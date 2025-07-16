Hướng Dẫn Kiểm Tra PNL Của Tài Sản





Lãi và lỗ (PNL) của tài sản Spot/Futures là mối quan tâm cốt lõi của mọi nhà giao dịch. Tại MEXC, bạn có thể sử dụng tính năng Phân tích PNL để nhanh chóng nắm được tình hình lãi lỗ tài sản cá nhân của mình. Các bước cụ thể như sau.













① Đăng nhập vào website chính thức của MEXC và nhấp vào [Ví] - [Spot].









② Nhấp vào [Phân tích PNL].









③ Trên trang này, bạn có thể xem số dư tài khoản, PNL tích lũy, PNL hàng ngày, xu hướng tài sản, danh mục đầu tư, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem dữ liệu như PNL 7 ngày gần đây, PNL 30 ngày gần đây, v.v.













① Đăng nhập vào website chính thức của MEXC và nhấp vào [Ví] - [Futures].









② Nhấp vào [Phân tích PNL].









③ Trên trang này, bạn có thể xem tổng giá trị tài sản trong tài khoản Futures, PNL tích lũy, PNL hàng ngày, xu hướng tài sản, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem dữ liệu như PNL 7 ngày gần đây, PNL 30 ngày gần đây, v.v.

















① Mở Ứng dụng MEXC và nhấp vào [Ví].









② Nhấp vào [Spot].









③ Nhấp vào [Phân tích PNL].













④ Xem giá trị tài sản tài khoản của bạn, tỷ lệ PNL tích lũy, PNL hàng ngày, PNL tích lũy và nhiều dữ liệu khác.













① Mở Ứng dụng MEXC và nhấp vào [Ví].









② Nhấp vào [Futures].













③ Nhấp vào [Phân tích PNL].









④ Xem giá trị tài sản trong tài khoản của bạn, PNL tích lũy, PNL hàng ngày, xu hướng tài sản và nhiều dữ liệu khác.