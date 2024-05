Giới Thiệu Về Các Sự Kiện Futures Trên MEXC

M-Day là một sự kiện Futures đặc biệt trên MEXC, nơi người dùng giao dịch USDT-M Futures và tham gia rút thăm may mắn để có cơ hội giành được phần thưởng tiền thưởng Futures. Những khoản tiền thưởng này có thể được sử dụng làm ký quỹ và mọi lợi nhuận được tạo ra đều có thể được rút ra. Người dùng đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch đạt 30,000 USDT sẽ nhận được 1 vé rút thăm may mắn. Khối lượng giao dịch của bạn càng cao, bạn càng nhận được nhiều vé rút thăm may mắn và cơ hội chiến thắng càng lớn. Khối lượng giao dịch của các sản phẩm khác như giao dịch Spot, sẽ không được tính vào sự kiện này. Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thức tham gia M-Day, vui lòng tham khảo Hướng dẫn tham gia M-Day