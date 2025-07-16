Vào tháng 01, khi giá Bitcoin phục hồi và thị trường dần sôi động, giá token MX đạt đỉnh ở mức $3.98. Đồng thời, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng mua lại và đốt token trong quý 04/2024, duy trì nguồn Vào tháng 01, khi giá Bitcoin phục hồi và thị trường dần sôi động, giá token MX đạt đỉnh ở mức $3.98. Đồng thời, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng mua lại và đốt token trong quý 04/2024, duy trì nguồn
Learn/Khu Vực MX/Sự kiện Earn/Báo cáo sự ...one Tháng 1

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 1

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Spot#MX#Người Mới Bắt Đầu
MX Token
MX$2.5565-2.60%
Humanity
H$0.06811-3.10%
TokenFi
TOKEN$0.01161-4.20%
MemeCore
M$2.02903-2.73%
HI
HI$0.0000607-0.49%

Vào tháng 01, khi giá Bitcoin phục hồi và thị trường dần sôi động, giá token MX đạt đỉnh ở mức $3.98. Đồng thời, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng mua lại và đốt token trong quý 04/2024, duy trì nguồn cung lưu hành của MX ở mức 100 triệu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông báo liên quan. Nắm giữ MX mang lại nhiều ưu đãi trên sàn, và để tìm hiểu thêm về quyền lợi của MX, vui lòng tham khảo bài viết "Ba lợi ích hàng đầu dành cho chủ sở hữu MX".

1. Hiệu suất sự kiện MX Zone tháng 1


Trong tháng 01 năm 2025, MEXC đã tổ chức tổng cộng 106 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn $7.78 triệu, với APY lên đến 51%.

Theo số liệu thống kê từ MEXC về các sự kiện airdrop tháng 01, dẫn đầu là token OSOL ghi nhận mức tăng ấn tượng 466%, theo sau là JFOX với mức tăng 325%. Các dự án PIDOG, SUT, IXS, và TNT có mức tăng lần lượt là 201%, 138%, 120% và 115%. Nhìn chung, các nhà đầu tư tham gia vào các dự án này đều đạt được lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn, đặc biệt là 2 dự án đầu có tỷ suất lợi nhuận ấn tượng.

Top 06 token nổi bật tháng 01/2025

Tên dự án
Thời gian airdrop
(Thời gian cam kết MX)
% tăng trưởng
(Tính đến ngày 31/01)
OSOL
16/01/2025
466%
JFOX
17/01/2025
325%
PIDOG
20/01/2025
201%
SUT
08/01/2025
138%
IXS
22/01/2025
120%
TNT
24/01/2025
115%

2. Hướng dẫn tham gia sự kiện airdrop token


Kickstarter là sự kiện airdrop miễn phí dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 25 token MX trong 24 giờ liên tiếp.

Hệ thống sẽ thực hiện chụp nhanh ngẫu nhiên ba lần mỗi ngày. Để đủ điều kiện tham gia, bạn cần nắm giữ tối thiểu 25 MX trong 24 giờ liên tiếp, trước 22:59 (Giờ VN) ngày trước khi sự kiện bắt đầu. Nếu chụp nhanh hiển thị số lượng nắm giữ giảm xuống dưới mức yêu cầu, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia.

Để tham gia, truy cập trang web chính thức của MEXC, vào mục Sự kiện ở thanh menu trên cùng và nhấn vào Kickstarter.


3. Hướng dẫn mua MX


Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Kickstarter, bạn cần mua tối thiểu 25 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút".

Ngoài cơ hội tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, việc nắm giữ token MX còn mang lại ưu đãi giảm phí giao dịch. Là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để thanh toán phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, đồng thời tận hưởng ưu đãi giảm 20%. Đặc biệt, nếu bạn duy trì tối thiểu 500 MX ở tài khoản Spot trong 24 giờ liên tiếp, bạn sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.

MEXC thu hút lượng lớn người dùng nhờ vào danh mục token đa dạng và phí giao dịch cực thấp. Ngoài ra, MEXC còn là lựa chọn yêu thích của nhiều người dùng vì trải nghiệm chất lượng cao như thanh khoản vượt trội, thao tác liền mạch, bảo mật ổn định và dịch vụ CSKH chuyên nghiệp. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 12

Trong năm 2024, MEXC đã tổ chức tổng cộng 2,022 sự kiện airdrop token mới, với tổng phần thưởng được phân bổ hơn 127 triệu USDT. Trung bình mỗi tháng, người dùng tham gia nhận được 10.62 triệu USDT, v

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 11

Giá Bitcoin tăng liên tục đã thúc đẩy sự tăng vọt của thị trường gần đây, khơi dậy sự năng động trong thị trường tiền mã hóa. Token MX cũng đạt 3 USD trong đợt tăng giá này, tiếp tục tăng từ tháng trư

Sức hấp dẫn của token MX

Sức hấp dẫn của token MX

1. Token MX là gì?MX là token gốc do MEXC phát hành để hỗ trợ hệ sinh thái MEXC. MEXC cung cấp thị trường giao dịch an toàn và thuận tiện cho người dùng đam mê tiền mã hóa, đồng thời cung cấp các lợi

Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 9

Báo Cáo Sự Kiện MX Zone Tháng 9

1. Hiệu Suất Dữ Liệu Sự Kiện Airdrop Tháng 9MEXC tổ chức các sự kiện airdrop độc quyền cho chủ sở hữu token MX hàng tháng. Nếu bạn nắm giữ một số lượng token MX nhất định trong một khoảng thời gian, b

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng