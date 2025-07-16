Thị trường tiền mã hóa liên tục thay đổi và đôi khi một mẩu tin tức có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường. MEXC cung cấp thông tin biến động thị trường để giúp người dùng cập nhật thônThị trường tiền mã hóa liên tục thay đổi và đôi khi một mẩu tin tức có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường. MEXC cung cấp thông tin biến động thị trường để giúp người dùng cập nhật thôn
Learn/Hướng dẫn người mới/Hướng dẫn Người dùng/Hướng dẫn k...g trên MEXC

Hướng dẫn kiểm tra biến động thị trường trên MEXC

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06713-5.07%
MemeCore
M$2.0105-3.01%
Gravity
G$0.009175-5.27%
PoP Planet
P$0.11538+9.29%
Choise.com
CHO$0.00395-3.18%

Thị trường tiền mã hóa liên tục thay đổi và đôi khi một mẩu tin tức có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường. MEXC cung cấp thông tin biến động thị trường để giúp người dùng cập nhật thông tin về các giao dịch lớn và những thay đổi khác trên thị trường, cung cấp thông tin tham khảo cho các quyết định đầu tư cá nhân.

Cách kiểm tra biến động thị trường trên MEXC


Truy cập vào website chính thức của MEXC, sau đó nhấn vào [Thị trường] ở thanh điều hướng trên cùng.



Vào mục Thị trường, nhấn chọn [Biến động thị trường].



Bạn có thể lọc thông tin thị trường của một mã thông báo theo thời gian hoặc điều kiện kích hoạt của Spot/Futures. Bạn cũng có thể sử dụng hộp tìm kiếm ở bên phải mục "Biến động thị trường" để tìm kiếm và xem thông tin liên quan của mã thông báo đó.

Chọn [Thị trường Futures] hoặc [Thị trường Spot] để hiển thị tất cả thông tin biến đổi thị trường Futures hoặc Spot

Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bạn có thể tìm thấy thông tin biến động thị trường Futures và Spot trong một khoảng thời gian nhất định.

Các điều kiện kích hoạt bao gồm "Biến động thị trường", "Bức phá thị trường", "Lịch sử giá" và "Mua & Bán Lớn". Bạn có thể chọn các điều kiện khác nhau để xem thông tin thị trường Futures và thị trường Spot tương ứng.


Nếu chỉ muốn xem thông tin biến động thị trường của một mã thông báo cụ thể, trước tiên bạn cần thêm mã thông báo vào danh sách Yêu thích của mình. Sau đó, nhấn vào [Yêu thích] bên cạnh mục [Tất cả] để xem thông tin biến động thị trường của mã thông báo đó.

Thêm mã thông báo vào mục yêu thích


Truy cập vào website, trong khu vực hiển thị mã thông báo ở phía bên phải của trang giao dịch Spot hoặc trong tùy chọn thả xuống các mã thông báo ở phía bên trái của trang giao dịch Futures, tìm kiếm mã thông báo bạn muốn thêm và nhấp vào biểu tượng [☆] để thêm vào Mục ưa thích.


Truy cập vào ứng dụng, nhấn vào [Thị trường] rồi chọn [Yêu thích]. Trong cả hai phần "Spot" và "Futures", hãy chọn mục [Thêm vào mục yêu thích] tương ứng. Tìm kiếm mã thông báo bạn muốn và nhấn vào biểu tượng [☆] để thêm mã thông báo đó vào Mục yêu thích.



Hỗ trợ tìm kiếm thông tin biến động thị trường với nhiều điều kiện cùng lúc. Như được hiển thị trong hình bên dưới, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, trong số các mã thông báo Spot trong Mục yêu thích, sẽ có hiển thị các thông tin mua bán cụ thể của một số lệnh lệnh mua/bán lớn là ETH, MX và DOGE.



Nếu bạn muốn giao dịch mã thông báo mà bạn đang xem trong mục biến động thị trường, hãy nhấn vào nút [Giao dịch] ở bên phải sẽ được chuyển hướng đến trang giao dịch tương ứng và bạn có thể đặt lệnh trực tiếp.


MEXC cung cấp dữ liệu thị trường để giúp bạn nhanh chóng hiểu được hành vi giao dịch trên thị trường hiện tại, cũng như hỗ trợ bạn đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Tối đa hoá lợi nhuận hay đối mặt với thanh lý? Nắm vững cơ chế cốt lõi của đòn bẩy Futures để tối ưu hiệu quả vốn

Trong thị trường tiền mã hoá và phái sinh, giao dịch Futures có đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ nhưng rủi ro cao. Bằng cách cho phép nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ, đòn

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng