Hướng dẫn sử dụng tính năng TP/SL của lệnh Limit

Lệnh Spot Limit trên MEXC là lệnh dùng để mua hoặc bán một số lượng tài sản nhất định ở một mức giá cụ thể hoặc mức giá tốt hơn. Khi đặt lệnh này, người dùng có thể đồng thời thiết lập dừng lỗ (SL) và chốt lời (TP) với mức giá kích hoạt tương ứng. Việc này giúp đảm bảo giao dịch được thực hiện khi đạt được lợi nhuận nhất định hoặc ngăn ngừa thua lỗ quá mức.









Tính năng TP/SL của lệnh Limit liên quan đến việc đặt đồng thời giá TP và/hoặc giá SL khi đặt lệnh Limit (Tức là mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể). Hai mức giá này sẽ kích hoạt hệ thống giao dịch tự động thực hiện các lệnh cụ thể khi đạt đến mức giá đó.













Tính năng TP/SL của lệnh Limit chỉ được kích hoạt sau khi lệnh mua được khớp hoàn toàn.





Bạn có thể thiết lập đồng thời tính năng TP/SL khi đặt lệnh bán Limit.





Đối với tính năng TP/SL, chỉ một lệnh bán được kích hoạt và lệnh bán còn lại sẽ bị hủy.









Tính năng TP/SL của lệnh Limit chỉ được kích hoạt sau khi lệnh bán được khớp hoàn toàn.





Bạn có thể thiết lập đồng thời tính năng TP/SL khi đặt lệnh mua Limit.





Đối với tính năng TP/SL, chỉ một lệnh mua được kích hoạt và lệnh mua còn lại sẽ bị hủy.







