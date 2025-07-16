MX là token tiện ích gốc do MEXC phát hành. MEXC là một sàn giao dịch tiền mã hoá an toàn phục vụ cho những người đam mê tiền mã hoá. Các lợi ích bổ sung có sẵn cho người dùng nắm giữ token của sàn, MMX là token tiện ích gốc do MEXC phát hành. MEXC là một sàn giao dịch tiền mã hoá an toàn phục vụ cho những người đam mê tiền mã hoá. Các lợi ích bổ sung có sẵn cho người dùng nắm giữ token của sàn, M
3 Lợi Ích Hàng Đầu Dành Cho Chủ Sở Hữu MX

16/07/2025MEXC
MX là token tiện ích gốc do MEXC phát hành. MEXC là một sàn giao dịch tiền mã hoá an toàn phục vụ cho những người đam mê tiền mã hoá. Các lợi ích bổ sung có sẵn cho người dùng nắm giữ token của sàn, MX.

1. Giảm phí giao dịch


MEXC cung cấp mức phí giao dịch cực thấp, với phí giao dịch Spot 0% phí Maker và 0.05% phí Taker. Phí giao dịch Futures là 0% phí Maker và 0.02% phí Taker.

Bạn cũng có thể sử dụng MX để khấu trừ phí và tận hưởng ưu đãi 20% phí giao dịch Spot và USDT-M Futures. Nắm giữ tối thiểu 500 $MX trở lên trong 24 giờ liên tiếp, người dùng sẽ tận hưởng 50% phí giao dịch Spot và Futures.


Lưu ý: Mức phí có thể thay đổi tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trên trang phí giao dịch.

2. Hoa hồng giới thiệu


MEXC cung cấp cơ chế hoa hồng giới thiệu, với cơ chế này bạn có thể kiếm tiền hoa hồng bằng cách mời bạn bè giao dịch trên sàn. Hoa hồng được tính dựa trên một tỷ lệ phần trăm nhất định phí giao dịch của người giới thiệu. Điều quan trọng cần lưu ý là hoa hồng không thanh toán một lần. Thay vào đó, bạn sẽ nhận được hoa hồng cho mỗi giao dịch mà người được giới thiệu hoàn thành, dựa trên khối lượng giao dịch.

Bạn có thể nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải của trang chủ MEXC rồi nhấp vào [Giới thiệu]. Sao chép [Mã giới thiệu] hoặc [Liên kết giới thiệu] trên trang để mời bạn bè của bạn giao dịch trên MEXC.

Tìm thêm thông tin về hoa hồng trong bài viết này: "Giới thiệu bạn bè đăng ký trên MEXC."


3. Sự kiện độc quyền


Người dùng nắm giữ token MX sẽ được tham gia các sự kiện airdrop độc quyền hàng tháng. Để tham gia và nhận phần thưởng, vui lòng truy cập trang web chính thức của MEXC, chọn [Kickstarter] trong mục [Sự kiện] trên thanh điều hướng tại trang chủ.


Tham gia sự kiện Kickstarter cho phép người dùng nhận airdrop token mới miễn phí. Token MX được sử dụng để tham gia sẽ không bị khóa, và người dùng có thể tham gia đồng thời tất cả các sự kiện Kickstarter nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Điều quan trọng cần lưu ý là sự kiện Kickstarter yêu cầu nắm giữ một lượng MX nhất định để tham gia. Ngoài ra, giới thiệu càng nhiều người dùng hợp lệ trong sự kiện, hệ số cam kết tương ứng sẽ càng cao và phần thưởng nhận được sẽ càng lớn.

Để biết thông tin chi tiết về yêu cầu tham gia Kickstarter, vui lòng tham khảo hướng dẫn: Làm thế nào để tham gia Kickstarter?

Đối với những người nắm giữ token MX dài hạn, giá của MX đã cho thấy xu hướng tăng tổng thể trong quý đầu tiên của năm 2023. Token đạt mức cao nhất là $3.5, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 330% so với giá vào đầu năm 2023, là $0.81. Token MX hiện được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung lớn như Huobi, Bybit, Bitget và MEXC. Loạt niêm yết này đã cung cấp cho MX tính thanh khoản thị trường tốt hơn và cơ sở người nắm giữ tiềm năng rộng lớn hơn. Mức độ công nhận giá trị thị trường cao cuối cùng sẽ được phản ánh trong giá của token MX.

Nắm giữ MX không chỉ là một hình thức đầu tư giá trị mà còn là một chiến lược quản lý tài chính.


