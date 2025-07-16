Hướng Dẫn Kiểm Tra Chi Tiết Giao Dịch Token Phổ Biến Bằng Cách Sử Dụng Blockchain Explorer





Trong quá trình thực hiện giao dịch và chuyển khoản hàng ngày, đặc biệt là trong thời gian tắc nghẽn mạng, thường gặp phải các sự cố như lỗi giao dịch và chậm trễ nhận. Khi một giao dịch không diễn ra như mong đợi, người dùng có thể lo lắng liệu tài sản có bị mất hay không. Bằng cách sử dụng Blockchain Explorer, chúng tôi có thể kiểm tra trạng thái on-chain bất kỳ lúc nào.





Đối với các token phổ biến thường được giao dịch, đây là cách chúng tôi có thể tìm thấy các lịch sử giao dịch có liên quan bằng cách sử dụng Blockchain Explorer.









Nhìn chung, quá trình sử dụng Blockchain Explorer để tìm lịch sử giao dịch là giống nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các token và mạng rút khác nhau có thể sử dụng các Blockchain Explorer khác nhau. Bằng cách chọn Blockchain Explorer phù hợp, chúng tôi có thể tìm thấy các lịch sử giao dịch tương ứng.





1. Xác nhận mạng được sử dụng để rút, chuyển token hoặc các hoạt động khác.





2. Dựa trên mạng, hãy chọn Blockchain Explorer tương ứng.





3. Tìm kiếm lịch sử giao dịch có liên quan bằng cách sử dụng mã Hash giao dịch hoặc địa chỉ ví.









BTC, với tư cách là đồng coin tiên phong của blockchain, và cũng là đồng coin có sức ảnh hưởng và giá trị nhất thị trường. Blockchain Explorer thường được sử dụng để kiểm tra lịch sử giao dịch của BTC. Cần lưu ý rằng những trình khám phá này không phải là sản phẩm chính thức mà là sáng tạo của bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy một trình khám phá như vậy tại https://www.blockchain.com/explorer





Các token BRC-20, chẳng hạn như ORDI, PEPE, PIZA, v.v., đã trở nên phổ biến đáng kể trong năm nay, là các token được tạo trên Bitcoin blockchain. Tương tự như các token khác, chúng tôi cũng có thể sử dụng Blockchain Explorer để truy vấn lịch sử giao dịch bằng cách nhập mã Hash, địa chỉ hoặc khối giao dịch.













Được đại diện bởi ETH, token ERC-20 có thể được tra cứu đối với các lịch sử giao dịch on-chain bằng Etherscan Blockchain Explorer. Các token ERC-20 phổ biến bao gồm Uni, Shib, Link, MX, v.v.

Website của trình Etherscan Blockchain Explorer: https://etherscan.io









Một sự phát triển đáng chú ý do tắc nghẽn mạng Ethereum và phí gas cao là sự xuất hiện của mạng Ethereum Layer 2. Token trên mạng Layer 2 cũng thuộc chuỗi ERC-20, nhưng lại có Blockchain Explorer riêng. Do đó, để tra cứu lịch sử giao dịch của các token trên các mạng này, chúng ta cần truy cập các trình khám phá tương ứng, chẳng hạn như Polygon và Arbitrum.









Polygon được nhiều người sử dụng rộng rãi do phí gas thấp, và trở thành lựa chọn ưu tiên cho các dự án NFT và Gamefi để xây dựng. Token gốc là MATIC. Polygonscan thường được sử dụng để tra cứu dữ liệu giao dịch trên mạng Polygon.





Website của Polygonscan Blockchain Explorer: https://polygonscan.com/





Một token phổ biến khác thường được tra cứu bằng Polygonscan là QUICK. Mặc dù không có nhiều token gốc được sử dụng rộng rãi trên mạng Polygon, nhưng thường được chọn để rút tài sản từ ví sang sàn giao dịch vì tốc độ giao dịch nhanh và phí gas thấp.













Dự án Layer 2 nổi bật, Arbitrum, đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ người dùng và hiệu ứng của đợt airdrop token ARB trong thời gian ra mắt mainnet trong năm nay càng làm tăng mức độ phổ biến, thu hút một số lượng lớn người dùng sử dụng mạng Arbitrum. Để tra cứu lịch sử giao dịch ARB, chúng ta có thể sử dụng Arbiscan Blockchain Explorer.

Website của Arbiscan Blockchain Explorer: https://arbiscan.io/





Một token phổ biến khác thường được tra cứu bằng Arbiscan là AIDOGE. Sau sự xuất hiện của AIDOGE, nhiều token có chủ đề động vật khác đã được tạo trên mạng Arbitrum và Arbiscan có thể được sử dụng để tra cứu giao dịch của chúng.













Được đại diện bởi BNB, token BEP-20 yêu cầu sử dụng BscScan Blockchain Explorer cho các tra cứu lịch sử giao dịch. Các token BEP-20 phổ biến bao gồm CAKE, DOGE, v.v. Nhiều token có chủ đề động vật đã trở nên phổ biến vào năm 2021 cũng là token BEP-20.





Website của BscScan Blockchain Explorer: https://bscscan.com/













Với việc Litecoin sắp halving vào tháng tới, các cuộc thảo luận và quan tâm đến Litecoin đã tăng lên gần đây. Để tra cứu các lịch sử giao dịch của Litecoin, chúng ta có thể sử dụng multi-chain Blockchain Explorer, Blockchair bằng cách chỉ cần nhập mã Hash giao dịch hoặc địa chỉ ví.





Website của Blockchair Blockchain Explorer: https://blockchair.com/zh/litecoin













Ngay cả trước khi BNB Chain và Polygon xuất hiện, TRON blokchain là lựa chọn ưa thích của nhiều người dùng khi thực hiện chuyển do phí gas thấp. TRX đại diện cho chuỗi token TRC-20 trên TRON blockchain và các lịch sử giao dịch có thể được truy vấn bằng TRONSCAN Blockchain Explorer.





Website của TRONSCAN Blockchain Explorer: https://tronscan.org/#/





Trên thực tế, tìm kiếm lịch sử giao dịch chỉ là một trong những tính năng của block explorer. Bạn cũng có thể sử dụng block explorer để kiểm tra dữ liệu, chẳng hạn như hoạt động tổng thể của toàn bộ chuỗi. Hầu hết dữ liệu thống kê trên các trang web của bên thứ ba đều dựa trên giao diện dữ liệu của block explorer chính thức. Việc sử dụng thành thạo block explorer rất quan trọng cho hoạt động giao dịch và phân tích hàng ngày.