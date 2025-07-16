Hướng Dẫn Mua MX Chỉ Trong Một Phút









MX là token tiện ích gốc do MEXC phát hành. Người dùng nắm giữ MX có thể tham gia các sự kiện như Launchpool và Kickstarter để nhận airdrop token dự án cùng các phần thưởng khác. Ngoài ra, MX còn được sử dụng để hưởng ưu đãi giảm 20% phí giao dịch. Đặc biệt, nếu nắm giữ ≥500 MX trong tài khoản Spot trong 24 giờ gần nhất, người dùng có thể tận hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch cho cả Spot và Futures.









Để mua token MX, hãy đảm bảo bạn có USDT, USDC, BTC hoặc ETH trong tài khoản Spot, vì hiện tại đây là bốn token duy nhất khả dụng để giao dịch trong các cặp giao dịch liên quan đến MX trên MEXC.





Nếu bạn không có bất kỳ token nào trong số những token này, bạn có thể mua USDT bằng tiền tệ Fiat hoặc chuyển USDT vào tài khoản MEXC từ một sàn giao dịch khác.









Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC, di chuyển chuột qua [Spot] ở đầu trang và chọn [Spot]. Nhập "MX" vào thanh tìm kiếm ở bên phải và tìm cặp giao dịch MX/USDT.









Bên dưới biểu đồ K-line, hãy nhập số lượng và giá mà bạn muốn mua MX. Nhấn vào [Mua MX] để hoàn tất giao dịch mua và đợi lệnh được khớp trên thị trường.













Trên trang chủ của App MEXC, nhấn vào [Thị trường] ở dưới cùng sau đó chọn [Spot]. Nhấn vào [MX/USDT] (bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm) để vào trang biểu đồ K-line của MX/USDT. Sau đó, nhấn vào [Mua].





Nhập số lượng và giá mà bạn muốn mua MX. Nhấn vào [Mua MX] để hoàn tất giao dịch và đợi lệnh được khớp.













Nắm giữ MX cho phép người dùng tham gia miễn phí các sự kiện, như Launchpool và Kickstarter. Launchpool là sự kiện airdrop, nơi người dùng stake token được chỉ định để nhận airdrop tiền mã hóa phổ biến hoặc mới niêm yết. Trong khi đó, Kickstarter là sự kiện trước khi niêm yết do MEXC tổ chức, cho phép người dùng stake MX để tham gia và nhận airdrop miễn phí. Dưới đây, chúng ta sẽ lấy Kickstarter làm ví dụ để giải thích chi tiết hơn.





Trên trang chủ của trang web MEXC, nhấn vào [Sự kiện] - [Kickstarter].









Trên trang sự kiện, nhấn vào [Cam kết nhanh] để tham gia vào tất cả các sự kiện Kickstarter đang diễn ra. Sau khi tham gia thành công, chỉ cần đợi phần thưởng được phân bổ.









Để tham gia sự kiện Kickstarter, người dùng cần nắm giữ tối thiểu 5 MX trong tài khoản trong 24 giờ gần nhất. Số MX này không bị khóa và vẫn có thể sử dụng để giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.