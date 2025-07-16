MEXC DEX+ chính thức ra mắt phần thưởng DEX+ cùng chương trình ưu đãi được nâng cấp toàn diện









Phần thưởng MEXC DEX+ là cơ chế tăng trưởng và khuyến khích được thiết kế nhằm thúc đẩy sự tương tác của người dùng, tăng số lượng người dùng thân thiết với nền tảng và thúc đẩy việc mở rộng cơ sở người dùng một cách bền vững thông qua sự khích lệ tích cực.





Người dùng có thể nhận điểm bằng cách hoàn thành một loạt các nhiệm vụ được chỉ định trên MEXC DEX+, như giao dịch hoặc giới thiệu người dùng mới. Những điểm này không chỉ phản ánh mức độ hoạt động và đóng góp của người dùng mà còn đóng vai trò là tài sản ảo. Trong các giai đoạn tiếp theo, điểm có thể được sử dụng để tham gia các quyền lợi khác nhau trên nền tảng hoặc quy đổi thành token DEX+, nhằm khuyến khích sự tham gia lâu dài.













Điểm MEXC DEX+ là một công cụ khuyến khích cốt lõi trong hệ sinh thái nền tảng và cung cấp nhiều lợi ích:





Dựa trên nhiệm vụ và có tính linh hoạt cao: Nhận điểm thông qua giao dịch, giới thiệu, tương tác mạng xã hội và nhiều hoạt động khác. Các hoạt động đa dạng giúp tăng cường sự tham gia và cảm giác đạt được thành tựu của người dùng.





Hệ số nhân thưởng và sự kiện airdrop: Tận hưởng các đợt nhân điểm định kỳ và airdrop miễn phí, giúp việc nhận điểm dễ dàng và hấp dẫn hơn.





Tích hợp chặt chẽ với sự phát triển của nền tảng: Hệ thống điểm gắn liền với cấu trúc thành viên và tiến trình của người dùng, đóng vai trò là chỉ số chính cho mức độ đóng góp và tương tác. Điều này thúc đẩy người dùng gắn bó lâu dài và tham gia sâu hơn.





Có thể mở rộng và định hướng giá trị: Khi hệ sinh thái nền tảng phát triển, điểm sẽ được sử dụng trong nhiều tình huống hơn, bao gồm cả khả năng quy đổi thành token DEX+ trong tương lai, mang lại tiềm năng giá trị dài hạn.









Người dùng có thể tích lũy điểm bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trên nền tảng hoặc tham gia các sự kiện airdrop trên chuỗi.





Airdrop trên chuỗi sẽ thưởng điểm cho người dùng dựa trên tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi trong một khoảng thời gian cụ thể. Vui lòng tham khảo các trang sự kiện chính thức để biết quy tắc và tiêu chí phân bổ mới nhất.





Các nhiệm vụ phổ biến trên nền tảng bao gồm:

1) Nhiệm vụ một lần: Đây là các nhiệm vụ mở đầu như liên kết ví bên thứ ba, nạp hoặc chuyển, hoặc trải nghiệm tính năng tự động bán - được thiết kế để giúp người dùng nhanh chóng làm quen với các tính năng cốt lõi.

2) Nhiệm vụ định kỳ: Ví dụ, nhận điểm bằng cách đạt các mốc khối lượng giao dịch tích lũy. Những nhiệm vụ này được lặp lại và khuyến khích hoạt động giao dịch liên tục.

3) Nhiệm vụ mạng xã hội: Các nhiệm vụ như theo dõi tài khoản X chính thức, retweet nội dung cụ thể hoặc tham gia cộng đồng Telegram chính thức giúp xây dựng sự gắn kết xã hội với nền tảng, tăng cường sự tương tác và gắn bó của người dùng.





Chúng tôi sẽ ví dụ một hoạt động cụ thể để hướng dẫn bạn cách tích luỹ và nhận điểm MEXC DEX+.









Phần thưởng ở đầu trang phần thưởng Nhấn vào nútở đầu trang phần thưởng MEXC DEX+ để truy cập trang Ngôi sao mới. Cuộn xuống để xem các sự kiện hiện có.





Làm theo hướng dẫn của từng nhiệm vụ và hoàn thành. Sau đó, quay lại trang Phần thưởng DEX+ và nhấn nút Nhận điểm để nhận phần thưởng tương ứng.













Tại trang Phần thưởng DEX+, bạn có thể xem tổng số điểm hiện tại của mình.









Bằng cách nhấn vào Điểm của tôi, bạn cũng có thể xem lịch sử chi tiết của các điểm đã nhận.









Lưu ý: Tùy vào từng nhiệm vụ, điểm có thể được cộng ngay lập tức hoặc sau một khoảng thời gian xác minh.





Chúng tôi khuyến khích bạn hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau để nhận điểm, vì việc tích lũy liên tục có thể mở khóa thêm nhiều quyền lợi và phần thưởng trong tương lai. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhận điểm, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH hoặc tham khảo các kênh chính thức để được hỗ trợ thêm.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ với mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả là hoàn toàn do người dùng chịu trách nhiệm.



