Hướng dẫn truy vấn nhanh dữ liệu K-line cho ngày cụ thể





K-line là công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch hàng ngày hoặc khi xem xét các điều kiện thị trường hiện tại. Khi muốn xem lại các giao dịch trong quá khứ, bạn thường cuộn sang trái và phải trên biểu đồ K-line để tìm xu hướng của nến trong phạm vi ngày muốn kiểm tra.





Để giúp dễ dàng tìm kiếm dữ liệu K-line cho các ngày cụ thể, MEXC ra mắt tính năng cho phép chọn ngày của dữ liệu K-line một cách thuận tiện và nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng tính năng này để lọc và tìm kiếm ngày trên K-line theo nhu cầu riêng của mình.









Tính năng này hiện đã được triển khai trên phiên bản web của trang giao dịch Spot và Futures. Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng biểu đồ K-line TradingView. Cách thao tác trên K-line bản thường cũng tương tự.









Đi đến trang chủ trang web chính thức MEXC, dưới mục [Futures], chọn [USDT-M Futures Vĩnh cửu] hoặc [Coin-M Futures Vĩnh cửu]. Bài viết này sử dụng USDT-M Futures Vĩnh cửu làm ví dụ. Trên trang giao dịch Futures, chuyển sang chế độ [TradingView] nằm ở phía trên biểu đồ K-line.









Nhấn vào biểu tượng lịch ở góc dưới bên trái của biểu đồ K-line. Trong mục [Ngày], chọn ngày và giờ cụ thể của biểu đồ K-line muốn xem, chẳng hạn như 12:00, ngày 20/04/2024. Sau khi nhập thông tin, nhấn vào [Đến].









Biểu đồ K-line sẽ tự động điều hướng đến thời gian đã thiết lập và một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện trên biểu đồ K-line để biểu thị các nến tương ứng với ngày đang tìm kiếm.













Tương tự, nhấn vào chế độ [TradingView] ở phía trên biểu đồ K-line trên trang giao dịch Futures.





Nhấn vào biểu tượng lịch ở góc dưới bên trái của biểu đồ K-line. Trong mục [Phạm vi tùy chỉnh], chọn khoảng thời gian của biểu đồ K-line muốn xem, chẳng hạn như từ 12:00, ngày 10/04/2024 đến 12:00, ngày 20/04/2024. Sau khi nhập thông tin, nhấn vào [Đến].









Biểu đồ K-line sẽ tự động điều hướng đến khoảng thời gian đã đặt. Bằng cách quan sát trục ngang của biểu đồ K-line, bạn có thể thấy biểu đồ K-line hiện tại đang thể hiện xu hướng của biểu đồ K-line trong khoảng thời gian đã thiết lập.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.