Hướng Dẫn Đăng Nhập Tài Khoản MEXC Trên Nhiều Thiết Bị





Để bảo vệ tài sản cá nhân, bạn không nên chỉ giảm thiểu rủi ro đối với ví mà còn nên quản lý tài khoản và thông tin đăng nhập. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản MEXC của mình trên nhiều thiết bị, một số trong đó bạn có thể không sở hữu nếu bạn mượn hoặc sử dụng thiết bị của người khác để đăng nhập vào tài khoản.





Để bảo vệ tài khoản MEXC và bảo mật tài sản của bạn, MEXC đã giới thiệu tính năng quản lý đăng nhập trên nhiều thiết bị.













Đăng nhập vào website chính thức của MEXC và nhấp vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải. Sau đó, chọn [Bảo mật].









Kéo xuống phía dưới để quản lý các thiết bị được phép đăng nhập vào tài khoản của bạn trong phần "Thiết bị và Hoạt động".









Nhấp vào nút [Xem] bên cạnh "Hoạt động tài khoản" để xem thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của bạn, chẳng hạn như thiết bị và địa chỉ IP nào đã được sử dụng để đăng nhập trong vòng 30 ngày qua.









Nếu bạn tìm thấy các thiết bị và địa chỉ không thuộc về mình, bạn nên thận trọng về tính bảo mật của tài khoản.





Trở lại trang trước, nhấp vào [Quản lý] của mục "Quản lý thiết bị". Tại đây, bạn có thể [Xóa] những thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản cá nhân nhưng không thuộc về bạn.





Nếu gần đây bạn đã thay đổi điện thoại, chúng tôi cũng khuyên bạn nên xóa điện thoại cũ mà bạn không còn sử dụng để ngăn chặn mọi khả năng rò rỉ tài khoản cá nhân.













Trên trang chủ ứng dụng, nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái và chọn [Trung tâm bảo mật]. Sau đó, nhấp vào [Quản lý thiết bị].









Trên trang "Quản lý thiết bị", bạn có thể chọn [Xóa] những thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn nhưng không thuộc về bạn.













Ngoài việc cung cấp cho người dùng tính năng quản lý thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân trên nhiều thiết bị, MEXC cũng đã triển khai các cơ chế bảo mật tương ứng để bảo vệ hơn nữa tính bảo mật tài khoản cá nhân của người dùng.





Phiên tài khoản của bạn sẽ vẫn hoạt động trong 24 giờ trên website. Sau khoảng thời gian này, bạn sẽ cần phải đăng nhập lại để truy cập thông tin tài khoản cá nhân. Điều này nhằm ngăn chặn tình huống bạn có thể đã đăng nhập vào tài khoản của mình trên máy tính cá nhân hoặc máy tính dùng chung và quên đăng xuất, giảm nguy cơ bị lộ tài khoản.





Trên ứng dụng di động, tại bất kỳ thời điểm nào, tài khoản cá nhân của bạn chỉ có thể được đăng nhập vào một thiết bị di động. Nếu một thiết bị di động khác đăng nhập vào tài khoản của bạn, phiên hiện tại của bạn sẽ bị thay thế.









Nếu tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang [Bảo mật] và thay đổi email và số điện thoại đã liên kết, cũng như cập nhật mật khẩu đăng nhập. Bạn cũng nên xoá Google Authenticator và liên kết lại





Bạn cũng có thể chọn đóng băng tài khoản của mình và liên hệ với bộ phận CSKH của MEXC để được hỗ trợ.



