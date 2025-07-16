MEXCer thân mến, Nếu bạn không sử dụng tài khoản Google để đăng nhập vào Google Authenticator, chức năng đồng bộ đám mây sẽ tự động bị tắt và bạn không cần phải tắt lại. Nếu bạn đã đăng nhập vào GooglMEXCer thân mến, Nếu bạn không sử dụng tài khoản Google để đăng nhập vào Google Authenticator, chức năng đồng bộ đám mây sẽ tự động bị tắt và bạn không cần phải tắt lại. Nếu bạn đã đăng nhập vào Googl
Cách tắt Đồng bộ Cloud cho Google Authenticator

MEXCer thân mến, 

Nếu bạn không sử dụng tài khoản Google để đăng nhập vào Google Authenticator, chức năng đồng bộ đám mây sẽ tự động bị tắt và bạn không cần phải tắt lại.
Nếu bạn đã đăng nhập vào Google Authenticator bằng tài khoản Google của mình, bạn cần làm theo các bước bên dưới để đóng đồng bộ hóa đám mây:
  1. Mở ứng dụng Google Authenticator.
  2. Nhấp vào hình đại diện tài khoản ở góc trên bên phải, chọn "Use without an account" và nhấp vào "Continue" để đóng đồng bộ hóa Cloud.
Google Authenticator：

