Hướng dẫn sử dụng AI để tạo bot giao dịch lưới





Giao dịch lưới là một chiến lược giao dịch định lượng và tự động. Để tìm hiểu chi tiết và xem hướng dẫn sử dụng, bạn có thể tham khảo bài viết " Giao dịch lưới Futures trên MEXC là gì?









AI sử dụng phân tích chuyên sâu từ dữ liệu thị trường trong quá khứ và xu hướng giá theo thời gian thực của cặp giao dịch. AI sẽ tự động thiết lập vùng giá tối ưu, số lượng lưới, và hệ số đòn bẩy phù hợp cho người dùng một cách thông minh.









Để sử dụng AI: Truy cập trang AI. Truy cập trang Giao dịch lưới , tại khu vực tạo lưới bên phải màn hình, chọn chế độ









Chọn hướng giao dịch: Lựa chọn giữa các chiến lược Trung lập, Long hoặc Short dựa trên xu hướng thị trường.





Trung lập: Phù hợp nhất với thị trường đi ngang, giá dao động thường xuyên nhưng không có xu hướng rõ ràng.

Long: Lý tưởng cho thị trường có xu hướng tăng tổng thể.

Short: Thích hợp với thị trường đang trong xu hướng giảm.









Chọn thời gian: Lựa chọn thời gian phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn. Thời gian càng dài thì phạm vi giá càng rộng và tần suất khớp lệnh sẽ thấp hơn.









Tạo bot lưới: Sao chép chiến lược được đề xuất, nhập số tiền đầu tư và bạn có thể nhanh chóng khởi chạy bot lưới Futures AI.









Cài đặt nâng cao (tuỳ chọn): Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh các thông số sau:



Chế độ kiểm soát rủi ro: Bật tùy chọn này để giảm nguy cơ bị thanh lý trong quá trình bot hoạt động.





Giá khởi động: Bot chỉ được kích hoạt khi giá thị trường mới nhất đạt đến mức giá này. Nếu không thiết lập, bot sẽ khởi chạy ngay sau khi tạo. Giá khởi động phải nằm trong phạm vi giá đã chọn.





Giá dừng trên: Khi giá thị trường tăng đến mức này, bot sẽ tự động dừng giao dịch. Có thể sử dụng cho mục đích TP/SL. Lưu ý: Giá dừng trên phải cao hơn giá thị trường hiện tại.





Giá dừng dưới: Khi giá giảm xuống mức này, bot sẽ tự động dừng giao dịch. Cũng có thể dùng cho mục đích TP/SL. Lưu ý: Giá dừng dưới phải thấp hơn giá thị trường hiện tại.





TP/SL: Thiết lập mức giá chốt lời và cắt lỗ giúp bạn khóa lợi nhuận hoặc giới hạn thua lỗ trong điều kiện thị trường biến động mạnh, từ đó tránh việc lợi nhuận bị đảo chiều hoặc tài khoản bị sụt giảm mạnh.









Tạo bot: Sau khi hoàn thành tất cả cài đặt, chỉ cần nhấn Tạo bot để khởi chạy.









Hiện tại, bot giao dịch lưới hỗ trợ hơn 50 cặp Futures và sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Nếu token bạn chọn không hỗ trợ cài đặt AI, điều đó có nghĩa là cặp giao dịch này chưa được hỗ trợ cho bot giao dịch lưới.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ đầy đủ các rủi ro liên quan và cẩn trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.



