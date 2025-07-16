Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 1

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến ngày 31/01)
OSOL
16/01/2025
466%
JFOX
17/01/2025
325%
PIDOG
20/01/2025
201%
SUT
08/01/2025
138%
IXS
22/01/2025
120%
TNT
24/01/2025
115%
