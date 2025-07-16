Hướng dẫn tìm kiếm TxID trên MEXC

1. TxID là gì? TxID, còn được gọi là hash giao dịch hoặc ID giao dịch, là chuỗi duy nhất của mỗi giao dịch được xác minh và thêm vào blockchain, với mục đích định danh cho mỗi giao dịch trên blockchai1. TxID là gì? TxID, còn được gọi là hash giao dịch hoặc ID giao dịch, là chuỗi duy nhất của mỗi giao dịch được xác minh và thêm vào blockchain, với mục đích định danh cho mỗi giao dịch trên blockchai
1. TxID là gì?


TxID, còn được gọi là hash giao dịch hoặc ID giao dịch, là chuỗi duy nhất của mỗi giao dịch được xác minh và thêm vào blockchain, với mục đích định danh cho mỗi giao dịch trên blockchain. Mọi giao dịch nạp hoặc rút được hoàn tất trên chuỗi chỉ tạo ra một hash duy nhất.

Bằng cách sử dụng TxID, bạn có thể truy vấn thông tin như quá trình chuyển tài sản và trạng thái giao dịch của khoản nạp hoặc rút.

2. Hướng dẫn tìm kiếm TxID


Chúng tôi sẽ sử dụng lịch sử rút để làm ví dụ. Bạn cũng có thể tìm TxID nạp bằng cách tương tự.

2.1 Trên trang web:


Mở và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Trên thanh công cụ, chọn [Ví] - [Lịch sử giao dịch] để truy cập vào trang tương ứng. Nhấn vào [Lịch sử rút], chọn lịch sử rút bạn muốn xem, sau đó chọn [Thêm].


Chúng tôi sẽ lấy lịch sử rút ETH được hiển thị trên ảnh để làm ví dụ. Nhấn vào [Thêm] để mở [Chi tiết rút], bạn có thể tìm thấy TxID ở phía dưới.

Nếu muốn xem trực tiếp thông tin trạng thái trên blockchain, vui lòng nhấn vào biểu tượng liên kết chuỗi [🔗] ở bên cạnh TxID để truy cập trực tiếp vào blockchain explorer tương ứng với mạng rút.

Nếu muốn sao chép TxID, vui lòng nhấn vào biểu tượng sao chép [❑] bên cạnh TxID. Một cửa sổ lời nhắc sẽ xuất hiện cho biết “Sao chép thành công”. Sau đó, bạn có thể dán TxID đã sao chép vào bất cứ nơi nào.


2.2 Trên App


Mở App MEXC, nhấn vào [Biểu tượng người dùng] ở góc trên bên trái, chọn [Giao dịch] - [Nạp/Rút]. Sau đó, tại mục [Lịch sử quỹ], nhấn vào [Lịch sử rút], chọn lịch sử bạn muốn xem và nhấn vào [Hoàn thành >].

Chúng tôi sẽ lấy lịch sử rút ETH được hiển thị trên ảnh để làm ví dụ. Nhấn vào [Hoàn thành >] sẽ mở được trang [Chi tiết rút], tại đây bạn có thể tìm thấy lịch sử TxID ở phía dưới.

Nếu muốn xem trực tiếp thông tin trạng thái trên blockchain, vui lòng nhấn vào [Blockchain Explorer] để truy cập trực tiếp vào blockchain explorer tương ứng với mạng rút.

Nếu muốn sao chép TxID, vui lòng nhấn vào biểu tượng sao chép [❑] bên cạnh TxID. Một cửa sổ lời nhắc sẽ xuất hiện cho biết “Đã sao chép thành công. Vui lòng kiểm tra khi dán để tránh giả mạo.”. Sau đó, bạn có thể dán TxID đã sao chép vào bất cứ nơi nào.


Điều quan trọng cần lưu ý là tài sản chỉ có thể chuyển đến khối tương ứng sau khi được nút blockchain xác nhận. Nếu mạng hiện tại bị tắc nghẽn, có thể sẽ kéo dài thời gian nạp hoặc rút. Nếu khoản nạp hoặc chuyển mất nhiều thời gian nhưng chưa thành công, bạn có thể sử dụng blockchain explorer để truy vấn trạng thái dựa trên TxID và xác nhận tình hình tài sản.

Nếu khoản rút từ MEXC sang sàn giao dịch khác chưa thành công, nhưng xác nhận khối hiển thị đã hoàn thành, vui lòng sao chép TxID rút và liên hệ với bộ phận CSKH của sàn giao dịch nạp để được hỗ trợ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư.MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

