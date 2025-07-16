Giao dịch tiền mã hoá OTC, còn được gọi là giao dịch phi tập trung, đề cập đến việc trao đổi tiền mã hoá và tiền pháp định giữa người mua và người bán. Khi sử dụng tiền pháp định để mua tiền mã hoá hoGiao dịch tiền mã hoá OTC, còn được gọi là giao dịch phi tập trung, đề cập đến việc trao đổi tiền mã hoá và tiền pháp định giữa người mua và người bán. Khi sử dụng tiền pháp định để mua tiền mã hoá ho
Hướng dẫn nộp yêu cầu tư vấn OTC

Giao dịch tiền mã hoá OTC, còn được gọi là giao dịch phi tập trung, đề cập đến việc trao đổi tiền mã hoá và tiền pháp định giữa người mua và người bán. Khi sử dụng tiền pháp định để mua tiền mã hoá hoặc bán tiền mã hoá để lấy tiền pháp định, bạn cần sử dụng giao dịch OTC.

Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào khi giao dịch OTC trên MEXC, bạn có thể truy cập trang yêu cầu để điền và gửi thông tin tương ứng. Bộ phận CSKH OTC MEXC sẽ trả lời qua Email trong vòng 24 giờ.

1. Trên trang web


Đi đến trang chủ trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Cuộn xuống cuối trang và nhấn vào [Gửi yêu cầu] trong phần "Hỗ trợ người dùng" để vào trang tương ứng.


Nhấn vào [Tư vấn OTC] để chuyển sang trang gửi yêu cầu OTC. Điền vào phân loại vấn đề, tiêu đề yêu cầu, mô tả chi tiết, địa chỉ Email và tải lên tệp đính kèm (Tùy chọn), sau đó nhấn vào nút [Gửi].

Hiện tại, phân loại vấn đề bao gồm "Lệnh P2P", "Chuyển khoản ngân hàng toàn cầu", "Mua tiền mã hoá bằng thẻ tín dụng", "Mua tiền mã hoá từ bên thứ ba", "Thẻ MEXC", "Vấn đề bảo mật giao dịch OTC" và "Khác."

Trong trường "Mô tả chi tiết", vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề bạn gặp phải trong quá trình giao dịch OTC. Bộ phận CSKH OTC MEXC sẽ trả lời qua Email trong vòng 24 giờ.


2. Trên App


Mở App MEXC và đăng nhập. Trên trang chủ, nhấn vào [Thêm] và chọn [Gửi yêu cầu] trong mục "Hỗ trợ".

Trên trang gửi yêu cầu, nhấn vào [Tư vấn OTC] để chuyển sang trang gửi yêu cầu tư vấn OTC. Điền vào phân loại vấn đề, tiêu đề yêu cầu, mô tả chi tiết, địa chỉ Email và tải lên tệp đính kèm (Tùy chọn), sau đó nhấn vào nút [Gửi].

Hiện tại, phân loại vấn đề bao gồm "Lệnh P2P", "Chuyển khoản ngân hàng toàn cầu", "Mua tiền mã hoá bằng thẻ tín dụng", "Mua tiền mã hoá từ bên thứ ba", "Thẻ MEXC", "Vấn đề bảo mật giao dịch OTC" và "Khác."

Trong trường "Mô tả chi tiết", vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề bạn gặp phải trong quá trình giao dịch OTC. Bộ phận CSKH OTC MEXC sẽ trả lời qua Email trong vòng 24 giờ.


