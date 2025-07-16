MEXC cung cấp cho người dùng giao diện giao dịch tiêu chuẩn và tổng quát cũng như hệ thống thông báo tương đối toàn diện. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể không đáp ứng được sở thích của tất cả người dùMEXC cung cấp cho người dùng giao diện giao dịch tiêu chuẩn và tổng quát cũng như hệ thống thông báo tương đối toàn diện. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể không đáp ứng được sở thích của tất cả người dù
Hướng Dẫn Cài Đặt Tùy Chọn Người Dùng

#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
MEXC cung cấp cho người dùng giao diện giao dịch tiêu chuẩn và tổng quát cũng như hệ thống thông báo tương đối toàn diện. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể không đáp ứng được sở thích của tất cả người dùng. Do đó, trong cài đặt của MEXC, người dùng có sẵn các tùy chọn cài đặt được cá nhân hóa.

Trên website chính thức của MEXC, nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải và chọn [Cài đặt] để truy cập trang cài đặt của bạn.


1. Cài đặt giao diện giao dịch


Không giống như các thị trường tài chính truyền thống, màu đỏ biểu thị giá tăng và màu xanh lá cây biểu thị giá giảm, trong thế giới tiền mã hóa, quy chuẩn thường ngược lại, với màu xanh lá cây biểu thị tăng giá và màu đỏ biểu thị giảm giá. Nếu bạn quen với các cách hiển thị được sử dụng trong tài chính truyền thống hơn, bạn có thể điều chỉnh cài đặt này trong phần "Giao dịch" bằng cách sửa đổi "Chuyển đổi Tăng/Giảm". Đối với người dùng ở khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc, bạn có thể chọn màu đỏ để tăng giá và màu xanh để giảm giá, phù hợp với quy ước giao dịch ở quốc gia bản địa.


Trên trang giao dịch của MEXC, thường có bốn phần chính: Biểu đồ K-line, sổ lệnh, khu vực đặt lệnh và khu vực tìm kiếm token. Theo mặc định, MEXC sử dụng bố cục tiêu chuẩn. Trong "Giao diện giao dịch", bạn có thể chọn từ ba chế độ cửa sổ: Tiêu chuẩn, Ngang hoặc Dọc, dựa trên sở thích sắp xếp của bạn.

Màn hình mặc định trong phần sổ lệnh hiển thị ba thông tin: Giá, số lượng và số tiền. Tuy nhiên, trong phần "Hiển thị sổ lệnh", bạn có tùy chọn chuyển sang hiển thị giá, số lượng tích lũy và số tiền tích lũy.

Như minh họa trong hình bên dưới, phía bên trái hiển thị màn hình mặc định dành cho tùy chọn "Số lượng/Số tiền", trong khi phía bên phải hiển thị màn hình cho tùy chọn "Số lượng/Số tiền tích lũy". Hai chế độ hiển thị khác nhau này mô tả kết quả dữ liệu tích lũy hiện tại và lịch sử.


Về khu vực tìm kiếm token trên trang giao dịch, bạn có thể thiết lập cấu hình cài đặt trong "Hiển thị thông tin danh sách tiền mã hóa" để chọn giữa hiển thị thay đổi giá hoặc khối lượng giao dịch. Phía bên trái của hình ảnh bên dưới hiển thị dữ liệu thay đổi giá, trong khi phía bên phải hiển thị dữ liệu khối lượng giao dịch.


Thông thường, bạn có thể thấy rằng một số loại tiền mã hóa có giá nhiều số 0 do giá trị đơn vị chia thấp. Để nội dung hiển thị thân thiện hơn với người dùng, MEXC cung cấp hai định dạng hiển thị số: Tiêu chuẩn và Thụt lề.


Lấy ví dụ với SHIB, hình ảnh sau đây hiển thị định dạng thụt lề trên trang biểu đồ K-line.


Ngoài ra, bạn có thể đặt giờ địa phương và loại token yêu thích dựa trên khu vực của mình để thuận tiện hơn trong hoạt động giao dịch hàng ngày.


Bạn cũng có thể thực hiện các cài đặt này trên thiết bị di động của mình. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng, sau đó nhấn vào [Cài đặt] để truy cập trang cài đặt. Bạn có thể định cấu hình cài đặt như ưu tiên màu sắc khi thay đổi giá, loại tiền tệ, thời gian bắt đầu thay đổi giá và giá mở K-line và định dạng hiển thị giá trị


Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách định cấu hình cài đặt cho trang giao dịch, vui lòng tham khảo "Hướng Dẫn Tùy Chỉnh Màu Biểu Đồ K-Line Và Các Chỉ Báo Kỹ Thuật".

2. Thiết lập thông báo


Bạn có thể cài đặt ngôn ngữ cho nội dung của SMS, email, thông báo tự động của ứng dụng và thông báo trong ứng dụng mà bạn nhận được, dựa trên tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

Cài đặt Ngôn ngữ thông báo độc lập với cài đặt ngôn ngữ bạn sử dụng cho website hoặc ứng dụng MEXC. Để đảm bảo thông báo đến được với bạn đúng cách, vui lòng đảm bảo kết nối mạng của bạn ổn định khi đang chạy Ứng dụng MEXC để tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Để biết thông tin quan trọng hoặc cảnh báo tin nhắn, nền tảng MEXC cung cấp tính năng thông báo trong ứng dụng. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, bạn có thể nhấp vào nút chuyển đổi ở bên phải "Thông báo" để bật tính năng này.

Thông báo trong ứng dụng chỉ được nhận trên MEXC và không liên quan đến các thông báo bên ngoài như quảng cáo tự động.

Hiện tại, cài đặt thông báo chỉ có thể được thiết lập trên website và không khả dụng trên ứng dụng.


