Bitcoin Là Gì?

Bitcoin (BTC) là một loại tiền mã hóa phi tập trung dựa trên mạng ngang hàng và mã nguồn mở, sử dụng blockchain làm công nghệ cơ bản. Và được đề xuất lần đầu tiên bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008. Năm 2009, khối Bitcoin đầu tiên, được gọi là "genesis block", đã được khai thác, đánh dấu sự ra đời của mạng Bitcoin và sự khởi đầu của phong trào tiền mã hóa và blockchain.





Là tiền thân của tiền mã hóa, Bitcoin ban đầu được tạo ra như một dạng tiền tệ. Do đặc điểm của nguồn cung cố định và tự do kinh tế, ngày càng có nhiều người xem là một hàng hóa đầu tư tương tự như vàng. Do đó, Bitcoin đã có biệt danh là "vàng kỹ thuật số". Một số quốc gia cũng đã xác định hợp pháp Bitcoin là một loại tiền tệ, chẳng hạn như El Salvador, điều này đã được mọi người chú ý nhiều hơn.









So với các loại tiền tệ truyền thống, Bitcoin có các đặc điểm phân cấp, nguồn cung cố định, tính minh bạch công khai và tính bất biến, lưu thông toàn cầu và bảo mật.





Phi tập trung: Bitcoin là một loại tiền mã hóa phân tán. Việc phát hành và giao dịch không dựa vào các tổ chức tập trung mà được xác định bởi các node độc lập. Việc vào hoặc ra của bất kỳ node nào cũng không có tác động quyết định đến toàn bộ hệ thống. Điều này đảm bảo tính bảo mật và tự do của Bitcoin.





Nguồn cung cố định: Tổng nguồn cung của Bitcoin là cố định và được khai thác theo các quy tắc nhất định. Thuật toán chỉ ra rằng tổng cung của Bitcoin là 21 triệu coin. Cứ sau 10 phút, một số lượng Bitcoin nhất định sẽ được phát hành vào mạng. Ngoài ra, do sự kiện halving xảy ra khoảng bốn năm một lần (còn được gọi là giảm một nửa phần thưởng khối), trong đó tốc độ sản xuất giảm một nửa, dự kiến việc phát hành Bitcoin sẽ hoàn thành vào năm 2140. Bitcoin đã trải qua ba lần halving: vào năm 2012, phần thưởng khối giảm từ 50 BTC xuống 25 BTC mỗi 10 phút; năm 2016, giảm xuống còn 12.5 BTC; vào năm 2020, tiếp tục giảm xuống còn 6.25 BTC. Đợt halving tiếp theo được ấn định vào năm 2024. Cơ chế halving độc đáo này mang lại cho Bitcoin cảm giác khan hiếm mạnh mẽ, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.





Tính minh bạch công khai và tính bất biến: Tất cả các giao dịch liên quan đến Bitcoin đều minh bạch công khai và có thể theo dõi trên blockchain. Dữ liệu giao dịch không thể bị giả mạo và ngay cả danh tính của các bên giao dịch cũng được ẩn danh, đương nhiên sở hữu các tính năng bảo mật mạnh mẽ.





Bảo mật: Bitcoin được bảo mật vì hệ thống tài chính hoạt động thông qua vô số máy tính trên toàn thế giới. Để tấn công thành công Bitcoin blockchain, một hacker sẽ cần kiểm soát hơn 50% sức mạnh tính toán của mạng, điều này cực kỳ khó khăn.





Lưu thông toàn cầu: Không giống như các loại tiền tệ fiat, Bitcoin là tài sản có giá trị không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức nào. Các giao dịch quốc tế như chuyển khoản xuyên biên giới liên quan đến tiền tệ fiat được ghi lại và chịu nhiều lớp kiểm soát ngoại hối, dẫn đến thời gian giao dịch kéo dài. Ngược lại, các giao dịch Bitcoin chỉ yêu cầu nhập địa chỉ kỹ thuật số, nhấp chuột và chờ xác nhận mạng. Sau đó, giao dịch sẽ được hoàn tất.





Các tính năng nói trên của Bitcoin rất sáng tạo, dẫn đến được công nhận và sử dụng rộng rãi, bao gồm các ứng dụng như chuyển tiền xuyên biên giới. Bitcoin hiện đang ngày càng được các nhà đầu tư đánh giá cao vì khả năng lưu trữ giá trị lâu dài, mang lại sự bảo vệ chống lại lạm phát và tiềm năng tăng giá tài sản.









Bitcoin tăng cường thanh khoản và giảm rủi ro lạm phát. Bản chất phi tập trung rất thu hút, vì thế giới không còn cần phải dựa vào các bên thứ ba để giao dịch. Mọi người có thể dễ dàng quản lý các thông tin liên quan đến giao dịch/tiền tệ.





Có một số phương thức để sở hữu Bitcoin, bao gồm khai thác, mua trên các sàn giao dịch và nhận phần thưởng từ airdrop. Trong những ngày đầu, mọi người có thể kiếm Bitcoin thông qua khai thác bằng cách mua thiết bị khai thác chuyên dụng và chuyển Bitcoin kiếm được vào ví Bitcoin. Tuy nhiên, khi giá Bitcoin tăng và sức mạnh tính toán của mạng tăng lên do các yếu tố như cạnh tranh khai thác gay gắt, độ khó khai thác ngày càng cao hơn.





Đối với các nhà đầu tư thông thường, bạn có thể mua BTC thông qua tính năng giao dịch Spot trên sàn giao dịch MEXC. Hiện tại, MEXC cung cấp phí giao dịch bằng 0 cho giao dịch Spot của Bitcoin.Các bước mua cụ thể như sau:





Bước 1: Trên website chính thức của MEXC, nhấp vào [Spot].









Bước 2: Chọn các cặp giao dịch như BTC/USDT hoặc BTC/USDT, và nhấp vào [Mua BTC].









Bạn cũng có thể chọn dịch vụ [Mua Crypto] để mua Bitcoin trực tiếp bằng tiền tệ fiat. Nếu bạn muốn mua Bitcoin trực tiếp ngoài website chính thức, sẽ có rủi ro cao do thiếu sự đảm bảo, vì vậy bạn cần phải lựa chọn cẩn thận.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Tất cả các hành động đầu tư được thực hiện bởi người dùng đều độc lập với sàn.