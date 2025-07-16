Hướng Dẫn Kiếm Thu Nhập Thụ Động Bằng Cách Nắm Giữ MX





Nắm giữ MX, token tiện ích gốc do MEXC phát hành, có thể mang lại thu nhập thụ động theo nhiều cách khác nhau. Những cơ hội tạo thu nhập thụ động cho người dùng nắm giữ token MX là gì?









Cách trực tiếp nhất mà token tạo ra giá trị đến từ sự biến động về giá của chính token và MX cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Trong quý đầu tiên của năm 2023, MX có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 330%. Người dùng nắm giữ MX dài hạn đã thu lợi từ việc tăng giá trong quý đầu tiên. Nắm giữ càng nhiều MX, mức phí trung bình của bạn càng thấp và lợi nhuận đạt được càng cao.









MEXC Launchpool là sự kiện airdrop cho phép người dùng stake các token được chỉ định để nhận airdrop tiền mã hóa phổ biến hoặc mới niêm yết. Token đã stake có thể rút bất kỳ lúc nào, và phần thưởng token sẽ được phân bổ dựa trên tỷ lệ staking của người dùng.





Launchpool cho phép người dùng stake nhiều loại token như MX, USDT, hoặc token của dự án. Các staking pool được thiết kế riêng theo từng dự án cụ thể, giúp người dùng khám phá các dự án tiềm năng và nhận thêm lợi ích airdrop miễn phí.





Lưu ý: Token MX đã stake trong sự kiện Launchpool vẫn có thể sử dụng để tham gia các sự kiện Kickstarter.









Tương tự như vậy, để tham gia các sự kiện Kickstarter, người dùng cần phải nắm giữ tối thiểu 25 MX trong 24 giờ liên tiếp. Sau khi đáp ứng yêu cầu này, người dùng có thể cam kết token MX vào tất cả các sự kiện Kickstarter đang diễn bằng cách nhấn vào [Cam kết nhanh]. Đến giai đoạn thanh toán cuối cùng, bạn chỉ cần chờ phần thưởng được phân bổ.





Ngoài ra, nhiều sự kiện Kickstarter cung cấp phần thưởng token kép, nghĩa là khi tham gia, người dùng có thể nhận được cả phần thưởng token của dự án và USDT. Đồng thời, MX người dùng cam kết sẽ không bị khoá. Giới thiệu càng nhiều người dùng hợp lệ trong sự kiện, hệ số cam kết tương ứng sẽ càng cao, và phần thưởng nhận được sẽ càng lớn. Người dùng có thể tham gia cả sự kiện Kickstarter và Launchpool cùng lúc.





Lưu ý: Tiêu chí tham gia cho mỗi sự kiện Kickstarter có thể khác nhau. Vui lòng tham khảo chi tiết cụ thể được cung cấp trên trang đăng ký của từng dự án để biết thông tin chính xác.









Dựa trên dữ liệu mới nhất từ ngày 24 tháng 07 - ngày 30 tháng 07, nếu nắm giữ 1,000 MX và tham gia vào sự kiện Kickstarter, lợi nhuận hàng tuần của bạn sẽ là 36.66 USDT. Lợi nhuận hàng tháng ước tính sẽ là 162.35 USDT và lợi nhuận hàng năm sẽ là 1,911.55 USDT.





Nếu người dùng mua và nắm giữ 1,000 MX vào tháng 1, vậy chi phí người dùng bỏ ra tại thời điểm này khoảng 810 USDT. Với lợi nhuận trong năm là 1,911.55 USDT, tỷ lệ hoàn vốn của người dùng trong năm sẽ xấp xỉ 236%, công thức tính như sau: 1,911.55 / 810 * 100%.





Phép tính này chỉ tính đến thu nhập mà người dùng có thể nhận được khi tham gia các sự kiện với số lượng nắm giữ 1,000 MX. Giá của token MX đã tăng đáng kể từ đầu năm đến nay, và lợi nhuận thực tế sẽ còn nhiều hơn nữa.









Khi giới thiệu bạn bè đăng ký MEXC, người dùng sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định của phí giao dịch dưới dạng hoa hồng mỗi khi bạn bè hoàn tất giao dịch. Tỷ lệ hoa hồng cho người dùng tiêu chuẩn là 40%, áp dụng cho cả giao dịch Spot và Futures, mức tối đa tại một số khu vực lên đến 50%. Nếu muốn nhận hoa hồng cao hơn, người giới thiệu có thể đăng ký để trở thành Đại lý MEXC. Ngoài ra, khi mời thành công người được giới thiệu hợp lệ, cả bạn và người được giới thiệu đều sẽ nhận được tiền thưởng Futures.









Hoa hồng Spot sẽ được thanh toán vào khoảng 00:00 của ngày hôm sau (UTC+8), và hoa hồng Futures sẽ được thanh toán vào khoảng 09:00 của ngày hôm sau (UTC+8). Thời gian phân bổ thực tế có thể bị chậm trễ, vui tham khảo thời gian phân bổ thực tế vào ngày hôm sau. Hoa hồng sẽ được phân bổ vào tài khoản Spot MEXC. Bạn có thể kiểm tra lịch sử hoa hồng trên trang giới thiệu MEXC.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.