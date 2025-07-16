Hướng dẫn kiểm tra biến động thị trường trên MEXC





Thị trường tiền mã hóa liên tục thay đổi và đôi khi một mẩu tin tức có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường. MEXC cung cấp thông tin biến động thị trường để giúp người dùng cập nhật thông tin về các giao dịch lớn và những thay đổi khác trên thị trường, cung cấp thông tin tham khảo cho các quyết định đầu tư cá nhân.









Truy cập vào website chính thức của MEXC, sau đó nhấn vào [Thị trường] ở thanh điều hướng trên cùng.









Vào mục Thị trường, nhấn chọn [Biến động thị trường].









Bạn có thể lọc thông tin thị trường của một mã thông báo theo thời gian hoặc điều kiện kích hoạt của Spot/Futures. Bạn cũng có thể sử dụng hộp tìm kiếm ở bên phải mục "Biến động thị trường" để tìm kiếm và xem thông tin liên quan của mã thông báo đó.





Chọn [Thị trường Futures] hoặc [Thị trường Spot] để hiển thị tất cả thông tin biến đổi thị trường Futures hoặc Spot





Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bạn có thể tìm thấy thông tin biến động thị trường Futures và Spot trong một khoảng thời gian nhất định.





Các điều kiện kích hoạt bao gồm "Biến động thị trường", "Bức phá thị trường", "Lịch sử giá" và "Mua & Bán Lớn". Bạn có thể chọn các điều kiện khác nhau để xem thông tin thị trường Futures và thị trường Spot tương ứng.









Nếu chỉ muốn xem thông tin biến động thị trường của một mã thông báo cụ thể, trước tiên bạn cần thêm mã thông báo vào danh sách Yêu thích của mình. Sau đó, nhấn vào [Yêu thích] bên cạnh mục [Tất cả] để xem thông tin biến động thị trường của mã thông báo đó.









Truy cập vào website, trong khu vực hiển thị mã thông báo ở phía bên phải của trang giao dịch Spot hoặc trong tùy chọn thả xuống các mã thông báo ở phía bên trái của trang giao dịch Futures, tìm kiếm mã thông báo bạn muốn thêm và nhấp vào biểu tượng [☆] để thêm vào Mục ưa thích.









Truy cập vào ứng dụng, nhấn vào [Thị trường] rồi chọn [Yêu thích]. Trong cả hai phần "Spot" và "Futures", hãy chọn mục [Thêm vào mục yêu thích] tương ứng. Tìm kiếm mã thông báo bạn muốn và nhấn vào biểu tượng [☆] để thêm mã thông báo đó vào Mục yêu thích.









Hỗ trợ tìm kiếm thông tin biến động thị trường với nhiều điều kiện cùng lúc. Như được hiển thị trong hình bên dưới, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, trong số các mã thông báo Spot trong Mục yêu thích, sẽ có hiển thị các thông tin mua bán cụ thể của một số lệnh lệnh mua/bán lớn là ETH, MX và DOGE.









Nếu bạn muốn giao dịch mã thông báo mà bạn đang xem trong mục biến động thị trường, hãy nhấn vào nút [Giao dịch] ở bên phải sẽ được chuyển hướng đến trang giao dịch tương ứng và bạn có thể đặt lệnh trực tiếp.





MEXC cung cấp dữ liệu thị trường để giúp bạn nhanh chóng hiểu được hành vi giao dịch trên thị trường hiện tại, cũng như hỗ trợ bạn đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu.



