEXC. Khi token bị đốt, nguồn cung lưu thông giảm, làm tăng sự khan hiếm. Sự khan hiếm ngày càng tăng thường dẫn đến tăng giá, khiến MX ít bị mất giá hơn so với tiền mã hóa không có cơ chế đốt.





MEXC phân bổ 40% lợi nhuận vào việc mua và đốt MX. Trong ba quý đầu năm 2023, MEXC đã đốt tổng cộng khoảng 5.32 triệu MX. Mục tiêu là duy trì nguồn cung lưu hành ở mức 100 triệu. Bạn có thể kiểm tra lịch sử đốt MX bằng cách chọn "Spot" trong thanh menu trên cùng của trang chủ, sau đó chọn "Spot" và nhấn vào "Xem lịch sử đốt" trên trang MX Zone để biết thông tin chi tiết.









Nắm giữ MX không những là phương pháp đầu tư giá trị mà còn là phương pháp quản lý tài chính. Ngoài MEXC, token MX hiện được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung chính thống như Huobi và Bybit, cung cấp tính thanh khoản thị trường tốt hơn và người sở hữu tiềm năng lớn hơn. Sự thừa nhận giá trị MX bởi thị trường sẽ ảnh hưởng đến giá theo thời gian





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.