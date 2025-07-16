Lãi và lỗ (PNL) của tài sản Spot/Futures là mối quan tâm cốt lõi của mọi nhà giao dịch. Tại MEXC, bạn có thể sử dụng tính năng Phân tích PNL để nhanh chóng nắm được tình hình lãi lỗ tài sản cá nhân củLãi và lỗ (PNL) của tài sản Spot/Futures là mối quan tâm cốt lõi của mọi nhà giao dịch. Tại MEXC, bạn có thể sử dụng tính năng Phân tích PNL để nhanh chóng nắm được tình hình lãi lỗ tài sản cá nhân củ
Hướng Dẫn Kiểm Tra PNL Của Tài Sản

Lãi và lỗ (PNL) của tài sản Spot/Futures là mối quan tâm cốt lõi của mọi nhà giao dịch. Tại MEXC, bạn có thể sử dụng tính năng Phân tích PNL để nhanh chóng nắm được tình hình lãi lỗ tài sản cá nhân của mình. Các bước cụ thể như sau.

1.Web


1.1 Kiểm tra PNL của tài sản Spot


① Đăng nhập vào website chính thức của MEXC và nhấp vào [Ví] - [Spot].


② Nhấp vào [Phân tích PNL].


③ Trên trang này, bạn có thể xem số dư tài khoản, PNL tích lũy, PNL hàng ngày, xu hướng tài sản, danh mục đầu tư, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem dữ liệu như PNL 7 ngày gần đây, PNL 30 ngày gần đây, v.v.


1.2 Kiểm tra PNL của tài sản Futures


① Đăng nhập vào website chính thức của MEXC và nhấp vào [Ví] - [Futures].


② Nhấp vào [Phân tích PNL].


③ Trên trang này, bạn có thể xem tổng giá trị tài sản trong tài khoản Futures, PNL tích lũy, PNL hàng ngày, xu hướng tài sản, v.v. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem dữ liệu như PNL 7 ngày gần đây, PNL 30 ngày gần đây, v.v.


2.App


2.1 Kiểm tra PNL của tài sản Spot


① Mở Ứng dụng MEXC và nhấp vào [Ví].


② Nhấp vào [Spot].


③ Nhấp vào [Phân tích PNL].



④ Xem giá trị tài sản tài khoản của bạn, tỷ lệ PNL tích lũy, PNL hàng ngày, PNL tích lũy và nhiều dữ liệu khác.


2.2Kiểm tra PNL của tài sản Futures


① Mở Ứng dụng MEXC và nhấp vào [Ví].


② Nhấp vào [Futures].



③ Nhấp vào [Phân tích PNL].


④ Xem giá trị tài sản trong tài khoản của bạn, PNL tích lũy, PNL hàng ngày, xu hướng tài sản và nhiều dữ liệu khác.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các lựa chọn hoạt động đầu tư của bạn.

