Hướng Dẫn Tìm Địa Chỉ Hợp Đồng Token Trên MEXC









Mỗi token có địa chỉ riêng. Địa chỉ hợp đồng token đề cập đến địa chỉ duy nhất của hợp đồng token trên Ethereum hoặc các blockchain khác, bao gồm một loạt các số và chữ cái. Điều quan trọng cần lưu ý là địa chỉ hợp đồng token không phải là địa chỉ ví cá nhân của bạn.





Địa chỉ hợp đồng token đóng vai trò là mã định danh duy nhất cho token. Bằng cách tìm kiếm địa chỉ hợp đồng token thông qua blockchain explorer, bạn có thể truy cập thông tin liên quan về token, chẳng hạn như lịch sử giao dịch, số dư và các dữ liệu khác.













Mở và đăng nhập vào website chính thức của MEXC, sau đó nhấp vào [Ví] ở góc trên cùng bên phải và chọn [Nạp].









Trên trang nạp, chọn loại crypto và mạng nạp. Chúng tôi sẽ sử dụng MX Token làm ví dụ minh hoạ.





Bên dưới địa chỉ nạp, bạn có thể thấy 5 chữ số cuối của địa chỉ hợp đồng của MX Token trên Ethereum chain. Nhấp vào 5 chữ số cuối của địa chỉ hợp đồng màu xanh và bạn sẽ được chuyển hướng đến blockchain explorer của Ethereum.









Trên blockchain explorer của Ethereum, bạn có thể thấy địa chỉ hợp đồng token đầy đủ cho MX Token trên Ethereum chain. Bạn có thể xác minh bằng cách kiểm tra xem 5 chữ số cuối của địa chỉ token trên MEXC có khớp với địa chỉ trên blockchain explorer hay không.













Hãy sử dụng phiên bản iOS làm ví dụ minh hoạ.





Mở Ứng dụng MEXC, chọn [Ví] ở góc dưới cùng bên phải của trang chủ. Trên trang Tổng quan, nhấn vào [Nạp].





Tương tự, chúng tôi sẽ sử dụng MX Token làm ví dụ. Trong thanh tìm kiếm ở trên cùng, nhập "MX" và chọn mạng ERC20 để vào trang nạp MX.





Ở cuối trang nạp MX, bạn có thể thấy 5 chữ số cuối của địa chỉ hợp đồng của MX Token trên Ethereum chain. Nhấn vào 5 chữ số cuối của địa chỉ hợp đồng màu xanh và bạn sẽ được chuyển hướng đến blockchain explorer của Ethereum.









Trên blockchain explorer của Ethereum, bạn có thể thấy địa chỉ hợp đồng token đầy đủ của MX Token trên Ethereum chain. Bạn có thể xác minh bằng cách kiểm tra xem 5 chữ số cuối của địa chỉ token trên MEXC có khớp với địa chỉ trên blockchain explorer hay không.









Thông thường, khi người dùng thực hiện nạp thì sẽ xác nhận xem token đã nạp có chính xác hay không thông qua địa chỉ hợp đồng token. Vui lòng đảm bảo không dựa vào tên hoặc biểu tượng của token để nhận dạng nhằm tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.





Khi nạp token trên MEXC, điều quan trọng bạn phải xác minh địa chỉ hợp đồng của token có khớp với địa chỉ được hỗ trợ của MEXC hay không. Nếu không, bạn có thể không nhận được khoản nạp.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.