Hướng dẫn đăng nhập vào MEXC bằng tài khoản bên thứ ba





Hướng dẫn này sẽ minh hoạ cách đăng nhập vào MEXC bằng tài khoản bên thứ ba trên phiên bản web. Các bước trên App MEXC cũng tương tự.









Đăng nhập trên trang chủ. Truy cập trang web chính thức của MEXC và nhấn vào núttrên trang chủ.









Để đăng nhập vào MEXC, chọn một trong các phương thức đăng nhập bên thứ ba được hỗ trợ. Hiện tại, sàn cung cấp các tuỳ chọn như Google, Apple, MetaMask và Telegram. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ minh hoạ quy trình đăng nhập bằng tài khoản Google.









Nhấn vào biểu tượng Google để mở cửa sổ đăng nhập Google. Chọn tài khoản Google của bạn để tiếp tục đăng nhập vào MEXC.









Xem lại Chính sách quyền riêng tư, sau đó nhấn Tiếp tục để tiến hành.













Sau khi đăng nhập bằng tài khoản bên thứ ba (ví dụ: Google), bạn sẽ được chuyển đến trang liên kết tài khoản. Nhấn Liên kết với Tài khoản MEXC hiện có.





Lưu ý: Mỗi tài khoản bên thứ ba chỉ có thể liên kết với một tài khoản MEXC duy nhất.









Nhập Email và mật khẩu của tài khoản MEXC bạn muốn liên kết, sau đó nhấn Đăng nhập.









Hoàn tất bước xác minh bảo mật.









Sau khi nhập mã xác minh Email, nhấn Xác nhận. Khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chủ MEXC.









Tại Biểu tượng người dùng, chọn Trung tâm bảo mật. Tại Uỷ quyền tài khoản của bên thứ ba, bạn sẽ thấy tài khoản MEXC của bạn đã được liên kết thành công với tài khoản bên thứ ba.













Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản MEXC và muốn liên kết thêm tài khoản bên thứ ba, vui lòng làm theo các bước sau:

1) Nhấn vào Biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải và truy cập Trung tâm bảo mật.

2) Xem các nền tảng bên thứ ba được hỗ trợ tại mục Uỷ quyền tài khoản của bên thứ ba.

3) Nhấn nút Liên kết bên cạnh nền tảng bạn chọn và làm theo hướng dẫn hiển thị để hoàn tất quy trình.













Trong Trung tâm bảo mật, điều hướng đến phần Uỷ quyền tài khoản của bên thứ ba. Tìm tài khoản bên thứ ba bạn đã liên kết và nhấn Huỷ liên kết để huỷ liên kết.









Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Nhấn Xác nhận để hoàn tất quá trình huỷ liên kết.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.







