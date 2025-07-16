Hướng dẫn bật thông báo MEXC trên màn hình





Nếu chưa bật thông báo trong cài đặt hệ thống hoặc trình duyệt, bạn sẽ không thể bật tùy chọn "Thông báo trên màn hình" để nhận cảnh báo trong mục Thiết lập cảnh báo giá trên trang web MEXC, giống như hình ảnh hiển thị dưới đây.













Bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt, bạn có thể chọn tùy chọn "Thông báo trên màn hình", tính năng này cho phép bạn nhận thông báo về những thay đổi của thị trường trên màn hình máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome hoặc Edge, các trình duyệt khác có thể gây ra sự chậm trễ hoặc bỏ lỡ thông báo.









Trên trang giao dịch Futures MEXC, nhấn vào nút cài đặt bên cạnh thanh nhập URL, sau đó nhấn [Cài đặt trang web]









Trên trang cài đặt trang web, tại mục "Quyền riêng tư và bảo mật", tìm đến tuỳ chọn "Thông báo", sau đó chọn "Cho phép (mặc định)".









Quay trở lại trang giao dịch Futures MEXC. Sau khi chỉnh sửa cài đặt, một thông báo nhỏ sẽ xuất hiện trên đầu trang giao dịch Futures. Nhấn [Tải lại].









Tiếp tục mở trang "Cài đặt cảnh báo thị trường". Bây giờ, bạn đã có thể chọn vào tuỳ chọn "Thông báo trên màn hình"













Trên trang giao dịch Futures MEXC, nhấn vào nút [Cấp quyền cho trang web này].









Trên trang cài đặt, tại mục "Thông báo" chọn "Cho phép".









Quay trở lại trang giao dịch Futures MEXC. Sau khi chỉnh sửa cài đặt, một thông báo nhỏ sẽ xuất hiện trên đầu trang giao dịch Futures. Nhấn [Làm mới].









Tiếp tục mở trang "Cài đặt cảnh báo thị trường". Bây giờ, bạn đã có thể chọn vào tuỳ chọn "Thông báo trên màn hình"













Bằng cách điều chỉnh cài đặt thông báo của hệ thống, bạn có thể nhận thông báo trên màn hình máy tính cho các cảnh báo giá thị trường, tương tự như thông báo trên điện thoại di động. Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn quá trình này trên hệ điều hành macOS.





Nhấn vào biểu tượng [] trên góc trái và chọn [Cài đặt hệ thống]









Trong cài đặt hệ thống, chọn [Thông báo], sau đó tìm đến "Google Chrome" hoặc "Microsoft Edge", nhấn vào [>] và bật nút "Cho phép thông báo".









Quá trình cài đặt cho hệ thống Windows cũng tương tự. Nhấn vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái, nhấn [Cài đặt] để vào trang cài đặt, sau đó chọn [Hệ thống]. Trên trang hệ thống, chọn [Thông báo & hành động], tìm "Google Chrome" hoặc "Microsoft Edge," và bật các nút liên quan.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.