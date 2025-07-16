Để giúp người dùng kiểm tra các mục giao dịch phổ biến hiện tại của MEXC, tiền mã hoá cũng như các sự kiện liên quan, MEXC cung cấp nhiều loại xếp hạng dữ liệu khác nhau để người dùng tham khảo và sử Để giúp người dùng kiểm tra các mục giao dịch phổ biến hiện tại của MEXC, tiền mã hoá cũng như các sự kiện liên quan, MEXC cung cấp nhiều loại xếp hạng dữ liệu khác nhau để người dùng tham khảo và sử
Hướng Dẫn Kiểm Tra Xếp Hạng Dữ Liệu Trên MEXC

16/07/2025
0m
Để giúp người dùng kiểm tra các mục giao dịch phổ biến hiện tại của MEXC, tiền mã hoá cũng như các sự kiện liên quan, MEXC cung cấp nhiều loại xếp hạng dữ liệu khác nhau để người dùng tham khảo và sử dụng.

1. Hướng dẫn kiểm tra xếp hạng dữ liệu


1.1 App


Mở trang chủ ứng dụng MEXC và kéo xuống để xem xếp hạng [Hot], [Bảng Tăng], [Mới] và [KL 24H].


1.2 Phiên bản Web


Mở trang chủ website chính thức của MEXC và nhấp vào [Thị trường] trên thanh điều hướng. Trên trang thị trường, nhấp vào [Dữ liệu thị trường] ở bên phải để vào trang xếp hạng.


2. Các loại xếp hạng dữ liệu trên MEXC


Xếp hạng dữ liệu trên website toàn diện và phong phú hơn so với xếp hạng trên ứng dụng. Hãy lấy website làm ví dụ để giải thích và giới thiệu xếp hạng dữ liệu do MEXC cung cấp.

2.1 Các sự kiện phổ biến


"Sự kiện phổ biến" là các sự kiện hiện tại đang diễn ra trên MEXC, bao gồm các sự kiện Futures, M-Day và Launchpool. Sau khi nhấp vào sẽ chuyển hướng bạn đến các trang sự kiện tương ứng.


MEXC giới thiệu nhiều loại sự kiện khác nhau mỗi tháng để phục vụ trải nghiệm giao dịch đa dạng của những người đam mê giao dịch Futures.

Để biết thêm thông tin về các sự kiện liên quan đến M-Day và Launchpool, bạn có thể tham khảo "Launchpool là gì?" và "Làm thế nào để tham gia M-Day?" để trang bị kiến thức tốt hơn.

2.2 Hot Zone


MEXC đã ra mắt nhiều khu vực phổ biến khác nhau dựa trên xu hướng và điểm nổi bật của thị trường hiện tại. Mỗi khu vực bao gồm các loại tiền mã hoá giao dịch phổ biến hiện nay. Nhấp vào nút [>] ở bên phải của "Hot Zone" cho phép bạn xem các khu vực khác.


Chọn khu vực bạn quan tâm, nhấp vào nút [Tất cả] ở bên phải của khu vực và bạn có thể thấy tất cả các token trong mục đã chọn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần dựa trên lợi nhuận hiện tại của chúng. Ví dụ: nếu bạn chọn khu vực Arbitrum, khi nhấp vào, bạn có thể xem thứ hạng lợi nhuận của token trong mục đó.


2.3 Khu vực chỉ báo token khác nhau


Phần này được chia thành 5 phần: "Hot", "Top Futures", "Mới nhất", "Top tăng trưởng" và "Top Khối lượng". Bạn có thể xem thứ hạng tương ứng dựa theo nhu cầu giao dịch cụ thể của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu xem token nào hiện có mức tăng giá cao nhất trên MEXC, bạn có thể kiểm tra xếp hạng "Top tăng trưởng" để xem top 10 token có mức tăng giá cao nhất.


2.4 Tổng quan thị trường và Phân phối biến động giá


Ở đầu và cuối trang dữ liệu thị trường có hai dạng biểu đồ dữ liệu khác nhau. Biểu đồ Tổng quan Thị trường ở đầu trang cung cấp bản tóm tắt về tình hình tăng giảm chung của thị trường, được cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Biểu đồ Phân phối Biến động giá tổng hợp số liệu thống kê thị trường đối với các cặp giao dịch USDT trên thị trường Spot của MEXC. Như hiển thị trong biểu đồ bên dưới, trong số 1,793 cặp giao dịch USDT trên thị trường Spot, 85 cặp không có biến động về giá, 929 cặp tăng giá và 779 cặp chứng kiến giá giảm. Hầu hết các token tăng giá đều tập trung trong phạm vi 0-3% và điều này đúng đối với các token giảm giá.



Bảng xếp hạng dữ liệu có thể giúp bạn nắm bắt được hoạt động giao dịch hiện tại của nhiều loại tiền mã hoá khác nhau trên MEXC, tỷ lệ long-short của các token và sở thích giao dịch của người dùng. Với dữ liệu này, bạn có thể chọn giao dịch các token phổ biến trên thị trường và có thanh khoản cao.

