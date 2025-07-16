Các bước đăng ký tài khoản MEXC giống nhau đối với cả người dùng iOS và Android. Bài viết này chúng tôi sẽ minh hoạ quy trình này bằng giao diện trên iOS. Mở App MEXC của bạn. Với người dùng mới, lần Các bước đăng ký tài khoản MEXC giống nhau đối với cả người dùng iOS và Android. Bài viết này chúng tôi sẽ minh hoạ quy trình này bằng giao diện trên iOS. Mở App MEXC của bạn. Với người dùng mới, lần
Hướng dẫn đăng ký tài khoản MEXC

Các bước đăng ký tài khoản MEXC giống nhau đối với cả người dùng iOS và Android. Bài viết này chúng tôi sẽ minh hoạ quy trình này bằng giao diện trên iOS.

Mở App MEXC của bạn. Với người dùng mới, lần đăng nhập đầu tiên được xem là đăng ký tài khoản. Bạn có thể đăng ký hoặc đăng nhập bằng địa chỉ Email hoặc số điện thoại. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ minh hoạ bằng cách sử dụng địa chỉ Email.

Nhập địa chỉ Email và mật khẩu, sau đó nhấn [Đăng ký]. Mật khẩu phải dài ít nhất 10 ký tự và bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Nếu có mã giới thiệu, bạn có thể nhấn vào biểu tượng [▾] và nhập mã vào ô tương ứng. Nếu muốn tìm hiểu thêm về chương trình giới thiệu, bạn có thể tham khảo bài viết “Giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản MEXC”.


Nhấn vào [Nhận mã]. Đăng nhập vào địa chỉ Email bạn đã sử dụng để đăng ký và kiểm tra mã xác minh. Nhập mã vào trường Mã xác minh Email, sau đó nhấn [Gửi].


Màn hình sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công. Truy cập vào trang MEXC và bắt đầu hành trình giao dịch của bạn.

Bạn cũng có thể quét mã QR trên trang web chính thức của MEXC để tải App.


Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình đăng ký, bạn có thể liên hệ với bộ phận CSKH của chúng tôi để được hỗ trợ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin với mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.

