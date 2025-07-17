Sao kê Futures: Hướng dẫn chi tiết về quản lý tài sản trong MEXC Futures

Sao kê Futures của MEXC được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu chuyên sâu của người dùng trong việc xem xét tài sản và tối ưu hoá chiến lược. Công cụ này cho phép người dùng theo dõi toàn diện mọi dòng tiền vào/ra trong tài khoản Futures, nhanh chóng xác định nguồn lợi nhuận/tổn thất và xây dựng một hệ thống Trong thị trường phái sinh tiền mã hoá, việc theo dõi biến động tài sản và dữ liệu PNL theo thời gian thực là điều thiết yếu đối với bất kỳ nhà giao dịch Futures nào muốn vận hành một cách kỷ luật và chính xác. Tính năngcủa MEXC được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu chuyên sâu của người dùng trong việc xem xét tài sản và tối ưu hoá chiến lược. Công cụ này cho phép người dùng theo dõi toàn diện mọi dòng tiền vào/ra trong tài khoản Futures, nhanh chóng xác định nguồn lợi nhuận/tổn thất và xây dựng một hệ thống quản lý tài sản hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn đầy đủ về tính năng Sao kê Futures - bao gồm định nghĩa, ưu điểm, cách sử dụng và các ứng dụng thực tế.









Sao kê Futures trên MEXC là một mô-đun chuyên biệt được thiết kế để theo dõi dòng tiền trong tài khoản Futures của bạn. Công cụ này tập trung vào các bản ghi tài chính chi tiết của từng giao dịch đã hoàn tất, bao gồm nạp/rút, PNL đã thực hiện, phí giao dịch, thanh lý và các sự kiện tự động giảm đòn bẩy. Tính năng này cho phép người dùng xem xét dữ liệu theo thời gian thực và phân tích chính xác, từ đó tối ưu hoá chiến lược giao dịch và nâng cao hiệu suất tổng thể. Khác với tab Lệnh - vốn tập trung vào việc đặt và khớp lệnh, Sao kê Futures nhấn mạnh đến các tài sản thực tế và bản ghi PNL trong tài khoản. Ví dụ, trong các hoạt động như đóng vị thế, thanh lý hoặc thanh toán phí, người dùng có thể dễ dàng xem rõ thời gian, số tiền, loại giao dịch và nguồn gốc cụ thể của từng tài sản ngay trong Sao kê Futures. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho việc phân tích lịch sử giao dịch, đánh giá chiến lược và quản lý rủi ro.









Mặc dù cả hai đều là công cụ trong tài khoản Futures, nhưng chúng phục vụ những mục đích khác nhau và tập trung vào các loại thông tin riêng biệt.





Sao kê Futures mang góc nhìn tài chính, cung cấp cái nhìn tổng quan về các giao dịch đã khớp. Tính năng này ghi lại mọi biến động tài sản thực tế trong tài khoản Futures như PNL, phí và chuyển khoản, giúp người dùng dễ dàng quản lý tài sản và tính toán chi phí giao dịch một cách chính xác.





Lệnh mang góc nhìn giao dịch, hiển thị lịch sử thao tác liên quan đến hoạt động đặt lệnh. Bao gồm các lệnh đang mở, giá khớp, trạng thái lệnh,… giúp người dùng rà soát chiến lược giao dịch và điều chỉnh chiến thuật dựa trên hành vi đặt lệnh trong quá khứ.





So sánh tính năng Sao kê Futures

Lệnh Mục đích chính

Xem biến động tài sản và chi tiết PNL Xem trạng thái lệnh và lịch sử giao dịch Trọng tâm dữ liệu Dòng vốn, phí, thanh lý,… Lệnh đang mở, lịch sử giao dịch,… Ưu điểm chính Hỗ trợ quản lý tài sản và phân tích PNL Hỗ trợ rà soát chiến lược và điều chỉnh giao dịch





Tóm lại, Sao kê Futures giúp bạn theo dõi tài sản của mình được sử dụng như thế nào, trong khi Lệnh giúp bạn hiểu quá trình khớp lệnh diễn ra ra sao.









Đối với các nhà giao dịch Futures, việc nắm rõ PNL cấp tài khoản, cơ cấu chi phí và mức độ rủi ro là yếu tố then chốt để tối ưu hoá chiến lược và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Tính năng Sao kê Futures của MEXC là một công cụ chuyên nghiệp được thiết kế nhằm đáp ứng những nhu cầu này. Ba ưu điểm cốt lõi của công cụ này bao gồm:









So với trang Lệnh - nơi hiển thị dữ liệu dày đặc với nhiều chiều thông tin khác nhau - Sao kê Futures tập trung vào các biến động tài sản đã hoàn tất, làm nổi bật dữ liệu tài chính quan trọng thông qua cách phân loại khoa học. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ giao dịch trong 30 ngày gần nhất, bao gồm các chi tiết thiết yếu như thời gian giao dịch, phí, loại giao dịch, token, số lượng và hướng biến động. Điều này giúp nâng cao đáng kể hiệu quả thao tác và trải nghiệm tổng thể cho người dùng.





Đường dẫn thao tác: Ví → Futures → Sao kê Futures. Tính năng này hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian, token và loại giao dịch, giúp người dùng nhanh chóng tìm được lịch sử mong muốn.









Tính năng Sao kê Futures phân loại các thay đổi tài sản theo loại giao dịch, cung cấp một khung phân tích trực quan và thực tiễn, xoay quanh hai chỉ số quan trọng nhất đối với nhà giao dịch: hiệu suất PNL và chi phí tài sản. Công cụ này bao gồm bốn nhóm chính:





Phí giao dịch





Mỗi giao dịch Futures được thực hiện đều phát sinh phí, và đây có thể trở thành một khoản chi đáng kể đối với các nhà giao dịch tần suất cao. Ví dụ: Nếu người dùng mở một vị thế BTCUSDT 1 cont với giá thị trường, khối lượng khớp là 10,000 USDT và mức phí là 0.02%, sao kê sẽ ghi nhận khoản trừ 2 USDT cho phí giao dịch. Người dùng có thể vào Sao kê Futures → Loại giao dịch → Phí giao dịch để xem chi tiết các khoản khấu trừ này, từ đó tính toán lợi nhuận một cách chính xác hơn.





PNL đã thực hiện từ các vị thế đã đóng





Mục này ghi lại lãi hoặc lỗ thực tế từ mỗi vị thế đã đóng - một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch. Ví dụ: nếu người dùng mở một vị thế Long ETHUSDT tại mức giá 2,500 USDT và đóng vị thế ở 2,600 USDT, Sao kê Futures sẽ tự động ghi nhận một mục PNL đã thực hiện là +100 USDT (sau khi trừ phí). Tính năng này giúp người dùng hiểu rõ lợi nhuận ròng của từng giao dịch và tinh chỉnh chiến lược vào/ra lệnh hiệu quả hơn.





Thanh lý





Nếu mức ký quỹ trong tài khoản Futures giảm xuống dưới ngưỡng duy trì, hệ thống có thể kích hoạt cơ chế thanh lý hoặc tự động giảm vị thế. Những sự kiện này sẽ được ghi lại chi tiết trong Sao kê Futures. Ví dụ: nếu người dùng không kịp cắt lỗ trong một đợt giảm mạnh của thị trường và vị thế Long BTC bị thanh lý, bản sao kê sẽ hiển thị một mục thanh lý, bao gồm thời gian, số tiền PNL và mức giá thanh lý. Điều này giúp người dùng xem lại nguyên nhân dẫn đến thất bại trong khâu quản lý rủi ro.





Tự động giảm vị thế (ADL)





Trong điều kiện thị trường biến động mạnh hoặc khi sử dụng đòn bẩy cao ở chế độ Cross margin, hệ thống có thể tự động giảm vị thế của người dùng và chuyển lại cho bên đối ứng nhằm tránh xảy ra số dư âm. Cơ chế này gọi là Tự động giảm vị thế (ADL). Ví dụ: nếu người dùng đang nắm giữ một vị thế Short có lợi nhuận cao và bị áp dụng mức ADL 50% do bên đối ứng bị thanh lý, Sao kê Futures sẽ hiển thị một mục ADL, bao gồm số lượng bị giảm, thời gian ghi nhận và tác động đến PNL - cho thấy vị thế của người dùng đã bị điều chỉnh thụ động.





Thông qua các bản ghi được phân loại và chi tiết, người dùng có được cái nhìn toàn diện về chi phí thực tế và kết quả của từng giao dịch. Từ đó có thể phân tích sâu hơn hành vi giao dịch, nhận diện điểm mạnh - điểm yếu, và xây dựng nền tảng cho các chiến lược vững chắc hơn.













Ví → Futures → Sao kê Futures để sử dụng tính năng này. Đăng nhập vào MEXC và truy cậpđể sử dụng tính năng này.





















Mở App MEXC và truy cập Ví → Futures → Sao kê Futures để sử dụng tính năng này.













Toàn bộ sao kê: Mặc định hiển thị toàn bộ biến động tài sản trong 30 ngày gần nhất, được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Bộ lọc loại giao dịch: Cho phép người dùng xem chi tiết các danh mục giao dịch cụ thể, chẳng hạn như phí giao dịch hoặc PNL đã thực hiện.

Phí Funding: Hiển thị tất cả các khoản phí Funding phát sinh khi giữ vị thế. Ví dụ: nếu người dùng nắm giữ vị thế Long BTCUSDT Futures Vĩnh cửu và tỷ lệ Funding hiện tại là +0.01%, hệ thống sẽ tự động khấu trừ khoản tương ứng tại thời điểm thanh toán Funding đã định sẵn.

Chuyển tài sản: Ghi lại các lần chuyển tài sản giữa tài khoản Spot và Futures (không bao gồm tiền thưởng).









Hệ thống hỗ trợ tra cứu dữ liệu giao dịch trong vòng 30 ngày gần nhất.

Hiện tại, các lịch sử liên quan đến tiền thưởng và chi tiết PNL từ tiền thưởng chưa được hiển thị.

Thiết kế giao diện có thể khác nhau nhẹ tuỳ theo hệ điều hành, vui lòng tham khảo trực tiếp trải nghiệm thực tế trên App.

















Là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái giao dịch Futures của MEXC, tính năng Sao kê Futures mang đến cho người dùng một góc nhìn hệ thống về biến động tài sản, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc rà soát chiến lược. Với khả năng phân loại đa chiều cùng cách trình bày dữ liệu trực quan, nhà giao dịch có thể theo dõi toàn diện biến động tài sản, nâng cao tính minh bạch trong chiến lược và đảm bảo hoạt động tài khoản ổn định hơn.





Đối với những người dùng muốn nâng cao hiệu quả giao dịch và củng cố khả năng quản lý tài sản, Sao kê Futures của MEXC chắc chắn là một tính năng đáng sử dụng và nên được ưu tiên.



