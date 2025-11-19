Hướng dẫn giao dịch Futures cổ phiếu trên MEXC





Futures cổ phiếu dựa trên tiền mã hoá là các sản phẩm phái sinh tài chính kết hợp giữa cổ phiếu Hoa Kỳ (cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai tại Hoa Kỳ) với thị trường tiền mã hoá thông qua giao dịch Futures. Những công cụ này cho phép nhà đầu tư đầu cơ theo biến động giá của cổ phiếu Hoa Kỳ bằng cách sử dụng tiền mã hoá - chẳng hạn như USDT - làm tài sản ký quỹ, mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở.









1) Vui lòng tham khảo thời gian hiển thị trên trang giao dịch để biết giờ giao dịch thực tế.





2) Giá tài sản cơ sở được neo theo dữ liệu giá cổ phiếu Mỹ đã mã hoá của Ondo, có thể khác với giá thị trường mới nhất theo thời gian thực của cổ phiếu Mỹ tương ứng.





3) Người dùng có thể thực hiện các thao tác giao dịch tiêu chuẩn như mở vị thế Long và Short. Đòn bẩy khả dụng cho mỗi cặp giao dịch Futures cổ phiếu sẽ khác nhau, vui lòng tham khảo mức đòn bẩy cụ thể được hiển thị trên trang.





4) Trải nghiệm giao dịch Futures Vĩnh cửu: Với giao diện thân thiện và thiết kế theo dạng Futures Vĩnh cửu, MEXC giúp giảm rào cản tham gia và mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch cho cả nhà đầu tư mới lẫn dày dạn kinh nghiệm.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, MEXC Futures cổ phiếu cung cấp danh mục Futures cổ phiếu Hoa Kỳ ngày càng đa dạng, bao gồm COIN MCD và nhiều mã khác. Sàn sẽ tiếp tục mở rộng danh mục để đáp ứng nhu cầu giao dịch đa dạng của người dùng.





MEXC Futures cổ phiếu áp dụng cơ chế giao dịch tương tự như Futures Vĩnh cửu, với giao diện và trải nghiệm người dùng nhất quán. Điều này giúp giảm đáng kể rào cản tham gia cho người dùng và nâng cao trải nghiệm giao dịch tổng thể.





Để bắt đầu giao dịch, người dùng có thể nhập trực tiếp tên Futures cổ phiếu mong muốn vào thanh tìm kiếm trên trang Giao dịch Futures, hoặc chuyển đến tab Cổ phiếu và chọn Futures yêu thích từ các tuỳ chọn có sẵn.







Tương tự, trên App MEXC, chỉ cần nhập tên Futures cổ phiếu vào thanh tìm kiếm trong mục Giao dịch Futures để bắt đầu. Để có trải nghiệm tốt nhất, vui lòng cập nhật App MEXC lên phiên bản 6.17.0 hoặc cao hơn.









Lưu ý: MEXC Futures cổ phiếu hiện chỉ hỗ trợ chế độ Isolated margin. Chế độ Cross margin chưa được hỗ trợ.









1) Giờ giao dịch và ngày nghỉ lễ: Vui lòng chú ý đến thời gian mở/đóng cửa thị trường và các ngày nghỉ lễ chính thức. Giờ giao dịch là từ 11:00 thứ Hai (Giờ VN) đến 11:00 thứ Sáu (Giờ VN), mở 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Trong thời gian nghỉ lễ hoặc khi thị trường đóng cửa, các chức năng giao dịch sẽ bị tạm ngừng - người dùng sẽ không thể đặt hoặc đóng lệnh.





2) Hoạt động trong thời gian thị trường đóng cửa: Trong thời gian thị trường đóng cửa, bạn có thể huỷ các lệnh chưa khớp và thêm ký quỹ. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đặt lệnh mới hoặc đóng vị thế hiện tại. Nếu lo ngại biến động giá có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn, nên chủ động đóng vị thế trước thời điểm thị trường ngừng giao dịch.





3) Phí Funding: MEXC hiện đang miễn phí Funding cho Futures cổ phiếu trong thời gian giới hạn.





4) Rủi ro qua đêm và khi thị trường mở cửa: Lưu ý giá hợp lý tại thời điểm mở cửa thị trường có thể chênh lệch đáng kể so với giá đóng cửa ngày hôm trước. Các vị thế qua đêm tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Vui lòng đảm bảo bạn đã thực hiện quản lý rủi ro hợp lý.





5) Cảnh báo rủi ro đòn bẩy: Futures cổ phiếu trên MEXC hỗ trợ giao dịch với đòn bẩy. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ và có thể dẫn đến thanh lý vị thế hoặc thậm chí âm số dư. Vui lòng thận trọng lựa chọn mức đòn bẩy.





6) Xử lý các sự kiện doanh nghiệp: Trong trường hợp xảy ra các sự kiện doanh nghiệp - chẳng hạn như chia cổ tức, chia tách cổ phiếu hoặc gộp cổ phiếu - giá cổ phiếu cơ sở có thể biến động mạnh. Để đảm bảo giao dịch công bằng và có trật tự, MEXC sẽ áp dụng cơ chế thanh toán trước để đóng tất cả các vị thế đang mở một cách đồng loạt. Giao dịch sẽ được tiếp tục như bình thường sau khi quá trình thanh toán hoàn tất. Vui lòng tham khảo các thông báo chính thức để cập nhật kịp thời.





Lưu ý:

1) Cổ tức và quyền mua không hưởng lợi là các sự kiện doanh nghiệp trong đó lợi nhuận được phân bổ cho cổ đông dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Vào ngày giao dịch không hưởng quyền (ex-dividend), giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng.

2) Chia tách cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong khi giảm giá mỗi cổ phiếu, từ đó cải thiện tính thanh khoản. Việc chia tách thường được xem là tín hiệu tích cực về triển vọng tăng trưởng của công ty.

3) Gộp cổ phiếu (còn gọi là hợp nhất cổ phiếu) làm giảm số lượng cổ phiếu và tăng giá mỗi cổ phiếu, thường được sử dụng để đáp ứng yêu cầu niêm yết hoặc cải thiện chỉ số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS).













Giá trị hợp lý được neo theo dữ liệu giá cổ phiếu Mỹ đã mã hoá của Ondo, có thể khác với giá thị trường mới nhất theo thời gian thực của cổ phiếu Mỹ tương ứng.









Khác với Futures Vĩnh cửu, Futures cổ phiếu trên MEXC hiện không áp dụng bất kỳ phí Funding nào.









Đối với mỗi giao dịch Futures cổ phiếu, lợi nhuận và thua lỗ (PNL) chủ yếu được xác định dựa trên chênh lệch giá giữa giá mở và giá đóng vị thế. Lưu ý: Đòn bẩy sẽ khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng lẫn thua lỗ. Kết quả thực tế phụ thuộc vào mức đòn bẩy được sử dụng và kích thước vị thế.





Công thức: PNL = (Giá đóng − Giá mở) × Đòn bẩy × Số lượng cổ phiếu × Hướng giao dịch Hướng giao dịch: Long = +1; Short = -1





Ví dụ:





1) Lợi nhuận từ vị thế Long: Mua 1 cổ phiếu Apple (AAPL) tại mức giá $100 (đòn bẩy = 1). Khi giá tăng lên $105, đóng vị thế.

PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5





2) Lợi nhuận từ vị thế Short: Bán 1 cổ phiếu Tesla (TSLA) tại mức giá $200. Khi giá giảm xuống còn $195, đóng vị thế.

PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5









MEXC triển khai hệ thống quản lý rủi ro tương tự như các sàn giao dịch Futures Vĩnh cửu hàng đầu:

1) Hệ thống liên tục giám sát tỷ lệ ký quỹ của người dùng theo thời gian thực.

2) Tỷ lệ ký quỹ được tính dựa trên giá hợp lý.

3) Khi tỷ lệ ký quỹ giảm xuống dưới ngưỡng duy trì, hệ thống sẽ tự động kích hoạt thanh lý vị thế nhằm giảm thiểu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn.









