Hướng Dẫn Thay Đổi Địa Chỉ Email Được Liên Kết Với Tài Khoản MEXC Của Bạn





Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản người dùng, MEXC cung cấp cơ chế xác thực hai yếu tố, yêu cầu người dùng liên kết tài khoản với ít nhất hai phương thức xác minh bảo mật, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và Google Authenticator.





Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi địa chỉ email được liên kết với tài khoản MEXC. Nếu muốn tìm hiểu cách thay đổi Google Authenticator được liên kết với tài khoản, bạn có thể tham khảo hướng dẫn " Hướng Dẫn Chuyển Google Authenticator Trên MEXC Sang Điện Thoại Mới ".









Mở và đăng nhập vào website chính thức của MEXC. Ở góc trên cùng bên phải của trang chủ, nhấp vào biểu tượng người dùng và chọn [Trung tâm bảo mật].









Trên trang Bảo mật, nhấp vào [Thay đổi] ở bên phải "Xác minh email".









Nhập địa chỉ email mới và mã xác minh. Sau đó, nhập mã xác minh cho địa chỉ email cũ và mã xác minh Google Authenticator/SMS.





Sau khi điền xong, nhấp vào [Xác nhận] để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ email.









Bạn có thể quay lại trang Bảo mật và xem email liên kết của mình đã được thay đổi.





Xin lưu ý không được phép thực hiện rút và giao dịch Fiat trong vòng 24 giờ sau khi thay đổi địa chỉ email..













Sau đây là hướng dẫn về quy trình thao tác trên ứng dụng và sử dụng điện thoại iOS làm ví dụ. Các bước thao tác đối với điện thoại Android cũng sẽ được thực hiện tương tự.





Trên trang chủ của Ứng dụng MEXC, hãy nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái và chọn [Trung tâm Bảo mật]. Trên trang Bảo mật, nhấn vào [Liên kết email] để vào trang thay đổi địa chỉ email.





Nhập địa chỉ email mới và mã xác minh. Sau đó, nhập mã xác minh từ địa chỉ email cũ và mã xác minh Google Authenticator/SMS. Nhấn vào [Xác nhận] để hoàn tất thay đổi địa chỉ email.









Bạn có thể nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái của trang chủ để vào trang Hồ sơ và kiểm tra địa chỉ email mới sau khi thay đổi.









Xin lưu ý không được phép thực hiện rút và giao dịch Fiat trong vòng 24 giờ sau khi thay đổi địa chỉ email.



