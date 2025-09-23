Hướng dẫn Giao dịch nhanh trên MEXC Futures: Khớp lệnh ngay mà không bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Trong thị trường Futures tiền mã hoá đầy biến động, thời điểm là yếu tố then chốt. Khi xuất hiện điểm vào lệnh hoàn hảo, ngay cả những thao tác chậm trễ nhỏ như chuyển trang, nhập giá hay xác nhận lệnh cũng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội. Để giải quyết vấn đề này, MEXC đã ra mắt tính năng Giao dịch nhanh, được thiết kế dành cho những nhà giao dịch đề cao tốc độ và hiệu quả. Tính năng này tích hợp lệnh đặt trực tiếp trên biểu đồ nến, giúp phản ứng nhanh hơn trước biến động thị trường và giảm thiểu độ trễ khớp lệnh.





Giao dịch nhanh là tính năng trên MEXC hỗ trợ nhà giao dịch mở vị thế trực tiếp trên biểu đồ nến bằng lệnh Market. Tính năng này giúp đơn giản hóa quy trình đặt lệnh truyền thống:





Khớp lệnh nhanh: Không cần chuyển đổi qua lại giữa các bảng lệnh. Chỉ cần nhập số lượng trên biểu đồ và đặt lệnh.

Khớp lệnh Market ngay lập tức: Giúp tránh bỏ lỡ cơ hội do giá biến động nhanh.

Hiệu quả và đơn giản: Phù hợp với các nhà giao dịch lướt sóng, nhà giao dịch ngắn (swing trader) và nhà giao dịch tần suất cao.





Lưu ý: Giao dịch nhanh chỉ hỗ trợ mở vị thế bằng lệnh Market. Nếu muốn điều chỉnh đòn bẩy, chuyển đổi chế độ ký quỹ hoặc đặt các lệnh phức tạp hơn (như lệnh Limit hoặc lệnh SL/TP), bạn cần cấu hình trước trong bảng lệnh bên phải trang.









Tối đa hiệu quả: Từ phán đoán thị trường đến đặt lệnh chỉ trong một giây, tất cả đều trực tiếp trên biểu đồ nến.

Lý tưởng cho các nhà giao dịch tần suất cao và ngắn hạn: Được thiết kế chuyên dụng để nắm bắt các cơ hội thị trường theo thời gian thực.

Ưu điểm chi phí thấp: Với sự kiện 0 phí gần đây của MEXC, chi phí giao dịch được giảm đáng kể, giúp Giao dịch nhanh trở nên cạnh tranh hơn. Vớigần đây của MEXC, chi phí giao dịch được giảm đáng kể, giúp Giao dịch nhanh trở nên cạnh tranh hơn.









Ưu điểm cốt lõi của Giao dịch nhanh là tốc độ, đặc biệt hiệu quả trong các tình huống sau:





Thị trường breakout: Mở lệnh ngay khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, giảm thiểu rủi ro bỏ lỡ cơ hội.

Chiến lược ngắn hạn và tần suất cao: Giao dịch khung thời gian thấp hơn yêu cầu tốc độ khớp lệnh nhanh. Giao dịch nhanh giúp giảm thiểu độ trễ lệnh.

Các sự kiện biến động mạnh: Khi tin tức kích hoạt biến động thị trường nhanh chóng, Giao dịch nhanh cho phép nhà giao dịch phản ứng trong vài giây.

Phòng hộ hoặc mở rộng nhanh: Cho dù chốt lời, cắt lỗ hay mở lệnh phòng hộ theo hướng ngược lại, Giao dịch nhanh đảm bảo lệnh được khớp ngay tức thì.





Giao dịch nhanh không phù hợp với tất cả nhà giao dịch. Đây là một công cụ được thiết kế riêng cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn, breakout, dựa trên tin tức và tần suất cao.









Hiện tại, Giao dịch nhanh chỉ được hỗ trợ trên trang web MEXC. Dưới đây là ví dụ sử dụng USDT-M Futures.









Futures → USDT-M Futures để vào trang giao dịch Futures. Trên trang giao dịch, nhấn vào nút Cài đặt ở góc trên bên phải. Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Nhấn vàođể vào trang giao dịch Futures. Trên trang giao dịch, nhấn vào nútở góc trên bên phải.









Trên trang Cài đặt sở thích, bật nút bên cạnh Giao dịch nhanh để bật tính năng này.













Giao dịch nhanh cung cấp bốn tùy chọn đơn vị khác nhau. Nhấn vào biểu tượng ▼ bên phải cấu hình Số lượng (USDT) hoặc Số lượng (Cont) để mở cửa sổ Cài đặt đơn vị Futures. Chọn đơn vị bạn muốn sử dụng và nhấn vào Xác nhận để áp dụng thay đổi.









Khi bạn chọn BTC làm đơn vị Futures, số lượng bạn nhập sẽ được hiển thị theo BTC, kèm theo lời nhắc tương ứng hiển thị số lượng USDT tương đương. Ví dụ, như hình dưới đây, khi bạn nhập 0.1 BTC, một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị giá trị tương ứng bằng USDT.









Khi bạn chọn Cont làm đơn vị Futures, số lượng bạn nhập sẽ được hiển thị theo Cont, kèm theo lời nhắc tương ứng hiển thị số lượng BTC tương đương. Ví dụ, như hình dưới đây, khi bạn nhập 10 Cont, một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị giá trị tương ứng bằng BTC.





Lưu ý, công thức chuyển đổi giữa Số lượng (Cont) và BTC là 1 Cont = 0.0001 BTC.









Khi bạn chọn USDT (Giá trị lệnh) làm đơn vị Futures, số lượng bạn nhập sẽ được hiển thị theo USDT, kèm theo lời nhắc tương ứng hiển thị số lượng BTC tương đương. Ví dụ, như hình dưới đây, khi bạn nhập 100 USDT, một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị giá trị tương ứng bằng BTC.





Lưu ý: Khi chọn USDT (Giá trị lệnh) làm đơn vị Futures, bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy để thay đổi mức ký quỹ yêu cầu cho vị thế.









Khi bạn chọn Đặt lệnh theo chi phí (USDT) làm đơn vị Futures, số lượng bạn nhập sẽ được hiển thị theo USDT. Ví dụ, như hình dưới đây, chúng tôi đã nhập số lượng đặt lệnh là 100 USDT.





Lưu ý: Không giống như USDT (Giá trị lệnh), khi bạn chọn Đặt lệnh theo chi phí (USDT) làm đơn vị Futures, chi phí sẽ không bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy.









Trên trang giao dịch Futures, sau khi bạn bật Giao dịch nhanh, bảng lệnh Giao dịch nhanh sẽ hiển thị trực tiếp trên biểu đồ nến. Nhập số lượng mong muốn vào trường Nhập số lượng, sau đó nhấn vào Mua Market hoặc Bán Market để mở vị thế Futures ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại.













During periods of extreme volatility, market orders may be subject to slippage risk. Trong giai đoạn biến động mạnh, lệnh Market có thể gặp rủi ro trượt giá .

Khuyến nghị thiết lập đòn bẩy và chế độ ký quỹ trước để tránh sai sót do điều chỉnh vào phút chót.

Giao dịch nhanh phù hợp hơn với các chiến lược giao dịch ngắn hạn và tần suất cao, trong khi đặt lệnh truyền thống sẽ thích hợp hơn với các vị thế giao dịch dài hạn.









Tính năng Giao dịch nhanh của MEXC dành cho Futures là một công cụ tối ưu được thiết kế riêng cho nhà giao dịch chuyên nghiệp và những người tham gia giao dịch tần suất cao. Bằng cách tích hợp thao tác đặt lệnh vào biểu đồ nến, tính năng này rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa quyết định và thực hiện, giúp bạn luôn dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh cao. Khi đã thành thạo, Giao dịch nhanh có thể trở thành vũ khí vượt trội trong chiến lược giao dịch Futures.





