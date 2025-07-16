Hướng Dẫn Xem Dữ Liệu Vĩ Mô Trên MEXC





MEXC được người dùng biết đến là một sàn giao dịch tiền mã hóa. Ngoài giao dịch, MEXC còn cung cấp một số dữ liệu vĩ mô quan trọng trên thị trường hiện tại, hỗ trợ dữ liệu cho các quyết định đầu tư của người dùng.





Trên trang chủ APP MEXC, ở khu vực phím tắt dưới khu vực banner, nhấn vào [Thêm]. Trong mục "Chức năng thông dụng" chọn [Cập nhật thị trường] và chọn [Dữ liệu vĩ mô]





Hiện tại, dữ liệu vĩ mô của MEXC không thể truy cập được trên ứng dụng và chỉ có thể xem được trên website. Đối với Website, hãy đăng nhập vào Website chính thức và nhấn vào [Thị trường], sau đó chọn [Dữ liệu vĩ mô]









Trang Dữ liệu vĩ mô bao gồm bốn phần: Dự báo xu hướng BTC, So sánh xu hướng, Thông tin chính và Tin nóng.









Xu hướng của BTC có thể đại diện cho xu hướng chung của thị trường ở một mức độ nào đó. Khi giá BTC tăng, thị trường có xu hướng tăng và khi giá BTC giảm, thị trường có xu hướng giảm.





Xu hướng BTC là tăng hay giảm thể hiện nhận định của người dùng về xu hướng giá tương lai của BTC trên thị trường. Tỷ lệ của hai quan điểm này cuối cùng phản ánh kỳ vọng chung của thị trường đối với xu hướng giá BTC.





Như được hiển thị trong hình bên dưới, sau chiến thắng trong vụ kiện Grayscale, giá Bitcoin đã tăng trở lại từ $26,000 và tăng vọt nhanh chóng vượt qua mốc $28,000 với mức tăng 6.48% trong 24 giờ. Bị ảnh hưởng bởi tin tức tích cực này, tâm lý tăng giá trên thị trường đạt 63.63%, điều đó có nghĩa là hầu hết mọi người tin rằng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng.













MEXC cung cấp sự so sánh giữa giá Bitcoin và sáu điểm dữ liệu khác, với sự hỗ trợ hiển thị đồng thời tối đa ba đường trên biểu đồ bên phải.





Lợi Suất Trái Phiếu 10 Năm Hoa Kỳ (TNX): TNX được nhiều người coi là "lãi suất phi rủi ro" và đóng vai trò là điểm neo để định giá tài sản toàn cầu. Đây là loại trái phiếu chính phủ trung và dài hạn có tính thanh khoản cao nhất, có khả năng đo lường sự thay đổi lãi suất dài hạn và ít nhạy cảm với những biến động thị trường ngắn hạn, thường được sử dụng để dự đoán triển vọng kinh tế.





Chỉ số NASDAQ (IXIC): NASDAQ là chỉ số thị trường tiêu biểu nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, phản ánh những thay đổi trên thị trường chứng khoán NASDAQ.





Gold Futures (GC=F): GC là mã giao dịch cho hợp đồng tương lai vàng trên COMEX, đại diện cho hợp đồng tương lai chuẩn của thế giới về giá vàng.





Tỷ lệ nợ Bitcoin/U.S. (BTC/TNX): Tỷ lệ giá Bitcoin mới nhất so với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm mới nhất của Mỹ.





Tỷ lệ Bitcoin/NASDAQ (BTC/IXIC): Tỷ lệ giữa giá Bitcoin mới nhất với giá trị chỉ số NASDAQ mới nhất.





Tỷ lệ Bitcoin/Gold (BTC/Vàng): Tỷ lệ giữa giá Bitcoin mới nhất với giá trị vàng giao ngay mới nhất.





Các chỉ báo dữ liệu này được gắn với dữ liệu TNX, hiển thị các biến động khác nhau. Như thể hiện trong hình bên dưới, giá Bitcoin hiện tại đã giảm 3.39%, trong khi chỉ số NASDAQ đã tăng 0.11%.













Cả hai phần này đều chứa nội dung thông tin. Phần Tin nóng bao gồm các điểm nổi bật hiện tại của ngành tiền mã hóa, thay đổi về giá và các thông tin liên quan khác được điều chỉnh và sắp xếp theo trình tự thời gian.









Phần Thông tin chính là sự sàng lọc thêm về tin nóng. Nhằm tổng hợp và phân tích sự thay đổi giá của Bitcoin 5 phút trước và sau khi đưa ra từng thông tin, đánh giá tác động đối với giá Bitcoin.









Việc tiếp cận kịp thời các tin nóng của thị trường có ý nghĩa rất lớn đối với các quyết định đầu tư. Ví dụ: Trong tin tức gần đây về chiến thắng trong vụ kiện của Grayscale, một số cá voi đã mua trước Bitcoin trị giá 380 triệu USD, trong khi những người khác mua 8,000 token Ethereum 15 phút sau khi tin tức được đưa ra. Kể từ thời điểm tin tức được tung ra cho đến nay, những cá voi mua Bitcoin đã nhận được lợi nhuận đáng kể, trong khi những người mua Ethereum lại đạt được mức lợi nhuận cao nhất.





Việc đánh giá các điều kiện thị trường thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và không nên đưa ra quyết định khi chỉ dựa trên các điểm dữ liệu hoặc thông tin duy nhất. MEXC chỉ cung cấp dữ liệu liên quan nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Người dùng nên đưa ra quyết định và chiến lược đầu tư của riêng mình sau khi hiểu đầy đủ thông tin và đánh giá rủi ro một cách toàn diện.



