







Trong các hoạt động giao dịch hàng ngày của chúng tôi, các quyết định của chúng tôi thường bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tài chính, FOMO thị trường (fear of missing out) và biến động lãi/lỗ. Giao dịch có trách nhiệm là khi các nhà giao dịch nhận thức đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và thực hiện các biện pháp để tránh những ảnh hưởng đó, cho phép đưa ra các chiến lược đầu tư sáng suốt.









Giao dịch không chỉ đơn giản là mua hoặc bán. Từ nghiên cứu ban đầu và hiểu biết về các dự án, đến quản lý vị thế cá nhân, chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro, tất cả đều thuộc phạm trù giao dịch. Để giao dịch tiền điện tử một cách có trách nhiệm, đòi hỏi phải nắm vững quy trình sau để và giúp các cá nhân đưa ra các chiến lược đầu tư hợp lý.









Mỗi chiến lược đầu tư nên bắt đầu với nghiên cứu dự án sâu rộng. Mặc dù các nền tảng như MEXC Learn có cung cấp phần giới thiệu về các dự án hấp dẫn và xu hướng thị trường, nhưng cá nhân bạn nên thực hiện nghiên cứu dự án một cách toàn diện và kỹ lưỡng hơn. Nghiên cứu chi tiết dự án sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và phân bổ nguồn lực tốt hơn.









Điều cần thiết là phải hiểu mức độ chấp nhận rủi ro và mức độ rủi ro mà bạn có thể chịu được, vì điều này sẽ xác định giới hạn giao dịch của bạn. Khi lập kế hoạch giao dịch, điều quan trọng là phải duy trì tư duy logic không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hoặc các yếu tố khác.





Xem xét các yếu tố sau khi xây dựng kế hoạch giao dịch: Tỷ lệ tổng vốn được phân bổ để đầu tư, đa dạng hóa tài sản tiền điện tử của bạn, tỷ lệ phân bổ của các loại tiền điện tử khác nhau, loại giao dịch tiền điện tử (Spot hoặc Futures), tỷ lệ đòn bẩy (nếu giao dịch Futures), điểm mua và điểm bán, và khoản lỗ tối đa có thể chấp nhận được của bạn.









Cho dù đó là trên sàn giao dịch hay trong ví, điều quan trọng là phải bảo vệ thông tin tài khoản và khóa cá nhân của bạn. Tránh nhấp vào các liên kết không xác định hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính nào với người lạ vì những hoạt động này có rủi ro cao.





Đối với những người dùng thường xuyên tương tác trực tuyến và tham gia vào các dự án khác nhau, điều quan trọng là phải thận trọng với các hình thức lừa đảo nhằm vào các khóa riêng tư của ví cá nhân. .









Nói một cách đơn giản, lệnh Stop-Limit liên quan đến việc đặt một mức giá cụ thể để mua hoặc bán tiền điện tử. Nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh Stop-Limit để mua tiền điện tử ở mức giá định trước và kiểm soát lãi hoặc lỗ đối với tài sản nắm giữ.





MEXC cung cấp các lệnh Stop-Limit để giúp người dùng quản lý và kiểm soát tốt hơn các giao dịch của người dùng. Bằng cách thiết lập một kế hoạch giao dịch được xác định trước, bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường. Nền tảng sẽ thực hiện các hướng dẫn giao dịch của bạn, cung cấp sự rõ ràng về lãi và lỗ.





Xin lưu ý rằng các lệnh Stop-Limit không được đảm bảo sẽ được thực hiện.Tuy nhiên, nếu được thực hiện thành công, bạn sẽ nhận được mức giá mong đợi hoặc thậm chí tốt hơn.









Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là người mới bắt đầu, có xu hướng giao dịch vội vàng bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường, khuyến nghị của các nhà giao dịch khác hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội kiếm được lợi nhuận tiềm năng.





Internet chứa đầy thông tin sai lệch và những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng điều này. Điều quan trọng là các nhà giao dịch cần phải kiểm soát cảm xúc, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các dự án và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.









Đa dạng hóa chiến lược đầu tư của bạn giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tán tài nguyên của bạn trên các tài sản khác nhau, giảm tổn thất tiềm ẩn từ một loại tiền điện tử duy nhất. Khi đầu tư vào tiền điện tử, hãy xác định phân bổ tài sản của bạn, phân bổ tỷ lệ lớn hơn cho các lĩnh vực bạn nắm vững và đối với các lĩnh vực mà bạn chưa nắm rõ, bạn chỉ nên đưa ra quyết định khi đã có đủ kiến thức.









Giao dịch Futures, sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận với số vốn nhỏ, có thể hấp dẫn nhưng cũng tồn tại nguy cơ thanh lý bắt buộc và tổn thất tài sản gốc. Người dùng cần nhận thức được sự khác biệt giữa COIN-M Futures và USDT-M Futures, hiểu các nguyên tắc đòn bẩy và lưu ý đến các rủi ro liên quan đến giao dịch Futures. Tham gia giao dịch với cách tiếp cận hợp lý nhất.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.