Báo cáo sự kiện MX Zone Tháng 1





Vào tháng 01, khi giá Bitcoin phục hồi và thị trường dần sôi động, giá token MX đạt đỉnh ở mức $3.98. Đồng thời, đội ngũ MEXC đã công bố số lượng mua lại và đốt token trong quý 04/2024, duy trì nguồn cung lưu hành của MX ở mức 100 triệu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thông báo liên quan. Nắm giữ MX mang lại nhiều ưu đãi trên sàn, và để tìm hiểu thêm về quyền lợi của MX, vui lòng tham khảo bài viết " Ba lợi ích hàng đầu dành cho chủ sở hữu MX ".









Trong tháng 01 năm 2025, MEXC đã tổ chức tổng cộng 106 sự kiện airdrop và phân bổ phần thưởng trị giá hơn $7.78 triệu, với APY lên đến 51%.





Theo số liệu thống kê từ MEXC về các sự kiện airdrop tháng 01, dẫn đầu là token OSOL ghi nhận mức tăng ấn tượng 466%, theo sau là JFOX với mức tăng 325%. Các dự án PIDOG, SUT, IXS, và TNT có mức tăng lần lượt là 201%, 138%, 120% và 115%. Nhìn chung, các nhà đầu tư tham gia vào các dự án này đều đạt được lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn, đặc biệt là 2 dự án đầu có tỷ suất lợi nhuận ấn tượng.





Tên dự án Thời gian airdrop (Thời gian cam kết MX) % tăng trưởng (Tính đến ngày 31/01) OSOL 16/01/2025 466% JFOX 17/01/2025 325% PIDOG 20/01/2025 201% SUT 08/01/2025 138% IXS 22/01/2025 120% TNT 24/01/2025 115%









Kickstarter là sự kiện airdrop miễn phí dành riêng cho người dùng nắm giữ MX. Bạn có thể đăng ký tham gia các sự kiện này bằng cách nắm giữ tối thiểu 25 token MX trong 24 giờ liên tiếp.





Hệ thống sẽ thực hiện chụp nhanh ngẫu nhiên ba lần mỗi ngày. Để đủ điều kiện tham gia, bạn cần nắm giữ tối thiểu 25 MX trong 24 giờ liên tiếp, trước 22:59 (Giờ VN) ngày trước khi sự kiện bắt đầu. Nếu chụp nhanh hiển thị số lượng nắm giữ giảm xuống dưới mức yêu cầu, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia.





Để tham gia, truy cập trang web chính thức của MEXC, vào mục Sự kiện ở thanh menu trên cùng và nhấn vào Kickstarter.













Nếu chưa phải là người dùng nắm giữ MX và muốn tham gia các sự kiện Kickstarter, bạn cần mua tối thiểu 25 token MX trên MEXC. Để tìm hiểu cách mua MX, vui lòng tham khảo " Hướng dẫn mua MX chỉ trong một phút ".





Ngoài cơ hội tham gia các sự kiện airdrop miễn phí, việc nắm giữ token MX còn mang lại ưu đãi giảm phí giao dịch. Là người dùng nắm giữ MX, bạn có thể sử dụng MX để thanh toán phí giao dịch Spot và USDT-M Futures, đồng thời tận hưởng ưu đãi giảm 20%. Đặc biệt, nếu bạn duy trì tối thiểu 500 MX ở tài khoản Spot trong 24 giờ liên tiếp, bạn sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% phí giao dịch.





MEXC thu hút lượng lớn người dùng nhờ vào danh mục token đa dạng và phí giao dịch cực thấp. Ngoài ra, MEXC còn là lựa chọn yêu thích của nhiều người dùng vì trải nghiệm chất lượng cao như thanh khoản vượt trội, thao tác liền mạch, bảo mật ổn định và dịch vụ CSKH chuyên nghiệp. MEXC luôn tuân thủ nguyên tắc "Người dùng trên hết", nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng.





