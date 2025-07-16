MEXC Hướng Dẫn Hủy Liên Kết Google Authenticator













Mở và đăng nhập vào website chính thức của MEXC, sau đó chọn [Trung tâm bảo mật] từ menu thả xuống bên dưới biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải của trang chủ.









Trên trang Bảo mật, nhấp vào nút [Gỡ bỏ] ở bên phải "MEXC/Google Authenticator".









Nhấp vào [Nhận mã], nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email/số điện thoại được liên kết, sau đó nhập mã Google Authenticator.

Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấp [Gửi] để hủy liên kết Google Authenticator thành công.









Nếu Google Authenticator của bạn bị mất và không thể điền vào mục "MEXC/Mã Google Authentication" trong quá trình hủy liên kết, bạn có thể nhấp vào [Đặt lại xác minh bảo mật?] bên dưới.





Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", chọn "Đặt lại Google Authenticator" và nhấp vào [Đặt lại].









Nhấp vào [Nhận mã], nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email được liên kết của bạn và nhấp vào [Xác nhận].









Điền ngày đăng nhập gần đây nhất, quốc gia hoặc khu vực đăng nhập, kiểm tra các cặp giao dịch gần đây và chọn tổng tài sản hiện tại trên MEXC. Sau đó, nhấp vào [Tiếp theo].









Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", nhập số điện thoại có thể liên hệ và lấy mã xác minh SMS. Sau đó, gửi ảnh chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân, đánh dấu vào mục "Tôi đã đọc và hiểu các điều khoản" và nhấp vào [Gửi].





Sau khi gửi, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét bởi bộ phận CSKH của MEXC. Quá trình xem xét sẽ mất 1 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, Google Authenticator ban đầu của bạn sẽ bị hủy liên kết.













Khi quay lại trang Bảo mật, bạn sẽ thấy Google Authenticator đã được hủy liên kết thành công.





Điều quan trọng cần lưu ý là không được phép thực hiện rút và chuyển trong 24 giờ sau khi hủy liên kết Google Authenticator.













Hướng dẫn sau đây trình bày quy trình trên phiên bản iOS và phiên bản Androi cũng có quy trình tương tự.





Trên trang chủ của Ứng dụng MEXC, hãy nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái và chọn [Trung tâm Bảo mật]. Trên trang Trung tâm Bảo mật, nhấn vào [Xác minh Google] để vào trang sửa đổi Google Authenticator.





Nhập mật khẩu đăng nhập, mã xác minh email/SMS và mã Google Authenticator. Sau đó, nhấn vào [Xác nhận] và Google Authenticator sẽ được hủy liên kết thành công.





Nếu Google Authenticator của bạn bị mất và bạn không thể nhập mã Google Authenticator trong quá trình hủy liên kết, bạn có thể nhấn vào [Đặt lại xác minh bảo mật?] bên dưới.









Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", chọn "Đặt lại Google Authenticator" và nhấn vào [Đặt lại].





Nhấn vào [Nhận], nhập mã xác minh được gửi đến địa chỉ email được liên kết của bạn và nhấn vào [Gửi].





Điền ngày đăng nhập gần đây, quốc gia hoặc khu vực đăng nhập, kiểm tra các cặp giao dịch gần đây của bạn và chọn tổng tài sản hiện tại của bạn trên MEXC. Sau đó, nhấn vào [Bước tiếp theo].





Trên trang "Đặt lại xác minh bảo mật", nhập số điện thoại có thể liên hệ và lấy mã xác minh SMS. Sau đó, gửi ảnh chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân của mình, chọn "Tôi đã đọc và hiểu các điều khoản" và nhấn vào [Gửi].





Sau khi gửi, yêu cầu của bạn sẽ được xem xét bởi bộ phận CSKH của MEXC. Quá trình xem xét sẽ mất 1 ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, Google Authenticator ban đầu của bạn sẽ bị hủy liên kết.









Khi quay lại trang Bảo mật, bạn sẽ thấy Google Authenticator đã được hủy liên kết thành công.













Điều quan trọng cần lưu ý là không được phép thực hiện rút và chuyển trong 24 giờ sau khi hủy liên kết Google Authenticator.



