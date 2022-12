Bitcoin là gì

Bitcoin, được gọi tắt là BTC, là một loại tiền điện tử kỹ thuật số dựa trên sự phân quyền, sử dụng mạng ngang hàng và cơ chế ​​đồng thuận, mã nguồn mở và sử dụng blockchain làm công nghệ cơ bản. Nó được Satoshi Nakamoto đề xuất lần đầu tiên vào năm 2008. Năm 2009, khối đầu tiên của Bitcoin "Genesis Block" được khai thác, đánh dấu sự khởi đầu của mạng Bitcoin và sự khởi đầu của phong trào tài sản mã hóa và blockchain.

Bitcoin được xem như là sự khởi đầu cho tiền tệ kỹ thuật số, ban đầu được xây dựng với ý tưởng như một loại "tiền tệ". Do đặc tính của Bitcoin là "số lượng không đổi" và "tự do kinh tế", ngày càng có nhiều người coi nó như một loại hàng hóa đầu tư. Giống như vàng, nó là một mục tiêu đầu tư, vì vậy Bitcoin còn được gọi là "vàng kỹ thuật số". Và cũng có một số chính phủ quốc gia xác định hợp pháp hóa nó như một loại tiền tệ, làm cho nó phổ biến hơn trong công chúng.

So với các loại tiền truyền thống, Bitcoin có các đặc điểm là phân quyền, số lượng tiền không đổi, tính công khai, minh bạch, không thể làm giả, lưu thông toàn cầu và bảo mật.

Phi tập trung: Bitcoin là một loại tiền điện tử phân tán. Việc phát hành và giao dịch của nó không phụ thuộc vào các tổ chức tập trung, mà được xác lập bởi những người tham gia độc lập và việc tham gia hay rời đi của bất kỳ người tham gia nào sẽ không có tác động quyết định đến toàn bộ hệ thống. Đây cũng là sự đảm bảo cho sự an toàn và tự do của Bitcoin.

Nguồn cung cố định: Tổng số lượng Bitcoin là không đổi và được khai thác theo các quy tắc nhất định. Thuật toán xác định rằng tổng số bitcoin là 21 triệu và mạng Bitcoin sẽ phát hành một lượng Vitcoin nhất định sau mỗi 10 phút. Vì sản lượng của nó giảm một nửa sau mỗi 4 năm, nên việc phát hành dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2140. Điều này cũng khiến Bitcoin trở nên khan hiếm và được nhiều nhà đầu tư săn lùng hơn.

Minh bạch và không thể làm giả: Mọi hành vi giao dịch Bitcoin đều công khai và minh bạch, có thể được tìm thấy trên Blockchain và dữ liệu giao dịch không thể bị làm giả và danh tính của nhà giao dịch cũng là sẽ bị ẩn, tự nó có đặc tính ẩn danh rất tốt. Điều này cung cấp sự riêng tư cho người dùng vì sẽ không có dấu vết công khai nào trả ngược lại để có thể tìm manh mối.

An toàn: Bitcoin an toàn vì hệ thống tài chính của Bitcoin được điều hành bởi vô số máy tính trên khắp thế giới. Điều này được giải thích trong Blockchain (liên kết), một cuộc tấn công vào hệ thống sẽ yêu cầu phải hack ít nhất 50% hệ thống máy tính trên thế giới - một điều cực kỳ khó khăn.

Lưu thông toàn cầu: Không giống như các loại tiền tệ pháp định, Bitcoin là một tài sản có giá trị và không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức nào. Các giao dịch quốc tế như chuyển tiền xuyên quốc gia sẽ được ghi lại và phải trải qua nhiều lớp cơ quan quản lý ngoại hối, thời gian giao dịch kéo dài; trong khi giao dịch Bitcoin chỉ cần nhập địa chỉ kỹ thuật số, nhấp chuột và đợi mạng xác nhận vậy là giao dịch thành công.

Các tính năng trên của Bitcoin hoàn toàn vượt qua những hạn chế của các loại tiền truyền thống và mặc dù an toàn và tiện lợi nhưng không có bất kỳ sự bảo vệ pháp lý nào, ngoài bản chất không thể thay đổi của nó, có thể khiến người dùng dễ bị lừa đảo. Phi tập trung cũng có nghĩa là không có đảm bảo định giá và không có sự hỗ trợ của chính phủ đối với tiền tệ.

Do những đặc điểm trên, Bitcoin được mọi người công nhận và sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như giao dịch trực tuyến giống tiền mặt để mua hàng hóa, hỗ trợ chuyển khoản xuyên quốc gia. Hiện tại Bitcoin ngày càng được nhiều nhà đầu tư coi trọng, giữ nó như một vật lưu trữ tài sản trong thời gian dài để chống lạm phát và nâng cao giá trị tài sản.

Bitcoin tăng cường tính thanh khoản và giảm rủi ro lạm phát. Bản chất không thể thay đổi của nó khiến nó trở nên hấp dẫn vì thế giới không còn cần phải tin tưởng vào các bên thứ ba để thực hiện thanh toán điện tử. Mọi người có thể dễ dàng quản lý thông tin giao dịch/tiền tệ.

Có nhiều cách để sở hữu Bitcoin, những cách phổ biến là khai thác, trao đổi mua và phần thưởng airdrop v.v. Trong những ngày đầu, Bitcoin có thể kiếm được bằng cách khai thác và thu được Bitcoin bằng cách mua thiết bị khai thác chuyên nghiệp để thu được Bitcoin và chuyển nó vào ví Bitcoin. Với sự tăng giá của Bitcoin, sức mạnh thuật toán ngày càng tăng của toàn bộ mạng và sự cạnh tranh khốc liệt trong việc khai thác, độ khó của việc khai thác ngày càng cao hơn.

Đối với các nhà đầu tư thông thường, nó có thể được sở hữu bằng cách mua trực tiếp từ các sàn giao dịch như MEXC hoặc tham gia vào một số dự án airdrop Bitcoin. Nếu bạn muốn mua BTC trực tiếp qua ở thị trường tự do bên ngoài, rủi ro cao do thiếu đảm bảo, vì vậy bạn cần phải lựa chọn cẩn thận.

So với Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai trên thế giới, cả hai đều là tiền điện tử phi tập trung. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng khá khác nhau. Trong khi mục đích duy nhất của Bitcoin là trở thành một loại tiền kỹ thuật số an toàn, mục đích của Ethereum là tạo ra một mạng lưới an toàn, hiệu quả và phi tập trung. Mục đích của Ethereum không phải là để cạnh tranh với Bitcoin, mà là để cho thế giới thấy những gì blockchain có thể mang lại.

Bitcoin đã được phát triển hơn mười năm và Tổng thống El Salvador nói rằng Bitcoin đã bước vào thời kỳ phát triển đỉnh cao. Quả thật, trong mười năm qua, giá Bitcoin đã tăng từ 0.0025 đô la lên mức cao kỷ lục mới là 69,000 đô la và giá trị thị trường của nó đã tăng vọt. Tuy nhiên, tài sản mã hóa có đặc tính biến động cao, hãy kiểm soát rủi ro và đầu tư một cách thận trọng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.