Tổng quan tính năng MEXC DEX+

Sơ cấp
23/09/2025MEXC
1. Tổng quan MEXC DEX+


1.1 MEXC DEX+ là gì?


MEXC DEX+ là một trình tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX Aggregator), tích hợp nhiều DEX để cung cấp cho người dùng các tuyến giao dịch tối ưu, giảm thiểu trượt giá và tối ưu phí giao dịch. Là giải pháp giao dịch phi tập trung mới nhất của MEXC, DEX+ hỗ trợ giao dịch hơn 10,000 tài sản trên chuỗi, đảm bảo người dùng luôn nhận được mức giá tốt nhất và trải nghiệm giao dịch DEX liền mạch.

1.2 Ưu điểm khi sử dụng MEXC DEX+


1) Không cần thiết lập: Không yêu cầu đăng ký phức tạp hay KYC. Chỉ cần kết nối ví và bắt đầu giao dịch trên chuỗi.

2) Bảo mật có thể xác minh & minh bạch trên chuỗi: Tất cả lịch sử giao dịch được lưu trữ vĩnh viễn trên blockchain, công khai và có thể truy xuất đầy đủ.

3) Thông tin chính xác & theo dõi thông minh: Tích hợp theo dõi Smart money và phân tích xu hướng từ cộng đồng X, cung cấp góc nhìn thị trường đa chiều giúp bạn phát hiện sớm các dự án tiềm năng.

2. Theo dõi Smart money


2.1 Smart money là gì?


Smart money đề cập đến các ví trên chuỗi của cá voi hiệu suất cao và các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Họ thường phát hiện cơ hội thị trường từ sớm, và hoạt động giao dịch của cá voi đóng vai trò như một tín hiệu quan trọng để đánh giá tiềm năng của token.


2.2 Theo dõi Smart money cung cấp những tính năng gì?


1) Theo dõi cá voi theo thời gian thực: Giám sát các giao dịch mới nhất từ các địa chỉ hiệu suất cao, bao gồm lịch sử giao dịch, phân bổ danh mục, tần suất giao dịch và dữ liệu PNL.
2) Phân tích dòng tiền chuyên sâu: Xác định những token mà cá voi và nhà giao dịch chuyên nghiệp đang tích cực tích lũy hoặc bán, giúp bạn phát hiện các cơ hội bị định giá thấp hoặc rủi ro tiềm ẩn.
3) Thông tin thị trường đa chiều: Mục Tín hiệu làm nổi bật hoạt động gần đây của cá voi, trong khi FOMO Call tập trung vào các xu hướng bùng nổ trong ngắn hạn, giúp bạn nắm bắt cơ hội giao dịch.

2.3 Hướng dẫn theo dõi Smart money để hỗ trợ ra quyết định?


Khi bạn thấy nhiều địa chỉ hiệu suất cao đồng thời tích lũy một token, đó là một tín hiệu mạnh đáng chú ý. Tuy nhiên, giao dịch thành công đòi hỏi phân tích đa chiều. Chúng tôi khuyến nghị người dùng kết hợp xu hướng của Smart money với tâm lý cộng đồng và phân tích kỹ thuật để đưa ra phán đoán riêng, nhằm đạt được lợi nhuận ổn định hơn trong giao dịch trên chuỗi.

3. Tín hiệu


3.1 Trang Tín hiệu hiển thị những gì?


Tín hiệu thường hiển thị hoạt động giao dịch gần đây của cá voi, bao gồm:
  • Lịch sử mua/bán lớn gần đây
  • Hoạt động giao dịch sôi nổi của các token cụ thể
  • Dòng vốn giữa các cá voi


3.2 Tôi nên sử dụng Tín hiệu như thế nào?


Người mới có thể quan sát những token được giao dịch thường xuyên gần đây để tham khảo xem thị trường hiện đang tập trung vào đâu.

4. FOMO Call


4.1 FOMO nghĩa là gì?


FOMO (Fear of Missing Out) đề cập đến tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Trang FOMO Call chuyên theo dõi các token hot trên chuỗi đang bùng nổ (có khối lượng giao dịch tăng vọt, giá tăng nhanh và tâm lý thị trường quá nóng), giúp bạn phát hiện sớm các cơ hội tăng trưởng ngắn hạn.


4.2 FOMO Call có thể giúp gì cho bạn?


FOMO Call cảnh báo về những token đang nóng lên nhanh chóng, rất phù hợp với người dùng muốn theo dõi các xu hướng phổ biến ngắn hạn trên thị trường.

4.3 Những rủi ro khi sử dụng FOMO Call là gì?


1) Đu đỉnh: Các token được thúc đẩy bởi FOMO thường đã tăng mạnh. Việc tham gia ở giai đoạn này có thể khiến bạn trở thành người mua cuối cùng, đối mặt với khả năng giá điều chỉnh mạnh.

2) Bẫy sụp đổ bong bóng: Nhiều token FOMO chỉ là các khoản đầu cơ ngắn hạn, thiếu tiện ích hoặc giá trị thực sự. Khi sự cường điệu lắng xuống, giá token có thể nhanh chóng về 0.

3) Quản lý rủi ro: Luôn đặt mức cắt lỗ nghiêm ngặt và giới hạn mỗi vị thế ở một tỷ lệ kiểm soát được so với tổng tài sản khi giao dịch các token FOMO.

5. Trình theo dõi X


5.1 Trình theo dõi X là gì?


Trình theo dõi X theo dõi xu hướng thảo luận về các token tiền mã hoá trên X, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện những token đang thu hút sự chú ý của cộng đồng.


5.2 Bạn có thể tìm thấy gì với Trình theo dõi X?


  • Các token hiện đang được thảo luận nhiều nhất.
  • Những bài đăng liên quan đến các dự án đang thịnh hành.
  • Những token mới tiềm năng đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng.

5.3 Phổ biến trên X có đồng nghĩa với cơ hội đầu tư không?


Không hẳn. Sự cường điệu từ cộng đồng thường đi kèm với biến động cao, điều này có thể tạo ra cơ hội, nhưng cũng mang theo rủi ro đầu cơ hoặc các đợt biến động giá mạnh trong ngắn hạn.

6. Tide


6.1 Trang Tide hiển thị những gì?


Tide là công cụ dành cho những người dùng trên chuỗi có kinh nghiệm nhằm theo dõi hoạt động của token trên các nền tảng niêm yết phổ biến như pump.fun và LetsBONK.fun. Trên trang này, bạn có thể thấy:
  • Các token mới được tạo trên pump.fun.
  • Các token sắp hoàn thành trên pump.fun.
  • Các token đã ra mắt trên pump.fun.


6.2 Tôi nên sử dụng Tide như thế nào?


Người mới có thể sử dụng trang Tide để nhanh chóng tìm các token đang quan tâm, sau đó sử dụng tính năng Mua để mua token chỉ với một lần nhấn.


7. Bảo mật & rủi ro


7.1 Tôi cần lưu ý gì khi giao dịch trên DEX+?


  • Xác minh địa chỉ hợp đồng của token để tránh token giả mạo hoặc lừa đảo.
  • Cài đặt trượt giá hợp lý để tránh các giao dịch bất thường do thanh khoản thấp.
  • Quản lý kích thước vị thế. Đặc biệt trong giai đoạn FOMO, tránh tập trung quá nhiều vốn vào một giao dịch.

7.2 Làm thế nào để kết nối ví với DEX+?


Bạn có thể sử dụng các ví Web3 phổ biến (chẳng hạn như MetaMask). Sau khi nhấn Kết nối ví, nạp tài sản vào DEX+ để bắt đầu hành trình giao dịch trên chuỗi.

Để biết thêm chi tiết về cách kết nối ví ngoài với MEXC DEX+, vui lòng tham khảo: "Hướng dẫn kết nối và liên kết ví ngoài với tài khoản MEXC DEX+".


8. Lưu ý dành cho người mới


8.1 Tôi là người mới hoàn toàn. Nên bắt đầu từ đâu?


Hãy chuẩn bị một ví tiền mã hoá và nạp một lượng nhỏ các token phổ biến.
1) Mở MEXC DEX+ và kết nối ví của bạn.
2) Khám phá Smart money/Trình theo dõi X để quan sát xu hướng thị trường.
3) Bắt đầu với các giao dịch nhỏ để làm quen với quy trình.
4) Hình thành tư duy quản lý rủi ro và tránh tập trung quá nhiều vốn vào một lần giao dịch.

8.2 Làm thế nào để biết một token có đáng chú ý hay không?


Hãy xem xét các yếu tố sau:
1) Token này có đang được cá voi (Smart money) liên tục tích lũy không?
2) Token có duy trì được sự hiện diện mạnh mẽ trong cộng đồng trên X (Trình theo dõi X) không?
3) Dự án có ứng dụng thực tế hoặc điểm nổi bật kỹ thuật nào không?
4) Khối lượng giao dịch và thanh khoản có đủ tốt không?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin nhằm mục đích tham khảo và không được xem là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.

