Hướng Dẫn Xử Lý Các Vấn Đề Về Lệnh





Khi tiến hành giao dịch Spot trên MEXC, bạn có thể gặp phải các vấn đề về lệnh như dưới đây. Vui lòng tham khảo các giải pháp tương ứng cho từng vấn đề này.









Nếu lệnh của bạn ở trạng thái chờ xử lý, thường là do một trong hai lý do sau:





① Giá mới nhất chưa đạt đến giá Limit của bạn.





② Do biến động giá nhanh chóng trong một thời gian ngắn, không có đủ lệnh chờ trong sổ lệnh để khớp lệnh của bạn. Cần lưu ý rằng các lệnh trên sổ lệnh được khớp theo nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian. Có thể có các lệnh khác trước lệnh của bạn.









① Kiểm tra giá lệnh của bạn trong phần Lệnh mở và xem lệnh đó đã được khớp với lệnh chờ chưa.









② Để thực hiện lệnh nhanh hơn, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh giá lệnh và gửi lệnh mới với giá cạnh tranh hơn.





③ Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh thị trường để thực hiện lệnh ngay lập tức.









Nếu bạn gặp phải các sự cố kỹ thuật như không thể hủy lệnh hoặc token chưa được chuyển vào tài khoản, vui lòng liên hệ với dịch vụ CSKH trực tuyến, và cung cấp phản hồi cho chuyên viên để được hỗ trợ.



