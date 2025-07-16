Khi tiến hành giao dịch Spot trên MEXC, bạn có thể gặp phải các vấn đề về lệnh như dưới đây. Vui lòng tham khảo các giải pháp tương ứng cho từng vấn đề này. 1. Các vấn đề liên quan đến các lệnh chưa đKhi tiến hành giao dịch Spot trên MEXC, bạn có thể gặp phải các vấn đề về lệnh như dưới đây. Vui lòng tham khảo các giải pháp tương ứng cho từng vấn đề này. 1. Các vấn đề liên quan đến các lệnh chưa đ
Hướng Dẫn Xử Lý Các Vấn Đề Về Lệnh

16/07/2025
Khi tiến hành giao dịch Spot trên MEXC, bạn có thể gặp phải các vấn đề về lệnh như dưới đây. Vui lòng tham khảo các giải pháp tương ứng cho từng vấn đề này.

1. Các vấn đề liên quan đến các lệnh chưa được thực hiện


Nếu lệnh của bạn ở trạng thái chờ xử lý, thường là do một trong hai lý do sau:


① Giá mới nhất chưa đạt đến giá Limit của bạn.


② Do biến động giá nhanh chóng trong một thời gian ngắn, không có đủ lệnh chờ trong sổ lệnh để khớp lệnh của bạn. Cần lưu ý rằng các lệnh trên sổ lệnh được khớp theo nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian. Có thể có các lệnh khác trước lệnh của bạn.

2.Các giải pháp


① Kiểm tra giá lệnh của bạn trong phần Lệnh mở và xem lệnh đó đã được khớp với lệnh chờ chưa.



② Để thực hiện lệnh nhanh hơn, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh giá lệnh và gửi lệnh mới với giá cạnh tranh hơn.


③ Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh thị trường để thực hiện lệnh ngay lập tức.

3. Vấn đề kỹ thuật gặp phải khi đặt lệnh


Nếu bạn gặp phải các sự cố kỹ thuật như không thể hủy lệnh hoặc token chưa được chuyển vào tài khoản, vui lòng liên hệ với dịch vụ CSKH trực tuyến, và cung cấp phản hồi cho chuyên viên để được hỗ trợ.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo hiểu biết thấu đáo về những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hành động đầu tư của người dùng là độc lập và không được chỉ đạo bởi nền tảng này.

