Nếu bạn sở hữu tiền mã hóa trong ví hoặc nền tảng khác, bạn có thể chọn chuyển tài sản sang MEXC để giao dịch. Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC Bước 1: Mở trình duyệt của bạn và đăng nhập vào websiNếu bạn sở hữu tiền mã hóa trong ví hoặc nền tảng khác, bạn có thể chọn chuyển tài sản sang MEXC để giao dịch. Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC Bước 1: Mở trình duyệt của bạn và đăng nhập vào websi
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng Dẫn N...C (Website)

Hướng Dẫn Nạp Tiền Mã Hóa Trên MEXC (Website)

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06735-4.52%
PoP Planet
P$0.1153+9.45%
MemeCore
M$2.01034-3.08%
Gravity
G$0.00918-5.12%
TokenFi
TOKEN$0.01165-3.87%

Nếu bạn sở hữu tiền mã hóa trong ví hoặc nền tảng khác, bạn có thể chọn chuyển tài sản sang MEXC để giao dịch.

Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC


Bước 1: Mở trình duyệt của bạn và đăng nhập vào website chính thức của MEXC bằng cách nhấp vào [Đăng nhập] ở góc trên cùng bên phải. Sau khi đăng nhập, nhấp vào [Tài sản] ở góc trên cùng bên phải và chọn [Spot].



Bước 2: Nhấp vào [Nạp] ở phía bên phải.


Bước 3: Chọn loại tiền mã hóa và mạng để nạp, sau đó nhấp vào [Nhấp để tạo địa chỉ]. Lấy Token MX qua mạng ERC20 làm ví dụ. Sao chép địa chỉ nạp MEXC và dán vào nền tảng rút.

Đảm bảo mạng bạn đã chọn khớp với mạng trên nền tảng rút token. Nếu bạn chọn sai mạng, tài sản của bạn có thể bị mất và không thể khôi phục.

Các mạng khác nhau có phí giao dịch khác nhau. Bạn có thể chọn mạng có phí rút thấp hơn.


Đối với một số mạng nhất định như EOS, bạn sẽ cần cung cấp MEMO bên cạnh địa chỉ khi nạp token. Nếu không, sẽ không thể tìm thấy địa chỉ của bạn


Hãy sử dụng ví MetaMask làm ví dụ minh họa cách rút MX Token về MEXC.

Bước 4: Trong ví MetaMask của bạn, chọn [Send].




Dán địa chỉ nạp đã sao chép vào trường địa chỉ rút trong MetaMask và đảm bảo chọn cùng mạng với địa chỉ nạp của bạn.


Bước 5: Nhập số lượng bạn muốn rút và nhấp vào [Next].


Xem lại số lượng rút MX, kiểm tra phí giao dịch mạng hiện tại, xác nhận tất cả thông tin đều chính xác, sau đó nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc rút tài sản sang MEXC. Tài sản sẽ sớm được chuyển vào tài khoản MEXC của bạn.



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng