Liên quan đến Google Authenticator, trước đây chúng tôi đã giới thiệu "Liên kết Google Authenticator" và "Hướng dẫn chuyển Google Authenticator trên MEXC sang điện thoại mới'' Hôm nay, chúng ta sẽ tìmLiên quan đến Google Authenticator, trước đây chúng tôi đã giới thiệu "Liên kết Google Authenticator" và "Hướng dẫn chuyển Google Authenticator trên MEXC sang điện thoại mới'' Hôm nay, chúng ta sẽ tìm
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/MEXC Hướng ...thenticator

MEXC Hướng Dẫn Hủy Liên Kết Google Authenticator

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06743-4.63%
MemeCore
M$2.00938-3.26%
Trusta.AI
TA$0.05916-1.72%
HI
HI$0.0000606-1.14%
PoP Planet
P$0.11563+8.51%

Liên quan đến Google Authenticator, trước đây chúng tôi đã giới thiệu "Liên kết Google Authenticator" và "Hướng dẫn chuyển Google Authenticator trên MEXC sang điện thoại mới'' Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hủy liên kết Google Authenticator.

Website


Mở và đăng nhập vào website chính thức của MEXC, sau đó chọn [Trung tâm bảo mật] từ menu thả xuống bên dưới biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải của trang chủ.


Trên trang Bảo mật, nhấp vào nút [Gỡ bỏ] ở bên phải "MEXC/Google Authenticator".


Nhấp vào [Nhận mã], nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email/số điện thoại được liên kết, sau đó nhập mã Google Authenticator.
Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấp [Gửi] để hủy liên kết Google Authenticator thành công.


Nếu Google Authenticator của bạn bị mất và không thể điền vào mục "MEXC/Mã Google Authentication" trong quá trình hủy liên kết, bạn có thể nhấp vào [Đặt lại xác minh bảo mật?] bên dưới.


Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", chọn "Đặt lại Google Authenticator" và nhấp vào [Đặt lại].


Nhấp vào [Nhận mã], nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email được liên kết của bạn và nhấp vào [Xác nhận].


Điền ngày đăng nhập gần đây nhất, quốc gia hoặc khu vực đăng nhập, kiểm tra các cặp giao dịch gần đây và chọn tổng tài sản hiện tại trên MEXC. Sau đó, nhấp vào [Tiếp theo].


Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", nhập số điện thoại có thể liên hệ và lấy mã xác minh SMS. Sau đó, gửi ảnh chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân, đánh dấu vào mục "Tôi đã đọc và hiểu các điều khoản" và nhấp vào [Gửi].

Sau khi gửi, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét bởi bộ phận CSKH của MEXC. Quá trình xem xét sẽ mất 1 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, Google Authenticator ban đầu của bạn sẽ bị hủy liên kết.



Khi quay lại trang Bảo mật, bạn sẽ thấy Google Authenticator đã được hủy liên kết thành công.

Điều quan trọng cần lưu ý là không được phép thực hiện rút và chuyển trong 24 giờ sau khi hủy liên kết Google Authenticator.


App


Hướng dẫn sau đây trình bày quy trình trên phiên bản iOS và phiên bản Androi cũng có quy trình tương tự.

Trên trang chủ của Ứng dụng MEXC, hãy nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái và chọn [Trung tâm Bảo mật]. Trên trang Trung tâm Bảo mật, nhấn vào [Xác minh Google] để vào trang sửa đổi Google Authenticator.

Nhập mật khẩu đăng nhập, mã xác minh email/SMS và mã Google Authenticator. Sau đó, nhấn vào [Xác nhận] và Google Authenticator sẽ được hủy liên kết thành công.

Nếu Google Authenticator của bạn bị mất và bạn không thể nhập mã Google Authenticator trong quá trình hủy liên kết, bạn có thể nhấn vào [Đặt lại xác minh bảo mật?] bên dưới.


Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", chọn "Đặt lại Google Authenticator" và nhấn vào [Đặt lại].

Nhấn vào [Nhận], nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email được liên kết của bạn và nhấn vào [Gửi].

Điền ngày đăng nhập gần đây, quốc gia hoặc khu vực đăng nhập, kiểm tra các cặp giao dịch gần đây của bạn và chọn tổng tài sản hiện tại của bạn trên MEXC. Sau đó, nhấn vào [Bước tiếp theo].

Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", nhập số điện thoại có thể liên hệ và lấy mã xác minh SMS. Sau đó, gửi ảnh chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân của mình, chọn "Tôi đã đọc và hiểu các điều khoản" và nhấn vào [Gửi].

Sau khi gửi, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét bởi bộ phận CSKH của MEXC. Quá trình xem xét sẽ mất 1 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, Google Authenticator ban đầu của bạn sẽ bị hủy liên kết.


Khi quay lại trang Bảo mật, bạn sẽ thấy Google Authenticator đã được hủy liên kết thành công.



Điều quan trọng cần lưu ý là không được phép thực hiện rút và chuyển trong 24 giờ sau khi hủy liên kết Google Authenticator.


Google Authenticator là một trong những cơ chế xác thực hai yếu tố được cung cấp bởi MEXC nhằm đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản người dùng. Trừ khi xảy ra những trường hợp đặc biệt, chúng tôi khuyên người dùng không nên tự hủy liên kết Google Authenticator.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng