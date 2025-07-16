Bitcoin Inscription là gì?





"Bitcoin Inscription" đề cập đến quá trình khắc nội dung lên satoshi bằng giao thức Ordinals. Thông tin được khắc có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh...





Bitcoin Inscription phổ biến chủ yếu được chia thành hai loại: Inscription dựa trên văn bản và Inscription dựa trên hình ảnh, thường được gọi là token BRC-20 và Bitcoin NFT.













Trong thị trường tăng gần đây, sự phổ biến ngày càng tăng của NFT đã khiến các nhà phát triển khám phá các cách phát hành NFT trên mạng Bitcoin. Tuy nhiên, việc phát hành trực tiếp NFT gặp phải những hạn chế do mạng Bitcoin không hỗ trợ hợp đồng thông minh.





Cuối năm 2022, nhà phát triển mạng Bitcoin tên Casey đã giới thiệu giao thức NFT Ordinals trên mainnet Bitcoin. Giao thức đã giới thiệu các khái niệm về Ordinals và Inscription. Giao thức Ordinals tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành NFT trên mạng Bitcoin bằng cách nhúng chúng vào đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, satoshi và liên kết một số sê-ri duy nhất (Ordinals) với mỗi satoshi. Sự kết nối giữa satoshi và các dạng nội dung khác nhau, chẳng hạn như hình ảnh, văn bản và video, dẫn đến việc tạo ra các NFT độc đáo và không thể thay thế.





Sự ra đời của giao thức Ordinals đã thu hút sự chú ý của thị trường, khiến các giao thức NFT cũ hơn xem xét khởi động các dự án mới trên mạng Bitcoin. Đáng chú ý, nhóm Yuga Labs, nổi tiếng với Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape, đã giới thiệu một dự án mới có tên TwelveFold trên mạng Bitcoin.









Dựa trên giao thức Ordinals, nhà phát triển Domo đã giới thiệu tiêu chuẩn BRC-20 để phát hành token có thể thay thế trên mạng Bitcoin. ORDI là token BRC-20 đầu tiên được tung ra trên blockchain Bitcoin, với tổng nguồn cung là 21 triệu.





Tiêu chuẩn BRC-20 nhanh chóng thu hút được sự chú ý trên thị trường, dẫn đến sự ra đời của nhiều loại token BRC-20 khác nhau. Gần đây, việc một số sàn giao dịch hàng đầu đã niêm yết token BRC-20 càng thúc đẩy sự phấn khích chung của thị trường.









Lấy cảm hứng từ giao thức Ordinals, Tom Lehman, người đồng sáng lập Genius đã giới thiệu giao thức Ethereum Inscriptions (Ethscriptions) với mục tiêu giảm chi phí mint NFT và thúc đẩy sự phát triển của không gian NFT.





Trái ngược với mong đợi, khái niệm này không nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng và các dự án NFT khác nhau. Tuy nhiên, cách thức tương tự như token BRC20 vẫn tồn tại trên Ethereum và ETHS là token đầu tiên của giao thức Ethscriptions.









Mặc dù giao thức Ordinals được sử dụng rộng rãi nhưng nó vẫn có những nhược điểm. Để giải quyết những hạn chế này, các giao thức mới như Atomicals, Runes & Pipe và Taproot Assets đã được ra mắt. Bên cạnh các giao thức này, một số dự án ban đầu đã thu hút được sự chú ý và quan tâm trong bối cảnh xu hướng thị trường hiện tại.









2.1 Không thể thay thế: Sau khi một Inscription được tạo ra, những người khác không thể thêm Inscription khác vào, đảm bảo mỗi inscription là duy nhất.





2.2 Tương đối công bằng: Mọi người đều có thể tham gia mà không cần đặt trước. Đây là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phổ biến của Inscription.





2.3 Ưu tiên đến trước: Các giao dịch có mức phí cao hơn sẽ được xử lý ưu tiên, phù hợp với logic của những thợ đào Bitcoin là ưu tiên các giao dịch có mức phí cao hơn.





2.4 Số lượng có hạn: Số lượng có thể bị hạn chế trong quá trình tạo Inscription và không thể thay đổi sau đó.





2.5 Tamper-Proof: Bitcoin Inscription được lưu trữ trực tiếp trên mạng Bitcoin chứ không phải trong các không gian lưu trữ như IPFS.









Khi nhu cầu Bitcoin Inscription trên thị trường tăng lên, các cuộc tranh luận xung quanh chúng vẫn tiếp tục diễn ra.





Những người ủng hộ lập luận rằng việc giới thiệu Inscription không chỉ làm tăng phí giao dịch cho các công ty khai thác Bitcoin mà còn củng cố tính bảo mật tổng thể của mạng Bitcoin. Sự phấn khích gần đây của thị trường xung quanh token BRC-20 đã diễn ra trùng hợp với sự gia tăng phí mạng Bitcoin, cho thấy thu nhập của các thợ đào được tăng lên. Đồng thời, thu nhập của thợ đào cao hơn đóng vai trò như một nam châm, thu hút nhiều người khai thác hơn và củng cố tính bảo mật mạnh mẽ của mạng Bitcoin.





Những người phản đối cho rằng các Inscription đã đưa vào một lượng đáng kể dữ liệu spam, dẫn đến các "cuộc tấn công" vào mạng Bitcoin. Ngoài ra, họ bày tỏ lo ngại về những rủi ro đáng kể tiềm ẩn liên quan đến phương pháp kế toán tập trung dựa vào người lập chỉ số. Đáng chú ý, nhà phát triển Bitcoin Core Luke đại diện cho quan điểm đối lập này.





Bất chấp những cuộc tranh luận đang diễn ra, sự nhiệt tình của thị trường trong cộng đồng tiền mã hoá vẫn tiếp tục gia tăng. Các token BRC-20 đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và các cách thức tương tự đã mở rộng ra ngoài mạng Bitcoin sang các mạng blockchain khác.









Xu hướng Inscription bắt đầu trên mạng Bitcoin và sau đó mở rộng sang nhiều blockchain khác nhau. Sau khi áp dụng rộng rãi các Inscription, cách thức tương tự đã liên tiếp được giới thiệu trên các blockchain như Ethereum, Solana, Avalanche (AVAX), Polygon, BNB Chain và các chuỗi khác.





Theo dữ liệu thị trường giao dịch mới nhất, giá sàn cho Inscription ETH và Facet trên mạng Ethereum lần lượt là 5.798 ETH và 0.778 ETH. So với giá mint 1 USDT vào thời điểm đó, chúng đã tăng lần lượt hơn 13,000% và 1,700%.





Giá sàn cho Inscription SOLS trên mạng Solana hiện là 74 SOL, với giá mint khoảng 5 USDT, đạt mức tăng 1,100%.





Giá sàn cho Inscription BNBS trên mạng BNB Chain hiện là 6.25 BNB, với giá mint khoảng 0.02 USDT, đạt mức tăng hơn 76,000%.





Hiệu ứng của cải do Inscription tạo ra đã thu hút nhiều người dùng, với các đội và người chơi ngày càng chuyên nghiệp tham gia mint Inscription bằng cách sử dụng script và các phương pháp khác. Tuy nhiên, đối với những người tham gia cá nhân, việc tham gia vào cuộc mint điên cuồng này có thể khá khó khăn. Họ thường có thể lựa chọn tham gia vào thị trường thứ cấp.





Ngoài ra, các token BRC-20 đã trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều nhà đầu tư cá nhân hơn. Những thành tựu gần đây của các token hàng đầu như ORDI và SATS đã cho phép nhiều người dùng đảm bảo được lợi nhuận đáng kể.









