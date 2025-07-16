Tìm Hiểu Thông Tin Cơ Bản Về Token Trên MEXC





Khi mua token, mọi người thường chọn token từ các dự án mà họ quen thuộc hoặc token do bạn bè giới thiệu. Tuy nhiên, ngay cả đối với các token được đề xuất, điều quan trọng bạn phải có hiểu biết cơ bản về dự án sau khi mua token.





Trên MEXC, các token được niêm yết để giao dịch thường đi kèm với phần giới thiệu tương ứng, giúp bạn thuận tiện tìm hiểu về các token này. Hãy lấy MX Token làm ví dụ để minh họa.









Đăng nhập vào website chính thức của MEXC và truy cập vào giao diện giao dịch. Chọn [Chi tiết] nằm phía trên biểu đồ K-line. Ở đó, bạn có thể tìm thấy thông tin về MX Token, bao gồm phần giới thiệu, tên, giá phát hành, thời gian phát hành, nguồn cung tối đa và các liên kết liên quan. Như trong hình bên dưới, bạn có thể nhanh chóng có được những thông tin cơ bản về MX Token thông qua phần tóm tắt này.













Trên ứng dụng, bên dưới biểu đồ K-line, hãy chọn [Thông tin] và bạn có thể truy cập thông tin cơ bản liên quan về tiền mã hoá, bao gồm thời gian phát hành, nguồn cung tối đa, nguồn cung lưu thông, giá phát hành, giới thiệu và liên kết chính thức. Thông tin này phù hợp với phiên bản web.









Chọn [Dữ liệu giao dịch] và bạn cũng có thể truy cập phân tích biểu đồ dữ liệu giao dịch tiền mã hoá hiện tại, bao gồm "Phân tích dòng tiền", "Dòng tiền ròng của lệnh lớn trong 5 ngày gần đây" và "Dòng tiền ròng trong 24 giờ".





Trong biểu đồ "Phân tích dòng tiền", lệnh thực hiện của người mua về phía market taker được coi là lệnh mua, trong khi lệnh thực hiện của người mua về phía market maker được coi là lệnh bán. Ngưỡng cho các lệnh lớn, trung bình và nhỏ được xác định dựa trên số tiền giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian nhất định đối với cặp giao dịch. Bạn có thể chọn các khung thời gian khác nhau để quan sát những thay đổi trong dòng tiền.





Ba biểu đồ "Phân tích dòng tiền", "Dòng tiền ròng của lệnh lớn 5 ngày gần đây" và "Dòng vốn ròng 24 giờ", chủ yếu hiển thị những thay đổi trong dòng tiền trong các khoảng thời gian khác nhau. Bạn có thể đưa ra nhận định của riêng mình về xu hướng thị trường dựa trên các biểu đồ này. Ngoài ra, tất cả các biểu đồ đều hỗ trợ chức năng chia sẻ.









MEXC cung cấp thông tin token và chỉ báo dữ liệu cơ bản nhất cho các token được niêm yết, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được thông tin cơ bản về token muốn giao dịch.





Nếu bạn muốn hiểu toàn diện hơn về token, bạn có thể truy cập thông tin về token thông qua website chính thức của dự án hoặc các website dữ liệu chuyên biệt của bên thứ ba. Điều này có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định mua cuối cùng.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.



