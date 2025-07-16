Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11









Giá Bitcoin tăng liên tục đã thúc đẩy sự tăng vọt của thị trường gần đây, khơi dậy sự năng động trong thị trường tiền mã hóa. Token MX cũng đạt 3 USD trong đợt tăng giá này, tiếp tục tăng từ tháng trước. Trong suốt tháng này, giá token MX dao động trong khoảng từ 2,8 USD đến 3 USD.





Việc nắm giữ token MX không chỉ mang lại cho bạn cơ hội tận dụng sự tăng giá của nó mà còn cho phép bạn tham gia vào các sự kiện độc quyền hàng tháng và nhận phần thưởng airdrop miễn phí. Để biết thông tin chi tiết về lợi ích của việc nắm giữ MX, bạn có thể tham khảo " 3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX ".









Trong tháng 11, MEXC đã tiến hành tổng cộng 142 sự kiện airdrop, bao gồm 7 sự kiện Launchpool và 135 sự kiện Kickstarter. Các hoạt động airdrop đã phân phối phần thưởng trị giá hơn 10,54 triệu USD, với lãi suất hàng năm lên tới 68%.





Theo số liệu thống kê do MEXC thu thập, trong số tất cả 136 phần thưởng airdrop, token PROPS có tốc độ tăng giá cao nhất, đạt mức ấn tượng 1587,93%, trở thành token có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tháng này. Token PMPY theo sau với tốc độ tăng giá 719,1%, đứng thứ hai về mức tăng trưởng. Trong 10 token hàng đầu được xếp hạng theo mức tăng giá, tất cả các token đều có tỷ lệ tăng giá vượt quá 100%, trong đó sáu token hàng đầu có tốc độ tăng trưởng vượt quá 300%.





Tên dự án Thời gian Airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng giá (tính đến 30/11) PROPS 2023/11/10 1587.93% PMPY 2023/11/9 719.1% XNA 2023/11/24 399% RBX 2023/11/23 330.37% RPK 2023/11/14 323.4% UPC 2023/11/29 316.56% LAVA 2023/11/17 267.15% MBLK 2023/11/23 217.75% DAMEX 2023/11/21 200.2% BLOCX 2023/11/29 191.43%









Launchpool và Kickstarter là các sự kiện airdrop miễn phí được tổ chức dành riêng cho chủ sở hữu MX. Nếu bạn là người dùng nắm giữ MX, bạn phải nắm giữ tối thiểu 1,000 MX trong ít nhất 30 ngày liên tiếp để tham gia sự kiện Kickstarter và Launchpool.





Truy cập trang web chính thức của MEXC, ở đầu trang chủ, hãy chọn [Spot] từ thanh điều hướng và bạn sẽ tìm thấy cổng để truy cập các sự kiện Launchpool và Kickstarter.













Nếu bạn chưa phải là chủ sở hữu MX và muốn tham gia các sự kiện Launchpool và Kickstarter, bạn cần mua token MX trên MEXC và giữ chúng trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi bạn đáp ứng các điều kiện, bạn có thể bắt đầu tham gia các sự kiện này. Để biết thêm thông tin về việc mua token MX, bạn có thể tham khảo " Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút " và làm theo các bước trong hướng dẫn để mua.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.