Câu hỏi thường gặp MEXC DEX+









Có. Việc chuyển tài sản giữa sàn MEXC (CEX) và DEX+ yêu cầu xác nhận, ghi nhận và đóng gói giao dịch trên chuỗi, do đó người dùng cần trả phí mạng tương ứng. Mức phí này có thể thay đổi tùy theo tình trạng tắc nghẽn mạng, điều kiện thị trường và các yếu tố khác.





Không có giới hạn. Tuy nhiên, khi chuyển từ CEX sang DEX+, bạn cần đáp ứng số lượng rút tối thiểu được quy định trên CEX.





Trang tài sản sẽ lọc bỏ các tài sản có giá trị dưới 0.1 USDT.

Ngoài ra, do vấn đề phân tích dữ liệu trên chuỗi, một số token có thể thiếu lịch sử chuyển hoặc thông tin tài sản chi tiết. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến số dư thực tế trên địa chỉ của bạn. Cả hai trường hợp trên đều không ảnh hưởng đến số dư thật, và bạn vẫn có thể xem số lượng khả dụng cũng như giao dịch token bình thường trong giao diện đặt lệnh bán.





Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ hoàn trả hoặc nạp các token không được hỗ trợ. Để tránh tổn thất tài sản, vui lòng chỉ nạp các token Mainnet được DEX+ hỗ trợ.









Spot và DEX+ sử dụng dữ liệu thị trường khác nhau. Giá trên Spot được hình thành từ các lệnh người dùng đặt trên sàn, phản ánh độ sâu thị trường. Trong khi đó, giá trên DEX+ được lấy từ các pool thanh khoản trên chuỗi. Vì vậy giá có thể khác nhau.





Không thể bán token Honeypot : Chúng tôi đã thêm cảnh báo về các token Honeypot trên trang. Vui lòng cẩn trọng khi giao dịch.

Không có thanh khoản: Việc rút pool hoặc hành động tương tự có thể khiến mất thanh khoản, dẫn đến không thể thực hiện giao dịch. Hiện tại, MEXC đang tích cực tích hợp thêm các pool thanh khoản mới.

Không đủ phí gas: Vui lòng đảm bảo bạn luôn giữ đủ token Mainnet trong tài khoản để chi trả phí giao dịch.





Chúng tôi khuyến nghị bạn nên chuyển thêm token Mainnet vào địa chỉ DEX+ để đảm bảo đủ phí gas. Một số lý do khiến phí gas vẫn không đủ dù số dư gần đúng bao gồm:

Tắc nghẽn mạng blockchain: Khi mạng quá tải, phí giao dịch có thể tăng do người dùng cạnh tranh để giao dịch được xử lý nhanh hơn.

Biến động giá gas: Phí gas trên các mạng như Ethereum và chuỗi BNB có thể dao động mạnh.

Giao dịch phức tạp: Các giao dịch liên quan đến token thanh khoản thấp hoặc tương tác với nhiều hợp đồng thông minh thường yêu cầu xử lý phức tạp hơn, dẫn đến phí cao hơn.

Cơ chế bảo vệ chống trượt giá: Một số giao dịch có thể tiêu thụ thêm gas để đảm bảo thực hiện trong điều kiện biến động.

Tương tác nhiều bước: Giao dịch cần thực hiện nhiều bước (như duyệt token, tương tác với pool thanh khoản) sẽ phát sinh phí gas riêng cho từng bước.





Đối với lệnh TP/SL, khi chạm tới giá kích hoạt, hệ thống sẽ khớp lệnh theo giá thị trường hiện tại. Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, giá khớp thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với giá bạn đã đặt. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi giao dịch.





Hiện tại, DEX+ áp dụng mức phí 1% cho mỗi giao dịch, được tính theo từng lệnh. Phí được thanh toán bằng token Mainnet, với công thức tính như sau: Số lượng giao dịch × Tỷ lệ phí.





Phí gas: Thanh toán cho miner/trình xác thực trên các blockchain (ví dụ: Ethereum, BNB Chain) để xử lý và đóng gói khối.

Phí giao dịch: Hiện tại là 1% cho mỗi giao dịch trên DEX+.

Phí chống front-running: Gửi vào các pool riêng để ngăn chặn bot tấn công sandwich, có thể ảnh hưởng đến tốc độ khớp lệnh trong một số trường hợp.

Thuế mua/bán: Do các dự án quy định để duy trì thanh khoản (như stake vào pool) hoặc hạn chế hành vi bán xả.

Các khoản phí khác trên chuỗi: Bao gồm phí mở tài khoản, phí duyệt token, v.v.





Dựa trên cài đặt phí gas, một phần token Mainnet sẽ được giữ lại để đảm bảo giao dịch thành công. Bạn vẫn có thể rút toàn bộ tài sản, ngoại trừ phần phí được hệ thống tự động giữ lại trên địa chỉ để thanh toán phí giao dịch.









MEXC DEX+ cung cấp thông tin đánh giá token, bao gồm cả cảnh báo bảo mật. Trên trang giao dịch token, nhấn vào biểu tượng nến. Tại trang biểu đồ nến, cuộn xuống dưới phần Thị trường để xem xếp hạng an toàn của token. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết tại trang Kiểm toán hợp đồng để hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch an toàn hơn.









Trên trang giao dịch DEX+, nhấn vào biểu tượng nến và chọn Thông tin để xem thông tin chi tiết về token đang giao dịch.









Trước khi đánh giá một token, người dùng nên tự đặt ra một vài câu hỏi cơ bản sau:

Token đó có đủ thanh khoản không?

Token có được nhiều người biết đến và được cộng đồng nhắc đến hay không?

Token có lưu lượng truy cập không, chẳng hạn như được chia sẻ bởi người có ảnh hưởng hoặc được nhiều người dùng quan tâm?









Hiện tại, DEX+ chưa hỗ trợ xuất khoá riêng tư của tài khoản. MEXC sử dụng mô hình lưu ký khoá riêng tư nhằm ngăn ngừa rủi ro mất tài sản do người dùng tự làm mất khoá.









Hiện tại, DEX+ chưa hỗ trợ đăng ký niêm yết token theo cách thủ công. Nếu token của bạn thuộc mạng lưới được DEX+ hỗ trợ và pool thanh khoản của token này đã được tích hợp trên DEX+, thì token sẽ được hỗ trợ giao dịch trên DEX+.





DEX+ chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch phi tập trung và không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hoặc hình thức bảo toàn tài sản nào. Mọi quyết định giao dịch đều do người dùng tự chịu trách nhiệm. Người dùng cần đánh giá cẩn thận mức độ chấp nhận rủi ro và đảm bảo hiểu rõ cơ chế hoạt động của sản phẩm cũng như các rủi ro liên quan trước khi tham gia giao dịch.



