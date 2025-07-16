Hướng Dẫn Nạp Tiền Mã Hóa Trên MEXC (Website)





Nếu bạn sở hữu tiền mã hóa trong ví hoặc nền tảng khác, bạn có thể chọn chuyển tài sản sang MEXC để giao dịch.









Bước 1: Mở trình duyệt của bạn và đăng nhập vào website chính thức của MEXC bằng cách nhấp vào [Đăng nhập] ở góc trên cùng bên phải. Sau khi đăng nhập, nhấp vào [Tài sản] ở góc trên cùng bên phải và chọn [Spot].









Bước 2: Nhấp vào [Nạp] ở phía bên phải.









Bước 3: Chọn loại tiền mã hóa và mạng để nạp, sau đó nhấp vào [Nhấp để tạo địa chỉ]. Lấy Token MX qua mạng ERC20 làm ví dụ. Sao chép địa chỉ nạp MEXC và dán vào nền tảng rút.





Đảm bảo mạng bạn đã chọn khớp với mạng trên nền tảng rút token. Nếu bạn chọn sai mạng, tài sản của bạn có thể bị mất và không thể khôi phục.





Các mạng khác nhau có phí giao dịch khác nhau. Bạn có thể chọn mạng có phí rút thấp hơn.









Đối với một số mạng nhất định như EOS, bạn sẽ cần cung cấp MEMO bên cạnh địa chỉ khi nạp token. Nếu không, sẽ không thể tìm thấy địa chỉ của bạn









Hãy sử dụng ví MetaMask làm ví dụ minh họa cách rút MX Token về MEXC.





Bước 4: Trong ví MetaMask của bạn, chọn [Send].













Dán địa chỉ nạp đã sao chép vào trường địa chỉ rút trong MetaMask và đảm bảo chọn cùng mạng với địa chỉ nạp của bạn.









Bước 5: Nhập số lượng bạn muốn rút và nhấp vào [Next].









Xem lại số lượng rút MX, kiểm tra phí giao dịch mạng hiện tại, xác nhận tất cả thông tin đều chính xác, sau đó nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc rút tài sản sang MEXC. Tài sản sẽ sớm được chuyển vào tài khoản MEXC của bạn.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.



