Tại sao tài khoản bị hạn chế?





Đóng băng tài khoản là việc tạm thời chặn hoặc hạn chế tài khoản giao dịch tiền mã hoá của người dùng, ngăn không cho thực hiện giao dịch hoặc rút tài sản. Thời gian đóng băng tài khoản tiền mã hoá và quy trình huỷ đóng băng có thể thay đổi tùy theo chính sách của nền tảng hoặc cơ quan quản lý.





Trong thời gian đóng băng, người dùng thường không thể thực hiện giao dịch, rút tài sản hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến tài khoản. Bạn cần liên hệ với nền tảng giao dịch để xác nhận lý do tài khoản bị đóng băng và làm theo các quy trình để gỡ bỏ đóng băng tài khoản. Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến tài khoản bị đóng băng.





















Nếu bạn nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp khi đăng nhập tài khoản, tài khoản sẽ bị hạn chế đăng nhập trong 2 giờ. Nếu bạn nhập sai mật khẩu 5 lần nữa, tài khoản sẽ bị hạn chế đăng nhập trong 24 giờ. Sau 24 giờ, hạn chế sẽ được gỡ bỏ và bạn có thể thử đăng nhập lại.





Nếu muốn gỡ bỏ hạn chế sớm hơn, bạn có thể làm theo lời nhắc trên trang đăng nhập để đặt lại mật khẩu và gỡ đóng băng tài khoản. Nếu không thể tự đặt lại mật khẩu do không thể thực hiện xác minh bảo mật, bạn có thể đặt lại các mục bảo mật trên trang đặt lại xác minh bảo mật





Vui lòng lưu ý nếu không đăng nhập, bạn không thể đặt lại các mục bảo mật thông qua trang đặt lại xác minh bảo mật. Nếu muốn đặt lại mật khẩu, bạn cần liên hệ với bộ phận CSKH MEXC và nộp thông tin cần thiết để đặt lại mật khẩu.









Nếu bạn xác định tài sản đến từ nguồn không xác định, vui lòng không sử dụng. Người gửi hoặc cơ quan tư pháp có thể yêu cầu bạn hoàn trả sau khi bạn sử dụng, điều này có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết như tài khoản bị đóng băng. Vui lòng cung cấp UID và ảnh chụp màn hình của khoản nạp và liên hệ bộ phận CSKH để giúp xác định nguồn gốc của tài sản và hỗ trợ bạn hoàn trả.









Bạn có thể phản hồi cho bộ phận CSKH MEXC, đồng thời gửi bằng chứng và ảnh chụp màn hình liên quan. Sau khi bộ phận CSKH xác minh sự việc, MEXC sẽ hạn chế rút tài sản trong 48 giờ đối với tài khoản liên quan. Bạn cần báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng ngay lập tức và sau khi báo cáo, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH càng sớm càng tốt để cung cấp tài liệu báo cáo cảnh sát để được hỗ trợ thêm.









Trong giao dịch P2P, nếu bạn nhận được nhiều hơn do lỗi thao tác của bên đối tác, vui lòng không sử dụng tài sản này. Nếu sử dụng và bên đối tác yêu cầu hoàn trả, bạn có thể phải đối mặt với những rủi ro như tài khoản bị đóng băng. Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH MEXC để được hỗ trợ hoàn trả lại tài sản dư này.









Trong giao dịch OTC, nếu bạn hủy lệnh mua tiền mã hoá vì lý do cá nhân ("Tôi không muốn giao dịch") 5 lần liên tiếp, tài khoản sẽ không thể mua tiền mã hoá trong 24 giờ tiếp theo. Sau 24 giờ, hạn chế sẽ được gỡ bỏ và bạn có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ này.









Nếu nhận thấy hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của mình, chẳng hạn như đăng nhập, giao dịch, rút hoặc chuyển tài sản bất thường, để bảo vệ tài sản, bạn có thể tự đóng băng tài khoản hoặc liên hệ với bộ phận CSKH để yêu cầu đóng băng. Sau khi tài khoản bị đóng băng, bạn sẽ không thể đăng nhập hoặc giao dịch. Nếu muốn huỷ đóng băng tài khoản, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH MEXC để được hỗ trợ.





Nếu vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản, bạn có thể đóng băng bằng cách làm theo lời nhắc trong Trung tâm bảo mật trên MEXC. Nếu tài khoản đã bị đánh cắp và bạn không thể đăng nhập, bạn có thể trực tiếp liên hệ bộ phận CSKH MEXC để được hỗ trợ đóng băng tài khoản.













Khi tài khoản kích hoạt hạn chế chống rửa tiền, bạn sẽ không thể thực hiện một số tính năng của tài khoản. Bạn có thể truy cập trang Gửi thông tin gỡ bỏ kiểm soát rủi ro và nhấn vào nút [Đăng ký], làm theo lời nhắc để gửi thông tin yêu cầu và hợp tác với MEXC để được xét duyệt.





Vui lòng không tin tưởng bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ gỡ đóng băng tài khoản để tránh tổn thất thêm. Sau khi yêu cầu được phê duyệt, tất cả các tính năng của tài khoản sẽ được khôi phục.













Nếu đặt lệnh Limit hoặc các loại lệnh tương tự trong giao dịch Spot hoặc Futures, tài sản sẽ bị đóng băng tạm thời và không thể tiếp tục sử dụng. Nếu muốn sử dụng tài sản bị đóng băng, hãy truy cập trang giao dịch, tìm và huỷ lệnh tương ứng để huỷ đóng băng tài sản.









Khi thực hiện yêu cầu rút, một phần token mà bạn yêu cầu rút sẽ bị đóng băng và sẽ được rút on-chain đến địa chỉ ví hoặc địa chỉ sàn giao dịch đã cung cấp. Nếu muốn hủy việc rút trước khi thực hiện xác minh bảo mật qua SMS hoặc Email, bạn có thể truy cập mục "Lịch sử rút" và chọn [Hủy]. Tài sản rút sẽ được huỷ đóng băng.





Web: Truy cập trang web chính thức MEXC, đi đến [Ví] ở menu chính, chọn [Lịch sử quỹ] - [Lịch sử rút] để hủy rút.

App: Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái của trang chủ, chọn [Giao dịch], sau đó chọn [Nạp/Rút] và nhấn [Lịch sử rút] để hủy.













Quà là một tính năng trong App MEXC. Khi gửi tiền mã hoá cho bạn bè dưới dạng quà tặng, tài sản của bạn sẽ bị đóng băng. Số tiền chưa được nhận sẽ hoàn lại vào tài khoản sau 48 giờ và không thể được hoàn lại sớm hơn.









Khi tham gia thành công các sự kiện như Tiết kiệm cố định trên Tiết kiệm MEXC, tài sản liên quan sẽ bị đóng băng tạm thời và không thể được sử dụng để giao dịch hoặc rút. Bạn sẽ cần đợi cho đến khi tài sản được mở khóa trước khi bạn có thể sử dụng.









Bạn có thể liên hệ bộ phận CSKH MEXC để được hỗ trợ liên hệ với người nhận để yêu cầu hoàn trả tài sản, tuy nhiên không thể đảm bảo người nhận sẽ hợp tác. Để đảm bảo an toàn cho tài sản, bộ phận CSKH MEXC thực hiện đóng băng tạm thời tài sản trong 48 giờ và khuyến nghị bạn báo cáo sự việc cho cảnh sát ngay lập tức.









Vui lòng kiểm tra trên trang nạp của MEXC có bất kỳ token nào ở trạng thái nạp đang xử lý hay không. Các token trong trạng thái này sẽ hiển thị số dư trong tài khoản và có thể giao dịch, nhưng không thể chuyển (Bao gồm chuyển nội bộ), rút hay giao dịch OTC cho đến khi được nạp thành công vào tài khoản. Bạn có thể đợi cho đến khi các token được nạp thành công vào tài khoản để thực hiện chuyển, rút hoặc giao dịch OTC.





Web: Trên trang web chính thức của MEXC, đi đến [Ví] trên thanh menu và chọn [Lịch sử quỹ]. Bạn có thể kiểm tra trạng thái khoản nạp trong mục "Lịch sử nạp".

App: Trên trang chủ App MEXC, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái, chọn [Giao dịch], sau đó chọn [Nạp/Rút]. Nhấn vào [Lịch sử nạp] để xem trạng thái khoản nạp.









Tài khoản trên MEXC có hạn mức rút trong vòng 24 giờ. Nếu vượt quá hạn mức này, bạn sẽ phải đợi 24 giờ trước khi có thể tiếp tục rút.





Bạn cũng có thể tăng hạn mức rút bằng cách hoàn thành xác minh KYC . Sau khi hoàn thành KYC sơ cấp, hạn mức 24 giờ sẽ được tăng lên 80 BTC và sau khi hoàn thành KYC nâng cao, hạn mức 24 giờ sẽ được tăng lên 200 BTC.









Đối với người dùng bị hạn chế rút, để ngăn chặn truy cập trái phép, cần cung cấp ảnh chụp người dùng cầm giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính.









Nếu bạn kích hoạt tính năng này, các địa chỉ rút mới trong whitelist cần phải chờ 24 giờ trước khi thực hiện giao dịch. Nếu tắt tính năng này sau khi kích hoạt, tài khoản cũng cần phải chờ 24 giờ mới có thể tiến hành rút.













Nếu tiền mã hóa của bạn bị đánh cắp, lừa đảo hoặc có được thông qua các hình thức bất hợp pháp và chuyển vào MEXC, vui lòng nhấn vào [ Phản ánh nguồn tiền bất thường ] và nộp báo cáo sau khi điền đầy đủ thông tin. Dựa trên thông tin bạn cung cấp, MEXC có thể tạm thời đóng băng các tài sản bị nghi ngờ đánh cắp nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.