Làm thế nào để tham gia Kickstarter?

16/07/2025MEXC
1. Kickstarter là gì?


Kickstarter là một sự kiện trước khi niêm yết dự án do MEXC khởi xướng, nơi người dùng có thể nhận airdrop miễn phí bằng cách cam kết MX.

2. Làm thế nào để tham gia Kickstarter?


2.1 Trên Web


1) Truy cập trang web chính thức của MEXC. Nhấn vào [Spot] - [Kickstarter].


2) Điều kiện tham gia sự kiện: Nắm giữ tối thiểu 5 MX trong 24 giờ liên tiếp.


3) Để xem toàn bộ các sự kiện Kickstarter đang diễn ra, truy cập mục "Đang diễn ra". Nhấn [Cam kết nhanh] để tham gia tất cả các sự kiện cùng lúc.


4) Sau khi cam kết thành công, một thông báo xác nhận sẽ hiển thị. Các dự án bạn đã tham gia sẽ có dấu "Đã cam kết". Nhấn [Chi tiết cam kết] để kiểm tra trạng thái cam kết.


5) Trong phần Chi tiết cam kết, bạn có thể xem thông tin như số lượng cam kết hợp lệ, phần thưởng ước tính và thời gian phân bổ. MX cam kết sẽ không bị khóa.


Khi nhận được phần thưởng airdrop token, bạn có thể truy cập trang giao dịch Spot để bắt đầu giao dịch. Nếu token chưa được niêm yết, vui lòng đợi đến khi được niêm yết trước khi tiến hành giao dịch.

2.2 Trên App


1) Mở App MEXC và nhấn vào [Thêm] trên trang chủ.
2) Trong mục [Sự kiện], chọn [Kickstarter] để truy cập trang sự kiện.
3) Nhấn [Cam kết nhanh] để tham gia tất cả các sự kiện Kickstarter đang diễn ra.
4) Các dự án bạn đã tham gia sẽ có dấu "Đã cam kết". Nhấn [Chi tiết cam kết] để kiểm tra trạng thái cam kết.
5) Trong phần Chi tiết cam kết, bạn có thể xem thông tin như số lượng cam kết hợp lệ, phần thưởng ước tính và thời gian phân bổ. MX cam kết sẽ không bị khóa.


Khi nhận được phần thưởng airdrop token, bạn có thể vào trang giao dịch Spot để bắt đầu giao dịch. Nếu token chưa được niêm yết, vui lòng đợi đến khi niêm yết trước khi thực hiện giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của người dùng.


